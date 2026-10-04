Adana ve Osmaniye'de peş peşe deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre; ilk deprem Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Adana 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından 4,9 ile bir kez daha sallandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler: Çevre iller de beşik gibi sallandı Adana ve Osmaniye'de büyüklükleri 4,8, 4,9 ve 5,2 olan peş peşe depremler meydana geldi. İlk deprem Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 büyüklüğünde oldu ve çevre illerde de hissedildi. Ardından Saimbeyli'de 4,9 ve Osmaniye Sumbas merkezli 5,2 büyüklüğünde depremler kaydedildi. AFAD ve Adana Valisi Mustafa Yavuz, an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını ve saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tüm ekiplerin saha taramalarına başladığını ve an itibarıyla herhangi bir olumsuz durumun olmadığını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gelişmelerin yakından takip edildiğini ve şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediğini ifade etti.

BÖLGE 5,2 İLE BİR KEZ DAHA SALLANDI

4,9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede şiddetli bir deprem daha oldu. AFAD'ın verilerine göre; son deprem Osmaniye merkezli ve 5,2 büyüklüğünde...

AFAD'TAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'tan deprem fırtınası sonrası gelen açıklamada, "Adana'daki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarma çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

ADANA VALİSİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

TGRT Haber'e bağlanan Adana Valisi Mustafa Yavuz, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini ve saha taramalarının devam ettiğini aktardı.

https://x.com/tgrthabertv/status/2106721367551041810

BAKAN ÇİFTÇİ: EKİPLERİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

https://x.com/mustafaciftcitr/status/2106717873775206768

BAKAN KURUM: GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum da bölgedeki son duruma ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Adana ve Osmaniye’de meydana gelen depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemekle beraber tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

https://x.com/murat_kurum/status/2106717317082353978

BAKAN GÜRLEK'TEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından, Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde de meydana gelen ve çevre illerimizde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yüce Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

https://x.com/abakingurlek/status/2106719910936068336

25 DAKİKADA 3 DEPREM

AFAD'ın verileri şu şekilde;

Büyüklük:5.2 (Mw)

Yer:Sumbas (Osmaniye)

Tarih:2026-10-04

Saat:14:43:21 TSİ

Enlem:37.74167 N

Boylam:36.10083 E

Derinlik:7 km

https://x.com/DepremDairesi/status/2106713567479165106

Büyüklük:4.9 (Mw)

Yer:Saimbeyli (Adana)

Tarih:2026-10-04

Saat:14:36:24 TSİ

Enlem:37.76067 N

Boylam:36.105 E

Derinlik:8.67 km

https://x.com/DepremDairesi/status/2106712023878799535

Büyüklük:4.8 (Mw)

Yer:Saimbeyli (Adana)

Tarih:2026-10-04

Saat:14:19:23 TSİ

Enlem:37.74867 N

Boylam:36.091 E

Derinlik:7.99 km

https://x.com/DepremDairesi/status/2106707930129019351