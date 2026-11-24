Türk siyaseti acı haberle sarsıldı. Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in 89 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ Türk siyasetinin acı günü: Hikmet Çetin hayatını kaybetti Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, 89 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından duyurdu. 1937 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğan Çetin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezuniyeti sonrası ABD'de yüksek lisans yaptı ve Devlet Planlama Teşkilatında çalıştı. 1977 genel seçimlerinde Meclise giren Çetin; CHP İstanbul, Diyarbakır ve Gaziantep milletvekilliği yaptı. 1991-1994 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapan Çetin, 1995 yılında CHP Genel Başkanı seçildi. 16 Ekim 1997 - 18 Nisan 1999 tarihleri arasında TBMM Başkanlığı yaptı. 2004-2006 yılları arasında NATO'nun Afganistan'daki Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak görev üstlendi.

Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Başkanlığı başta olmak üzere devletimizin çeşitli kademelerinde görev üstlenen Sayın Hikmet Çetin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

https://x.com/NumanKurtulmus/status/2125234610091200699

HİKMET ÇETİN KİMDİR?

Hikmet Çetin, 1937 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden 1960 yılında mezun olan Çetin, ABD'de yüksek lisans eğitimini tamamladı. Siyasete girmeden önce Devlet Planlama Teşkilatında çeşitli görevlerde bulundu.

1977 genel seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili olarak Meclise giren Çetin, sonraki yıllarda Diyarbakır ve Gaziantep milletvekili olarak görev yaptı.

1991-1994 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Çetin, 1995 yılında CHP Genel Başkanı seçildi. 16 Ekim 1997'de TBMM Başkanı olan Çetin, görevini 18 Nisan 1999'a kadar sürdürdü. Çetin, 2004-2006 yılları arasında ise NATO'nun Afganistan'daki Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak görev yaptı.