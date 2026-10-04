Türkiye’de meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesi araştırılıyor. 4 Ekim 2026 Pazar günü Adana’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem de kısa sürede gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

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HABERİN ÖZETİ Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? Ankara, İstanbul, Balıkesir, Adana son depremler... 4 Ekim 2026 Pazar günü Adana'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve bu durum vatandaşlar tarafından yakından takip edildi. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19.23'te 4.8 büyüklüğünde, 7,99 kilometre derinlikte bir deprem gerçekleşti. Aynı gün Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2.0, Çorum'un Bayat ilçesinde 2.1 ve Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 1.7 büyüklüğünde depremler de kaydedildi. AFAD, gün içerisinde meydana gelen depremlerin saat, büyüklük ve derinlik bilgilerini anlık olarak güncelliyor.

ADANA'DA 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD verilerine göre Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19.23’te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,99 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

4 EKİM 2026 BUGÜN DEPREM Mİ OLDU?

4 Ekim 2026 tarihinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde de küçük ve orta büyüklükte çok sayıda sarsıntı kaydedildi. AFAD'ın güncel listesinde Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2.0, Çorum'un Bayat ilçesinde 2.1 ve Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 1.7 büyüklüğünde depremler de yer aldı.

Gün içerisinde meydana gelen depremlerin saat, büyüklük ve derinlik bilgileri AFAD tarafından anlık olarak güncelleniyor.