Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 21:06
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 21:08

Ballon d’Or hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Ödül sahibi canlı yayında açıklanacak

Ballon d’Or canlı hangi kanalda yayın akışı ile belli oldu. Ballon d’Or 2026 ödül töreni, futbol dünyasının merakla beklediği organizasyonlar arasında yer alıyor. Bu yıl 70’incisi düzenlenen Altın Top gecesinde erkekler ve kadınlar kategorilerinde yılın en iyi futbolcuları belli olacak. Lionel Messi, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Erling Haaland, Harry Kane ve geçen yılın kazananı Ousmane Dembele gibi yıldızların yer aldığı erkekler aday listesi, gecenin önemli başlıkları arasında bulunuyor. Londra’da düzenlenecek törende en iyi genç oyuncu, kaleci, teknik direktör, kulüp ve golcü kategorilerinde de ödüller sahiplerini bulacak. Ballon d’Or hangi kanalda, canlı nerede yayınlanıyor? Ballon d’Or canlı yayın kanal bilgisi açıklandı.

Avatar
Editor
 TGRT Haber
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Ballon d’Or hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Ödül sahibi canlı yayında açıklanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 21:06
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 21:08

Ballon d’Or 2026 ödül töreni için geri sayım sona ererken futbolseverlerin gözü, yılın en iyi futbolcularının açıklanacağı organizasyona çevrildi. 26 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek 70’inci Altın Top töreninde erkekler ve kadınlar kategorilerindeki büyük ödüllerin yanı sıra farklı başarı kategorilerinde de kazananlar duyurulacak. , , Lamine Yamal, Erling Haaland ve Harry Kane’in de aralarında bulunduğu adaylar, erkekler kategorisindeki yarışta yer alıyor. ’daki London Palladium Tiyatrosu’nda düzenlenecek gecede ödül kazanan isimlerin yanı sıra organizasyonun programı ve adayların performansları da futbol gündeminin başlıca konuları arasında bulunuyor. Ballon d’Or canlı nereden izlenir? İşte Ballon d’Or ödül törenini canlı veren kanal…

HABERİN ÖZETİ

Ballon d’Or hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Ödül sahibi canlı yayında açıklanacak

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Ballon d’Or hangi kanalda, canlı yayın belli oldu. 2026 Ballon d'Or ödül töreni, yılın en iyi futbolcularını ve çeşitli başarı kategorilerindeki kazananları açıklamak üzere Londra'da gerçekleştirilecek.
Ballon d’Or canlı izle! Ballon d'Or 2026 ödül töreni 26 Ekim Pazartesi günü Londra'daki London Palladium Tiyatrosu'nda yapılacak.
Tören, Londra saatiyle 20.00'de, Türkiye saatiyle ise 23.00'te başlayacak.
Erkekler kategorisinde Lionel Messi, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Erling Haaland ve Harry Kane gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 30 aday bulunuyor.
Törende erkekler ve kadınlar için yılın futbolcuları ödüllerinin yanı sıra genç oyuncu, en iyi kaleci, teknik direktör, kulüp ve golcü ödülleri de verilecek.
Tören, Tivibu Spor 1 kanalından ve Tivibu Spor'un YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
Ballon d'Or, 2024 yılından itibaren L'Equipe Grubu ile UEFA tarafından ortaklaşa düzenleniyor ve kazananlar spor gazetecilerinin oylarıyla belirleniyor.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.

BALLON D'OR NE ZAMAN VERİLECEK?

Ballon d’Or 2026 ödül töreni, bu akşam İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenecek. Organizasyon, bu yıl 70’inci kez gerçekleştirilecek. UEFA tarafından açıklanan programa göre tören Londra saatiyle 20.00’de başlayacak. Türkiye ile İngiltere arasındaki saat farkı nedeniyle başlangıç saati Türkiye’de 23.00 olacak. Futbol dünyasının tanınmış oyuncularını, teknik direktörlerini ve kulüp temsilcilerini bir araya getirecek gece, yılın en iyi futbolcularının açıklanacağı ana ödül kategorileriyle devam edecek.

Ballon d’Or hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Ödül sahibi canlı yayında açıklanacak

Törene Londra’daki London Palladium Tiyatrosu ev sahipliği yapacak. Ballon d’Or organizasyonu tarihinde ilk kez Londra’da gerçekleştirilecek etkinliğin sunuculuğunu eski Fransız futbolcu Thierry Henry ile spor sunucusu Kate Scott üstlenecek. Erkekler ve kadınlar kategorilerinde yılın futbolcularının yanı sıra genç oyuncular, kaleciler, teknik direktörler, kulüpler ve golcüler için de ödüller dağıtılacak. Programda ayrıca toplumsal dayanışma ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla bağlantılı Socrates Ödülü de bulunuyor.

