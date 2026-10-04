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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 15:32

Adana ve Osmaniye deprem ile sallandı! Uzman isimden rahatlatan açıklama

Adana ve Osmaniye'de peş peşe meydana gelen depremler bölgede "Yeni bir büyük felaket mi geliyor?" endişesi yaratırken, Deprem Bilimci Dr. Ramazan Demirtaş'tan içleri rahatlatan açıklama geldi. TGRT Haber canlı yayınında konuşan Demirtaş, panik yapacak bir durum olmadığını belirterek: "Görsel ve kulaktan dolma bilgilere itibar etmeyin. Yaşadığımız sarsıntılar 6 Şubat'ın gecikmiş artçılarından ibarettir" dedi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 15:32

Adana ve Osmaniye’de üst üste meydana gelen sarsıntılar bölge halkında büyük panik yaratırken, Deprem Bilimci Dr. Ramazan Demirtaş’tan içleri rahatlatan kritik bir açıklama geldi. TGRT Haber canlı yayınında konuşan Demirtaş, "7.2 büyüklüğünde felaket geliyor" iddialarını bilimsel verilerle yalanlayarak, sarsıntıların 6 Şubat felaketinin gecikmiş artçıları olduğunu vurguladı.

Adana ve Osmaniye deprem ile sallandı! Uzman isimden rahatlatan açıklama

Adana ve Osmaniye çevresinde hissedilen sarsıntıların süresi ve derinliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Ramazan Demirtaş, resmi kurumların açıkladığı farklı derinlik verilerine takılınmaması gerektiğini belirtti:

"4.8, 4.9 ve 5.2 büyüklüğündeki sarsıntılar orta büyüklükte depremlerdir. Bu tür depremler ortalama 5 ila 10 saniye arasında sürer; çok zorlasa bile 10 saniyeyi geçmez. Derinlik konusuna ise çok takılmamak gerekir. Kandilli, AFAD veya uluslararası deprem merkezleri farklı kabuk ve hız modelleri kullandığı için birisi 7, diğeri 10 veya 12 kilometre verebilir. Sonuç olarak bunlar sığ depremlerdir."

Adana ve Osmaniye deprem ile sallandı! Uzman isimden rahatlatan açıklama

'YENİ BİR BÜYÜK DEPREMİ TETİKLEMEZ, TETİKLEME AYNI ANDA OLUR'

Bölgedeki depremlerin başka fayları tetikleyip tetiklemeyeceğine açıklık getiren Demirtaş, 6 Şubat örneği üzerinden şu analizde bulundu:

"Tetikleme mekanizması aynı anda gelişir. Eğer komşu fay ya da segment uzun süredir deprem üretmeyip tekrar etme süresini doldurduysa tetiklenir. Hatırlayın, 6 Şubat’ta 7.8’lik ilk depremden 9 saat sonra 90 kilometre uzaklıktaki Çardak fay zonu 7.6’yı tetikledi. Ancak o ikinci büyük depremden sonra hemen komşu olan Gölbaşı-Türkoğlu veya İskenderun Körfezi’ndeki faylar tetiklenmedi. Eğer tetiklenecek bir durum olsaydı o zaman tetiklenirdi. Dolayısıyla şu anki sarsıntıların başka büyük fayları tetiklemesi söz konusu değil."

Adana ve Osmaniye deprem ile sallandı! Uzman isimden rahatlatan açıklama

'SAVRUN FAYI 7.2 ÜRETECEK' DİYEREK İNSANLARI KORKUTMANIN ANLAMI YOK'

Bölgede sürekli gündeme getirilen Savrun fayı iddialarını bilimsel verilerle çürüten Dr. Demirtaş, Diri Fay Haritası'na da eleştiri getirdi:

"Bölgede 'Savrun fayı her an 7.2 üretebilir' diye açıklamalar yapılıyor. Bir fayın 7.2 üreteceğini söyleyen kişiye şu basit soruyu sormak gerekir: En son ne zaman 7.2 üretti? Bu sorunun cevabı yok. Çünkü Savrun fayı üzerinde 4 bin yıllık tarihsel kayıtta 7’nin üzerinde tek bir deprem dahi yok. Jeolojik ve jeodezik olarak bu fayın varlığına dair bir veri de bulunmuyor. Bu fayın Türkiye Diri Fay Haritası'ndan çıkartılması gerekiyor. 3 tane depremi fırsata çevirip '7.2 gelecek' diye Adana ve çevresindeki insanları tedirgin etmenin bir anlamı yok. İnsanlar korkudan sokaklara dökülüyor."

Adana ve Osmaniye deprem ile sallandı! Uzman isimden rahatlatan açıklama

'BUNLAR 6 ŞUBAT’IN GECİKMİŞ 3 TANE ARTÇI DEPREMİDİR'

Sarsıntıların neden kavisli bölgelerde yoğunlaştığını ve büyüklüklerinin neden farklılık gösterdiğini açıklayan Demirtaş, durumun tamamen normal bir kırılma süreci olduğunu vurguladı:

"Fayların birleştiği yerlerde pürüz noktaları vardır. Çardak fay zonunun kavis yaptığı bu pürüz bölgede 3,5 yılda 4 ila 5.9 büyüklüğünde yaklaşık 190 tane deprem oldu. Bir fay kavis yapıyorsa en çok zorlandığı nokta orasıdır. 7.6’lık devasa bir depremin ardından kırılma süreci bir anda bitmez, 3 ila 5 yıl sürebilir. Şu an yaşadığımız durum, 6 Şubat’ı izleyen dönemdeki gibi gecikmiş 3 tane artçı depremden ibarettir."

 

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