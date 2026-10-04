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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 20:51
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 21:01

Prof. Dr. Güneyli'den Adana ve Osmaniye depremlerinin ardından artçı uyarısı

Adana ve Osmaniye'de peş peşe yaşanan depremlerin ardından Prof. Dr. Hakan Güneyli'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Sarsıntıları 6 Şubat depremlerinin enerji aktarımıyla ilişkilendiren Güneyli mevcut verilere göre depremlerin küçülerek sönümlenmesinin beklendiğini söyledi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 20:51
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 21:01

ve 'de artçılarıyla beraber adeta deprem fırtınasına dönen sarsıntılar bölge insanını tedirgin etti. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Güneyli, verileri analiz ederek uyarılarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Prof. Dr. Güneyli'den Adana ve Osmaniye depremlerinin ardından artçı uyarısı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hakan Güneyli, Adana ve Osmaniye'deki depremlerin ardından artçıların zamanla küçülerek ve aralıkları uzayarak sönümleneceğini belirtti.
Bu depremlerin, 6 Şubat depremlerinde oluşan enerjinin batı ve güneybatıya aktarılmasıyla biriken enerjinin açığa çıkması sonucu oluştuğu düşünülüyor.
Meydana gelen depremlerin, en büyüğü 5,2 büyüklüğündeki depremden sonra azalarak devam ettiği gözlemleniyor.
Prof. Dr. Güneyli, Karataş-Yumurtalık fayının önümüzdeki süreçte deprem oluşturma potansiyeli olduğunu düşünüyor.
Yağışlı dönemde, yüksek eğim, jeolojik ve zemin koşulları ile depremin bir araya gelmesiyle kütle hareketi riskinin artabileceği uyarısı yapıldı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Prof. Dr. Güneyli'den Adana ve Osmaniye depremlerinin ardından artçı uyarısı

"6 ŞUBAT'IN ENERJİSİ BATI VE GÜNEYBATIYA AKTARILDI"

Adana ve Osmaniye'deki depremlere ilişkin, "Şimdiye kadar olan verileri değerlendirdiğimizde bu depremlerin küçülerek ve meydana geliş aralıkları da uzayarak sönümleneceğini söyleyebiliriz." dedi.

Güneyli, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,8, 4,9 ve 4,4 büyüklüğündeki sarsıntılar ile Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kaydedilen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Bölgenin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilendiğini anımsatan Güneyli, "Bu depremleri, 6 Şubat depremlerinde oluşan elastik deformasyon enerjisinin, batı ve güneybatıya doğru aktarılmasıyla orada biriken enerjinin bir şekilde açığa çıkması sonucunda oluşan depremler olarak ifade edebiliriz." diye konuştu.

Prof. Dr. Güneyli'den Adana ve Osmaniye depremlerinin ardından artçı uyarısı

Güneyli, mevcut verilere göre deprem aktivitesinin zamanla küçülen sarsıntılar şeklinde devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar meydana gelen depremleri incelediğimizde 5,2'lik en büyük depremden önce 5 küçük, 5,2'den sonra da 22-25 deprem daha olduğunu ve bu depremlerin de 5,2'den daha küçük depremler silsilesi şeklinde azalarak devam ettiğini görüyoruz. Şimdiye kadar olan verileri değerlendirdiğimizde bu depremlerin küçülerek ve meydana geliş aralıkları da uzayarak sönümleneceğini söyleyebiliriz. Artçılar devam edebilir, şimdiye kadar olan büyüklükteki artçılar gibi fakat aralıkları daha uzun olacak şekilde artçılar meydana gelebilir."

KARATAŞ-YUMURTALIK FAY HATTINA DİKKAT ÇEKTİ: "ENERJİ TRANSFERİ DEVAM EDECEK"

Prof. Dr. Hakan Güneyli, 6 Şubat depremlerinden sonra enerji transferinin yıllarca devam edebileceğini belirtti.

Bölgedeki fayları değerlendiren Güneyli, "Karataş-Yumurtalık fayının önümüzdeki süreçte deprem oluşturma potansiyelinin olduğunu düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Güneyli, depremlerin ardından toprak kayması ve kaya düşmesi gibi risklerin arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu anda oldukça yağışlı dönemden geçiyoruz. Bu bağlamda yüksek eğim, jeolojik koşullar, zemin koşulları ve yağış ile depremi ilişkilendirdiğimiz zaman birçok faktörün bir araya gelmesi, o bölgede ciddi kütle hareketi riskini ortaya çıkarabilir. Bu anlamda özellikle bölgede yaşayan halkımızın kütle hareketlerine dikkat ederek yaşamalarında fayda var."

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#adana
#Osmaniye
#Çukurova Üniversitesi
#Hakan Güneyli
#Karataş Yumurtalık Fay Hattı
#Gündem
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