Ballon d’Or hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Ödül sahibi canlı yayında açıklanacak

BALLON D'OR ADAYLARI

2026 Ballon d’Or erkekler kategorisinde toplam 30 futbolcu aday listesinde yer alıyor. Dünya genelindeki spor gazetecilerinin oylarıyla belirlenecek ödül için farklı liglerde ve kulüplerde forma giyen futbolcular yarışıyor. Lionel Messi, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Erling Haaland ve Harry Kane gibi tanınmış isimlerin yanı sıra Ousmane Dembele, Vinícius Junior, Jude Bellingham, Lautaro Martinez, Rodri ve Michael Olise de adaylar arasında bulunuyor.

Ballon d’Or hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Ödül sahibi canlı yayında açıklanacak

Erkekler kategorisindeki 30 adayın tam listesi şöyle:

- Jude Bellingham (İngiltere, Real Madrid)

- Pau Cubarsí (İspanya, Barcelona)

- Marc Cucurella (İspanya, Chelsea/Real Madrid)

- Ousmane Dembélé (Fransa, Paris Saint-Germain)

- Luis Diaz (Kolombiya, Bayern Münih)

- Bruno Fernandes (Portekiz, Manchester United)

- Gabriel (Brezilya, Arsenal)

- Erling Haaland (Norveç, Manchester City)

- Achraf Hakimi (Fas, Paris Saint-Germain)

- Harry Kane (İngiltere, Bayern Münih)

- Khvicha Kvaratskhelia (Gürcistan, Paris Saint-Germain)

- Lamine Yamal (İspanya, Barcelona)

- Sadio Mané (Senegal, Al-Nassr)

- Marquinhos (Brezilya, Paris Saint-Germain)

- Lautaro Martinez (Arjantin, Inter)

- Kylian Mbappe (Fransa, Real Madrid)

- Nuno Mendes (Portekiz, Paris Saint-Germain)

- Lionel Messi (Arjantin, Inter Miami)

- Joao Neves (Portekiz, Paris Saint-Germain)

- Michael Olise (Fransa, Bayern Münih)

- Willian Pacho (Ekvador, Paris Saint-Germain)

- Julian Quinones (Meksika, Al-Qadsiah)

- Declan Rice (İngiltere, Arsenal)

- Rodri (İspanya, Manchester City/Barcelona)

- Fabian Ruiz (İspanya, Paris Saint-Germain)

- William Saliba (Fransa, Arsenal)

- Ferran Torres (İspanya, Barcelona/Paris Saint-Germain)

- Dayot Upamecano (Fransa, Paris Saint-Germain)

- Vinicius Junior (Brezilya, Real Madrid)

- Vitinha (Portekiz, Paris Saint-Germain)

Ballon d’Or hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Ödül sahibi canlı yayında açıklanacak

Erkekler kategorisinin yanı sıra kadınlar Ballon d’Or ödülü de gecenin ana başlıkları arasında bulunuyor. Organizasyon kapsamında kadınlar ve erkekler için yılın genç yeteneği ve en iyi kaleci ödülleri de verilecek. Teknik direktörler, kulüpler ve golcüler için düzenlenen kategorilerde de kazananlar açıklanacak. Socrates Ödülü ise toplumsal dayanışma ve sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan kişilere yönelik ödüller arasında yer alıyor.

BALLON D'OR HANGİ KANALDA?

Ballon d’Or 2026 ödül töreninin Türkiye’deki canlı yayın programına ilişkin verilen bilgilere göre organizasyon, 1 kanalından takip edilebilecek. Törenin ayrıca Tivibu Spor’un YouTube kanalında canlı yayınlanması bekleniyor. Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacağı açıklanan etkinlikte, yılın en iyi erkek ve kadın futbolcularının yanı sıra diğer kategorilerin kazananları da duyurulacak.

Töreni internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, Tivibu Spor YouTube kanalını ziyaret edebilir. Aday listeleri, organizasyon programı ve açıklanan sonuçlarla ilgili bilgilere ise Ballon d’Or’un resmi internet sitesi ile UEFA’nın Ballon d’Or sayfasından ulaşılabilecek.

BALLON D'OR KAZANAN NASIL BELİRLENİYOR?

Ballon d’Or, 2024 yılından itibaren L’Equipe Grubu ile UEFA tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Ödülün markası ve oylama sisteminin yönetimi ise France Football’ın sorumluluğunda kalıyor. Erkekler ve kadınlar kategorilerindeki adaylar, belirlenen değerlendirme dönemi boyunca sergiledikleri performanslar dikkate alınarak değerlendiriliyor.

Ballon d’Or hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Ödül sahibi canlı yayında açıklanacak

Kazananların belirlenmesinde futbolcuların bireysel performansları, takımlarına sağladıkları katkı, elde ettikleri sportif başarılar ve sahadaki oyun kaliteleri temel ölçütler arasında bulunuyor. Erkekler kategorisindeki ödül, dünya genelindeki spor gazetecilerinin katıldığı oylama sonucunda sahibini buluyor. Bu sistem kapsamında adayların performansları ve başarıları değerlendirilerek yılın en iyi futbolcusu seçiliyor. Kadınlar kategorisi de organizasyonun ana ödülleri arasında yer alıyor.

ETİKETLER
#Londra
#Ballon d'Or
#kylian mbappe
#lionel messi
#Tivibu Spor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.