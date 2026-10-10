Panama'da 7,7 büyüklüğündeki depremin yıkımı görüntülendi

Panama'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki şiddetli depremin neden olduğu büyük yıkım ve hasar gören binalar dron ile havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanı Dinoska Montalvo, Penonome kentindeki Alberto Zuniga Okulu'nda 15 öğrencinin hafif yaralandığını, yıkılan bir otelde can kaybı yaşanmadığını ve ülke genelinde kayıp ihbarı bulunmadığını bildirdi.

Arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının aralıksız sürdüğü aktarıldı.