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İstanbul
Türk siyaseti acı haberle sarsıldı. Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in 89 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş duyurdu.
Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"TBMM Başkanlığı başta olmak üzere devletimizin çeşitli kademelerinde görev üstlenen Sayın Hikmet Çetin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."
https://x.com/NumanKurtulmus/status/2125234610091200699
Hikmet Çetin, 1937 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden 1960 yılında mezun olan Çetin, ABD'de yüksek lisans eğitimini tamamladı. Siyasete girmeden önce Devlet Planlama Teşkilatında çeşitli görevlerde bulundu.
1977 genel seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili olarak Meclise giren Çetin, sonraki yıllarda Diyarbakır ve Gaziantep milletvekili olarak görev yaptı.
1991-1994 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Çetin, 1995 yılında CHP Genel Başkanı seçildi. 16 Ekim 1997'de TBMM Başkanı olan Çetin, görevini 18 Nisan 1999'a kadar sürdürdü. Çetin, 2004-2006 yılları arasında ise NATO'nun Afganistan'daki Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak görev yaptı.