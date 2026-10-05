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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 00:00
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 00:16

AFAD, Adana depreminin ilk raporunu hazırladı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin AFAD'ın ön değerlendirme raporu hazırlandı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 00:00
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 00:16

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığınca 'nın ilçesindeki depremin ön raporu paylaşıldı.

HABERİN ÖZETİ

AFAD, Adana depreminin ilk raporunu hazırladı

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki depremin ön raporunu paylaştı.
Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Ana şoktan sonra büyüklükleri 1 ile 2,4 arasında değişen 16 artçı deprem kaydedildi.
Bölgede 1900'dan bu yana büyüklüğü 4 ve üzerinde 32 deprem meydana gelmişti.
Rapordaki bilgiler, depremin meydana gelmesini takiben 1 saatlik sürede üretilen verilerle derlendi.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
AFAD, Adana depreminin ilk raporunu hazırladı

16 ARTÇI KAYDEDİLDİ

AFAD, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem öncesi 16 artçı deprem kaydedildiğini açıkladı.

Yerin 7 kilometre derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Adana'nın ilçesine bağlı Akoluk köyüne uzaklığının 7,114 kilometre olduğu ifade edilen raporda, "Ana şoktan, 12.58'e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1 ile 2,4 arasında değişen 16 artçı deprem kaydedilmiştir." bilgisine yer verildi.

Raporda, depremin hangi faydan kaynaklandığının yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirleneceği kaydedildi.

AFAD, Adana depreminin ilk raporunu hazırladı

1900 SONRASI 32 DEPREM KAYDI VAR

Bölgede 1900'dan bu yana büyüklüğü 4 ve üzerinde 32 depremin meydana geldiği, bunların en büyüğünün 5,7 olduğu bildirilen raporda, bölgede ayrıca 1900 yılı öncesine ait 3 tarihsel dönem deprem kaydının bulunduğu aktarıldı.

Rapordaki bilgilerin depremin meydana gelmesini takiben 1 saatlik sürede üretilen verilerin kullanılarak derlendiği ifade edildi.

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#adana
#saimbeyli
#feke
#Afad Deprem Dairesi Başkanlığı
#Akoluk Köyü
#Gündem
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