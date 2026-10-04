Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 15:01

Adana deprem bölgesi mi, kaçıncı derece riskli? Adana'da fay hattı var mı, hangi ilçeler riskli?

Adana'da bugün meydana gelen depremlerin ardından gözler kentin deprem tehlikesine çevrildi. Adana'nın fay hatları, deprem tehlikesi ve ilçelerin durumu da araştırılmaya başlandı. Peki Adana deprem bölgesi mi, kaçıncı derece riskli? Adana'da fay hattı var mı?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Adana deprem bölgesi mi, kaçıncı derece riskli? Adana'da fay hattı var mı, hangi ilçeler riskli?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 15:01

Adana ve çevresinde peş peşe meydana gelen depremler vatandaşları tedirgin etti. Adana'da 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşanırken, bölge kısa süre sonra bu kez Osmaniye merkezli 5,2 büyüklüğündeki depremle yeniden sallandı. Art arda yaşanan depremlerin ardından Adana'nın deprem riski, fay hatları ve kentteki deprem tehlikesi yeniden gündeme geldi.  Adana'nın fay hatları, deprem tehlikesi ve ilçelerin durumu da araştırılmaya başlandı. Peki Adana deprem bölgesi mi, kaçıncı derece riskli? Adana'da fay hattı var mı?

Adana deprem bölgesi mi, kaçıncı derece riskli? Adana'da fay hattı var mı, hangi ilçeler riskli?

ADANA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Adana için güncel resmi değerlendirmede “1., 2., 3. veya 4. derece deprem bölgesi” şeklinde bir sınıflandırma kullanılmıyor. AFAD'ın 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren Türkiye Deprem Tehlike Haritası, eski deprem bölgeleri haritasından farklı olarak bölgeleri dereceye ayırmak yerine en büyük yer ivmesi değerleri üzerinden değerlendiriyor.

Bu nedenle “Adana kaçıncı derece deprem bölgesinde?” sorusuna güncel sistem üzerinden doğrudan 1., 2. veya 3. derece şeklinde yanıt vermek doğru değil. Adana'nın deprem tehlikesi de il genelinde aynı seviyede değerlendirilmiyor. Bulunulan noktanın konumu, zemin özellikleri ve çevredeki fayların durumu birlikte ele alınıyor.

AFAD'ın interaktif deprem tehlike haritasında değerlendirmeler koordinat ve konum bazında yapılabiliyor. Ayrıca AFAD, söz konusu haritanın bir deprem risk haritası olmadığının altını çiziyor.

Adana deprem bölgesi mi, kaçıncı derece riskli? Adana'da fay hattı var mı, hangi ilçeler riskli?

ADANA'DA FAY HATTI VAR MI?

Adana ve çevresinde deprem üretebilecek aktif fay sistemleri bulunuyor. MTA'nın 2026 tarihli Türkiye Diri Fay Haritası, bölgedeki diri faylara ilişkin güncel verileri içeriyor.

Adana çevresindeki önemli tektonik yapılardan biri Misis Fayı. Bunun yanında kentin kuzey ve doğu çevresinde Savrun, Saimbeyli, Tufanbeyli, Kozan, Toprakkale ve Ecemiş fayları gibi farklı fay ve fay zonları da bölgenin depremselliği açısından önem taşıyor.

MTA'nın 2023 yılında TBMM'de yaptığı açıklamada ise Savrun Fayı'nın Kozan'a kadar geldiği, ancak Adana kent merkezinin doğrudan altından haritalanmış bir diri fayın geçmediği belirtilmişti. Aynı açıklamada 1998 Ceyhan depreminin Misis Fayı üzerinde meydana geldiği ifade edilmişti.

ADANA'DA HANGİ İLÇELER DEPREM AÇISINDAN DİKKAT ÇEKİYOR?

Adana'da deprem açısından yalnızca tek bir ilçeyi “riskli” olarak nitelendirmek doğru değil. Ancak diri faylara yakınlık ve bölgesel tektonik yapı bakımından özellikle Saimbeyli, Tufanbeyli, Feke, Kozan, Aladağ, Ceyhan, Karataş ve Yumurtalık çevresi deprem araştırmalarında öne çıkıyor.

Öte yandan Adana kent merkezinin doğrudan altından geçen haritalanmış bir diri fay bulunmadığı yönündeki MTA açıklaması, merkez ilçelerin deprem tehlikesinin bulunmadığı anlamına gelmiyor. Deprem sırasında oluşabilecek hasarda faylara uzaklığın yanı sıra zeminin özellikleri ve yapıların dayanıklılığı da belirleyici oluyor.

Adana deprem bölgesi mi, kaçıncı derece riskli? Adana'da fay hattı var mı, hangi ilçeler riskli?

ADANA'DA SON DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Adana'da son dikkat çeken deprem 4 Ekim 2026 Pazar günü Saimbeyli'de meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre sarsıntı 14.19.23'te 4,8 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin derinliği 7,99 kilometre olarak kaydedildi.  Adana'da 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı. Yeni depremin büyüklüğü 4,9 olarak ölçüldü. 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından bölge bir kez daha sallandı. AFAD'ın verilerine göre; yeni deprem 5,2 büyüklüğünde ve Osmanyie merkezli yaşandı.

TÜRKİYE'DE DEPREM RİSKİ YÜKSEK İLLER HANGİLERİ?

Türkiye, aktif fay sistemlerinin bulunduğu bir ülke olduğu için çok sayıda il deprem tehlikesiyle karşı karşıya. Kuzey Anadolu Fay Zonu, Doğu Anadolu Fay Zonu ve Batı Anadolu'daki aktif fay sistemleri başta olmak üzere farklı bölgelerde diri faylar bulunuyor.

Adana da özellikle Doğu Anadolu Fay Sistemi'nin güneybatı uzanımları ve bölgedeki diğer aktif faylar nedeniyle deprem tehlikesi bulunan iller arasında değerlendiriliyor. Ancak kentleri tek tek “şu derece riskli” şeklinde sıralamak, güncel AFAD sisteminin çalışma biçimini tam olarak yansıtmıyor.

Adana deprem bölgesi mi, kaçıncı derece riskli? Adana'da fay hattı var mı, hangi ilçeler riskli?

DEPREM TEHLİKESİ İLE DEPREM RİSKİ AYNI DEĞİL

Adana'nın deprem durumunu değerlendirirken deprem tehlikesi ile deprem riskini birbirinden ayırmak gerekiyor.

Deprem tehlikesi, belirli bir bölgede deprem kaynaklı yer hareketinin meydana gelme ihtimalini ifade ediyor. Deprem riski ise bu hareketin insanlar, binalar, altyapı ve ekonomik değerler üzerindeki muhtemel sonuçlarını kapsıyor.

Bu nedenle bir ilçenin fay hattına yakın olması tek başına “bu ilçe kesinlikle riskli” sonucunu doğurmuyor. Aynı şekilde diri faya uzak bir bölgede bulunan dayanıksız bir yapı da deprem sırasında ciddi zarar görebiliyor. AFAD da Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın bir risk haritası olmadığını özellikle belirtiyor. 

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.