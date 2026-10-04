Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler: Çevre iller de beşik gibi sallandı

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İstanbul
Adana ve Osmaniye'de peş peşe deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre; ilk deprem Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Adana 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından 4,9 ile bir kez daha sallandı.
4,9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede şiddetli bir deprem daha oldu. AFAD'ın verilerine göre; son deprem Osmaniye merkezli ve 5,2 büyüklüğünde...
AFAD'tan deprem fırtınası sonrası gelen açıklamada, "Adana'daki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarma çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.
TGRT Haber'e bağlanan Adana Valisi Mustafa Yavuz, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini ve saha taramalarının devam ettiğini aktardı.
https://x.com/tgrthabertv/status/2106721367551041810
İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.
https://x.com/mustafaciftcitr/status/2106717873775206768
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum da bölgedeki son duruma ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Adana ve Osmaniye’de meydana gelen depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemekle beraber tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
https://x.com/murat_kurum/status/2106717317082353978
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından, Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde de meydana gelen ve çevre illerimizde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yüce Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.
https://x.com/abakingurlek/status/2106719910936068336
AFAD'ın verileri şu şekilde;
https://x.com/DepremDairesi/status/2106713567479165106
https://x.com/DepremDairesi/status/2106712023878799535
https://x.com/DepremDairesi/status/2106707930129019351