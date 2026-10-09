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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 13:37
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 13:39

Lüks otomotiv devinde Çin ve ABD şoku: Porsche’nin satışları yüzde 16 geriledi

Alman lüks otomotiv üreticisi Porsche, 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin küresel araç teslimat verilerini açıkladı. Dev markanın küresel satışları Çin ve ABD pazarlarından gelen talebin azalmasıyla yüzde 16 geriledi. Çin’deki satış kaybı yüzde 33’e ulaşırken, markayı ayakta tutan tek model ikonik 911 oldu. İşte Porsche’nin dev pazarlardaki kan kaybı ve detaylar...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Lüks otomotiv devinde Çin ve ABD şoku: Porsche’nin satışları yüzde 16 geriledi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 13:37
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 13:39

Volkswagen grubunun bünyesinde yer alan lüks spor otomobil üreticisi Porsche, 2026'nın ocak-eylül dönemine ilişkin teslimat sonuçlarını duyurdu. Verilere göre şirketin küresel teslimatları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 azalarak 212 bin 509'dan 178 bin 532'ye geriledi.

Şirket en sert darbeyi amiral gemisi pazarlarından biri olan Çin’de yedi. Çin pazarında yüzde 33'lük kayıpla teslimatlar 21 bin 493 adede düştü. 2020 yılında küresel satışlarının yüzde 35'ini Çin'de gerçekleştiren lüks üretici için bu oran yüzde 12 seviyesine kadar geriledi. Projeksiyonlara göre orta vadede Çin’in payının yüzde 10’un altına inmesi bekleniyor.

Lüks otomotiv devinde Çin ve ABD şoku: Porsche’nin satışları yüzde 16 geriledi

KUZEY AMERİKA VE AVRUPA'DA DA GERİLEME SÜRÜYOR

ABD’nin gümrük vergilerini artırma adımlarından olumsuz etkilenen markanın Kuzey Amerika pazarındaki 9 aylık teslimatları da yüzde 13 azalarak 56 bin 88’e geriledi.

Benzer bir daralma tablosu Avrupa pazarında da görüldü:

  • Almanya İçi Satışlar: Yüzde 7 düşüşle 20 bin 954 adet,
  • Almanya Hariç Avrupa: Yüzde 11 kayıpla 44 bin 949 adet olarak kayıtlara geçti.

MARKAYI İKONİK MODEL 911 AYAKTA TUTUYOR

Model bazlı incelemede, Porsche'nin efsanevi iki kapılı spor modeli 911, teslimatlarını yüzde 11 artırarak satışları sırtlayan ana model olmaya devam etti. Özellikle yüksek fiyat etiketine sahip özel seriler olan GTS, Turbo ve GT versiyonlarına yönelik küresel talebin güçlü kalması, daralmanın daha da derinleşmesini engelledi.

 

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