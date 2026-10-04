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Gündem
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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 14:38

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? Ankara, İstanbul, Balıkesir, Adana son depremler...

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.19’da gerçekleşen sarsıntının ardından vatandaşlar “Az önce deprem mi oldu?”, “Adana’da deprem nerede oldu?” ve “Depremin büyüklüğü kaç?” sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre depremin derinliği 7,99 kilometre olarak kaydedildi.

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Editor
 Beyza Çolak
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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? Ankara, İstanbul, Balıkesir, Adana son depremler...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 14:38

Türkiye’de meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından ve ’nin son depremler listesi araştırılıyor. 4 Ekim 2026 Pazar günü ’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki de kısa sürede gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

HABERİN ÖZETİ

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? Ankara, İstanbul, Balıkesir, Adana son depremler...

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
4 Ekim 2026 Pazar günü Adana'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve bu durum vatandaşlar tarafından yakından takip edildi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19.23'te 4.8 büyüklüğünde, 7,99 kilometre derinlikte bir deprem gerçekleşti.
Aynı gün Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2.0, Çorum'un Bayat ilçesinde 2.1 ve Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 1.7 büyüklüğünde depremler de kaydedildi.
AFAD, gün içerisinde meydana gelen depremlerin saat, büyüklük ve derinlik bilgilerini anlık olarak güncelliyor.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? Ankara, İstanbul, Balıkesir, Adana son depremler...

ADANA'DA 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM 

AFAD verilerine göre Adana’nın ilçesinde saat 14.19.23’te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,99 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

 4 EKİM 2026 BUGÜN DEPREM Mİ OLDU?

4 Ekim 2026 tarihinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde de küçük ve orta büyüklükte çok sayıda sarsıntı kaydedildi. AFAD'ın güncel listesinde Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2.0, Çorum'un Bayat ilçesinde 2.1 ve Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 1.7 büyüklüğünde depremler de yer aldı.

Gün içerisinde meydana gelen depremlerin saat, büyüklük ve derinlik bilgileri AFAD tarafından anlık olarak güncelleniyor.

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ETİKETLER
#deprem
#adana
#afad
#kandilli rasathanesi
#saimbeyli
#Gündem
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