Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? Ankara, İstanbul, Balıkesir, Adana son depremler...

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İstanbul
Türkiye’de meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesi araştırılıyor. 4 Ekim 2026 Pazar günü Adana’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem de kısa sürede gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.
AFAD verilerine göre Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19.23’te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,99 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
4 Ekim 2026 tarihinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde de küçük ve orta büyüklükte çok sayıda sarsıntı kaydedildi. AFAD'ın güncel listesinde Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2.0, Çorum'un Bayat ilçesinde 2.1 ve Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 1.7 büyüklüğünde depremler de yer aldı.
Gün içerisinde meydana gelen depremlerin saat, büyüklük ve derinlik bilgileri AFAD tarafından anlık olarak güncelleniyor.