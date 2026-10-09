Panama'da 7,7'lik deprem: Sarsıntının ardından tsunami uyarısı

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İstanbul
Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamaya göre, Panama'nın güney ucuna yakın Pitaloza Arriba bölgesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
Başkent Panama City'de de hissedilen depremin ardından doğu Pasifik'te kıyısı bulunan bölgeler için tsunami uyarısı verildi.