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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 16:09

Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler: Çevre iller de beşik gibi sallandı

Son dakika haberi: Adana beşik gibi sallanıyor. Bölgede peş peşe depremler meydana geldi. Şiddetli depremler çevre illerde de hissedildi. En son Osmaniye merkezli 5,2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Yetkililerden bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalar gelmeye başladı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 16:09

ve Osmaniye'de peş peşe oldu. 'ın verilerine göre; ilk deprem Adana’nın ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Adana 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından 4,9 ile bir kez daha sallandı.

HABERİN ÖZETİ

Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler: Çevre iller de beşik gibi sallandı

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Adana ve Osmaniye'de büyüklükleri 4,8, 4,9 ve 5,2 olan peş peşe depremler meydana geldi.
İlk deprem Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 büyüklüğünde oldu ve çevre illerde de hissedildi.
Ardından Saimbeyli'de 4,9 ve Osmaniye Sumbas merkezli 5,2 büyüklüğünde depremler kaydedildi.
AFAD ve Adana Valisi Mustafa Yavuz, an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını ve saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tüm ekiplerin saha taramalarına başladığını ve an itibarıyla herhangi bir olumsuz durumun olmadığını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gelişmelerin yakından takip edildiğini ve şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediğini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler: Çevre iller de beşik gibi sallandı

BÖLGE 5,2 İLE BİR KEZ DAHA SALLANDI 

4,9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede şiddetli bir deprem daha oldu. AFAD'ın verilerine göre; son deprem Osmaniye merkezli ve 5,2 büyüklüğünde...

Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler: Çevre iller de beşik gibi sallandı

AFAD'TAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'tan deprem fırtınası sonrası gelen açıklamada, "Adana'daki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarma çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler: Çevre iller de beşik gibi sallandı

ADANA VALİSİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

TGRT Haber'e bağlanan Adana Valisi Mustafa Yavuz, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini ve saha taramalarının devam ettiğini aktardı.

https://x.com/tgrthabertv/status/2106721367551041810

BAKAN ÇİFTÇİ: EKİPLERİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

https://x.com/mustafaciftcitr/status/2106717873775206768

BAKAN KURUM: GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın  Murat Kurum da bölgedeki son duruma ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Adana ve Osmaniye’de meydana gelen depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemekle beraber tüm ihbarları değerlendiriyoruz.  Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

https://x.com/murat_kurum/status/2106717317082353978

BAKAN GÜRLEK'TEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından, Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde de meydana gelen ve çevre illerimizde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yüce Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

https://x.com/abakingurlek/status/2106719910936068336

25 DAKİKADA 3 DEPREM

AFAD'ın verileri şu şekilde;

  • Büyüklük:5.2 (Mw)
  • Yer:Sumbas (Osmaniye)
  • Tarih:2026-10-04
  • Saat:14:43:21 TSİ
  • Enlem:37.74167 N
  • Boylam:36.10083 E
  • Derinlik:7 km

https://x.com/DepremDairesi/status/2106713567479165106

  • Büyüklük:4.9 (Mw)
  • Yer:Saimbeyli (Adana)
  • Tarih:2026-10-04
  • Saat:14:36:24 TSİ
  • Enlem:37.76067 N
  • Boylam:36.105 E
  • Derinlik:8.67 km

https://x.com/DepremDairesi/status/2106712023878799535

  • Büyüklük:4.8 (Mw)
  • Yer:Saimbeyli (Adana)
  • Tarih:2026-10-04
  • Saat:14:19:23 TSİ
  • Enlem:37.74867 N
  • Boylam:36.091 E
  • Derinlik:7.99 km

https://x.com/DepremDairesi/status/2106707930129019351

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#deprem
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#afad
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