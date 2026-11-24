Real Madrid ile PSV Eindhoven, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Madrid'de karşılaşacak. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle bu akşam 23.00'te başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden İspanyol temsilcisi, lig aşamasındaki beşinci maçında da sahadan galibiyetle ayrılarak puanını artırmak istiyor. PSV Eindhoven ise Avrupa arenasında üst sıralara yaklaşabilmek için deplasmanda puan arayacak. Son olarak 1988/89 sezonunda Avrupa Kupası çeyrek finalinde karşılaşan iki ekibin mücadelesi öncesinde muhtemel ilk 11'ler, hakem bilgisi, puan durumu ve canlı yayın seçenekleri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Real Madrid PSV maçı hangi kanalda? İşte maçın yayın ayrıntıları…

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HABERİN ÖZETİ Real Madrid PSV hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şifresiz veren kanallar belli oldu Real Madrid ve PSV Eindhoven, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşılaşıyor. Real Madrid PSV maçı hangi kanalda belli oldu. Maç, Türkiye saatiyle bu akşam 23.00'te başlayacak. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler ilk 11'de yer alıyor. Karşılaşmanın hakemliğini Norveçli Espen Eskas üstlenecek. Mücadele, Türkiye'de tabii Spor ekranlarından Tabii Premium paketi kapsamında canlı yayınlanacak. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 12 puanla 2. sırada yer alırken, PSV Eindhoven 4 puanla 24. sırada bulunuyor.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLIYOR

Real Madrid'in PSV Eindhoven karşısında sahaya çıkması beklenen ilk 11'i belli oldu. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki İspanyol ekibinin kadrosunda milli futbolcu Arda Güler de yer alıyor. İlk 11’ler şöyle:

Real Madrid: Courtois, Militao, Rüdiger, Cucurella, Valverde, Silva, Tchouameni, Arda Güler, Diomande, Junior, Mbappe

PSV: Kovar, Dest, Geertruida, Obispo, Kostic, Sano, Wanner, Mijnans, Til, Perisic, van Bommel

Peter Bosz yönetimindeki Hollanda temsilcisi, İspanya deplasmanında güçlü rakibi karşısında puan mücadelesi verecek. Karşılaşmanın hakemliğini Norveçli Espen Eskas üstlenecek.

REAL MADRİD PSV CANLI İZLE

Real Madrid ile PSV Eindhoven arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Tabii platformunun internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yayına ulaşabilecek. Bilgisayar kullanıcıları, herhangi bir program indirmeden platformun resmi internet sitesine giriş yaparak Canlı TV bölümünü kullanabilecek. Mobil cihazlarda ise App Store ve Google Play üzerinden indirilebilen resmi Tabii uygulaması aracılığıyla yayınlara erişim sağlanabiliyor.

Akıllı televizyon kullanıcıları da cihazlarının işletim sistemine uygun uygulama mağazasından Tabii uygulamasını indirerek karşılaşmayı takip edebiliyor. Android TV, LG webOS ve Samsung Tizen işletim sistemli televizyonların yanı sıra Apple TV ve Android tabanlı medya kutuları da platformun erişim seçenekleri arasında bulunuyor. Ayrıca bazı operatörlerin televizyon hizmetlerinde Tabii Spor kanallarına doğrudan erişim imkânı sunuluyor. Turkcell TV+ da bu seçenekler arasında yer alıyor. Tabii'ye e-posta adresi veya sosyal medya hesabıyla ücretsiz üyelik oluşturulabiliyor. Ancak ücretsiz hesap açılması, Premium kapsamındaki spor yayınlarını ücretsiz izleme hakkı sağlamıyor.

REAL MADRİD PSV MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid PSV karşılaşması Türkiye'de tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi yayın hakları kapsamında TRT bünyesinde yer alan Tabii platformu, organizasyonun karşılaşmalarını dijital yayın hizmeti üzerinden futbolseverlerle buluşturuyor. Ancak Türk takımlarının karşılaşmalarının şifresiz yayınlanması ile diğer takımların mücadelelerinin yayın koşulları birbirinden ayrılıyor. Real Madrid ile PSV Eindhoven arasındaki mücadele, Tabii Premium paketi kapsamında izlenebilecek. Dolayısıyla karşılaşmayı Türkiye'den takip etmek isteyenlerin Premium aboneliğe sahip olması gerekiyor.

Real Madrid PSV maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanallar da bulunuyor:

ABD: UniMas

Arjantin: TNT Sports

Azerbaycan: CBC Sport

Belçika: Play Sports 4

Danimarka: TV2 Play

REAL MADRİD - PSV PUAN DURUMLARI

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı ilk dört karşılaşmanın tamamını kazanarak 12 puan topladı. PSG'nin ardından ikinci sırada bulunan İspanyol temsilcisi, PSV Eindhoven karşılaşması öncesinde zirve yarışındaki konumunu korumaya çalışacak. Jose Mourinho yönetimindeki ekip, son dönemde tüm kulvarlarda elde ettiği 9 maçlık galibiyet serisiyle mücadeleye çıkıyor. Ayrıca Real Madrid, bu sezon Santiago Bernabeu'da oynadığı karşılaşmalarda henüz mağlubiyet yaşamadı. Lig aşamasında üst sıralarda bulunan takım için PSV karşılaşması, doğrudan son 16 turuna katılma yolunda önem taşıyor.

PSV Eindhoven ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk dört maçın ardından 4 puanla 24. sırada yer alıyor. Hollanda temsilcisi, lig aşamasında play-off hattındaki yerini koruyabilmek için puan mücadelesi veriyor. Peter Bosz yönetiminde Eredivisie'de liderlik koltuğunda bulunan PSV, Avrupa arenasında ise istikrarlı sonuçlar elde edemedi. İki takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki puan tablosunda farklı konumlarda bulunması, karşılaşmanın önemini artırıyor.