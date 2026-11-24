Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında İngiltere'nin Aston Villa takımıyla RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda lig aşamasına doğrudan katılan sarı-kırmızılılar, geride kalan dört karşılaşmada iki galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Sporting ve Barcelona karşılaşmalarında istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Lille deplasmanında ve Stuttgart karşısında elde ettiği galibiyetlerle yoluna devam etti. Bu akşam oynanacak Aston Villa mücadelesi öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri, hakemi ve sarı-kırmızılı takımın Avrupa fikstürü merak konusu oldu. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın kalan maçları ne zaman, kimle? Detaylar…

GALATASARAY EVİNDE ASTON VİLLA'YI AĞIRLIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Galatasaray, İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı sahasında konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Mücadelede Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert görev yapacak. Galatasaray-Aston Villa karşılaşmasını Türkiye'deki futbolseverler TRT 1 televizyon kanalından ve tabii dijital yayın platformundan takip edebilecek.

Şampiyonlar Ligi lig aşamasına doğrudan 36 takım arasında katılan Galatasaray, organizasyondaki ilk iki karşılaşmasında mağlubiyet yaşadı. İlk maçında Portekiz temsilcisi Sporting'e deplasmanda 3-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftada ise İspanya devi Barcelona'yı sahasında konuk etti. Bu mücadeleden de 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, böylece Avrupa serüvenine üst üste iki yenilgiyle başladı.

GALATASARAY'IN SONRAKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI KİMLE, NE ZAMAN?

Galatasaray, Aston Villa karşılaşmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki mücadelesini sürdürmeye devam edecek. Sarı-kırmızılı takımın organizasyondaki bir sonraki karşılaşması Yunanistan temsilcisi AEK ile deplasmanda oynanacak. 8 Aralık tarihinde yapılacak mücadele saat 23.00'te başlayacak.

Galatasaray'ın Avrupa fikstüründe AEK karşılaşmasının ardından iki mücadele daha bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, 19 Ocak tarihinde sahasında Feyenoord'u ağırlayacak. Bu karşılaşmanın başlama saati 20.45 olarak belirlenirken Galatasaray, lig aşamasındaki son maçında ise Fransa temsilcisi PSG ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 27 Ocak'ta oynanacak PSG-Galatasaray mücadelesi saat 23.00'te başlayacak.

GALATASARAY KALAN MAÇLARI ŞAMPİYONLAR LİGİ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşılaşması sonrasında oynayacağı maçların tarihleri ve başlama saatleri belli. Sarı-kırmızılı takım, lig aşamasının devamında AEK, Feyenoord ve PSG ile karşılaşacak. Bu üç mücadeleden ilki Yunanistan deplasmanında, ikincisi RAMS Park'ta, sonuncusu ise Fransa deplasmanında oynanacak.

Galatasaray'ın kalan Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç programı şöyle:

8 Aralık: AEK - Galatasaray (23.00)

19 Ocak: Galatasaray - Feyenoord (20.45)

27 Ocak: PSG - Galatasaray (23.00)