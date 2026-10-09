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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 13:25
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 13:25

AJet’ten yaz sezonunda yolcu rekoru: Zamanında kalkış oranı yüzde 91’e ulaştı

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, hava trafiğinin zirve yaptığı haziran-eylül döneminde 11 milyona yakın yolcu taşıdıklarını duyurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli operasyonlarda zamanında kalkış performansını yüzde 91 seviyesine çıkardıklarını belirten Sarp, sahada görev yapan ekiplere teşekkür ziyaretinde bulundu. İşte AJet'in yaz dönemi bilançosu ve gelecek hedefleri...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
AJet’ten yaz sezonunda yolcu rekoru: Zamanında kalkış oranı yüzde 91’e ulaştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 13:25
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 13:25

Genel Müdürü Kerem Sarp, yoğun geçen yaz dönemi operasyonlarının tamamlanmasının ardından ’nda görev yapan ekipler ve operasyon paydaşlarıyla bir araya geldi. Ziyaret kapsamında Entegre Operasyon Kontrol Başkanlığı, Yer İşletme Başkanlığı ve uçuş ekiplerini oda düzeyinde ziyaret eden Sarp, operasyonun arka planındaki çalışanlarla sohbet etti. Sürecin kilit aktörleri olan TGS, Turkish Technic ve HEAŞ’ı da ziyaret eden genel müdür, gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı tüm personele teşekkürlerini iletti.

SABİHA GÖKÇEN'DE ZAMANINDA KALKIŞ ORANI YÜZDE 91

Yaz dönemine ilişkin performans verilerini sosyal medya hesabı üzerinden değerlendiren Kerem Sarp, operasyonel verimlilikteki artışa dikkat çekti. Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı uçuşlardaki başarıya vurgu yapan Sarp, "Hava trafiğinin son derece yoğun geçtiği yaz döneminde AJet olarak Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki zamanında kalkış performansımızı yüzde 91 seviyesine taşıyarak önemli bir başarıya imza attık. Haziran-eylül dönemini kapsayan süreçte 11 milyona yakın misafirimize hizmet verdik." ifadelerini kullandı.

GENÇ FİLO VE YÜKSEK EMNİYET VURGUSU

AJet’in önümüzdeki döneme ilişkin stratejik hedeflerine de değinen Kerem Sarp, uçuş emniyeti ve yolcu memnuniyetinden ödün vermeden büyümeye devam edeceklerini belirtti. Operasyonun her kademesinde görev alan çalışanların katkısını vurgulayan Sarp, markayı daha ileriye taşımak adına filoyu gençleştirme çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ve yolcu deneyimini sürekli iyileştireceklerini kaydetti.

 

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#Ajet
#sabiha gökçen havalimanı
#Tgs
#Kerem Sarp
#Turkish Technic
#Ekonomi
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