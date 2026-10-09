AJet’ten yaz sezonunda yolcu rekoru: Zamanında kalkış oranı yüzde 91’e ulaştı

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, yoğun geçen yaz dönemi operasyonlarının tamamlanmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı’nda görev yapan ekipler ve operasyon paydaşlarıyla bir araya geldi. Ziyaret kapsamında Entegre Operasyon Kontrol Başkanlığı, Yer İşletme Başkanlığı ve uçuş ekiplerini oda düzeyinde ziyaret eden Sarp, operasyonun arka planındaki çalışanlarla sohbet etti. Sürecin kilit aktörleri olan TGS, Turkish Technic ve HEAŞ’ı da ziyaret eden genel müdür, gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı tüm personele teşekkürlerini iletti.

SABİHA GÖKÇEN'DE ZAMANINDA KALKIŞ ORANI YÜZDE 91

Yaz dönemine ilişkin performans verilerini sosyal medya hesabı üzerinden değerlendiren Kerem Sarp, operasyonel verimlilikteki artışa dikkat çekti. Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı uçuşlardaki başarıya vurgu yapan Sarp, "Hava trafiğinin son derece yoğun geçtiği yaz döneminde AJet olarak Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki zamanında kalkış performansımızı yüzde 91 seviyesine taşıyarak önemli bir başarıya imza attık. Haziran-eylül dönemini kapsayan süreçte 11 milyona yakın misafirimize hizmet verdik." ifadelerini kullandı.

GENÇ FİLO VE YÜKSEK EMNİYET VURGUSU

AJet’in önümüzdeki döneme ilişkin stratejik hedeflerine de değinen Kerem Sarp, uçuş emniyeti ve yolcu memnuniyetinden ödün vermeden büyümeye devam edeceklerini belirtti. Operasyonun her kademesinde görev alan çalışanların katkısını vurgulayan Sarp, markayı daha ileriye taşımak adına filoyu gençleştirme çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ve yolcu deneyimini sürekli iyileştireceklerini kaydetti.



