Ballon d’Or 2026 ödül töreni için geri sayım sona ererken futbolseverlerin gözü, yılın en iyi futbolcularının açıklanacağı organizasyona çevrildi. 26 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek 70’inci Altın Top töreninde erkekler ve kadınlar kategorilerindeki büyük ödüllerin yanı sıra farklı başarı kategorilerinde de kazananlar duyurulacak. Lionel Messi, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Erling Haaland ve Harry Kane’in de aralarında bulunduğu adaylar, erkekler kategorisindeki yarışta yer alıyor. Londra’daki London Palladium Tiyatrosu’nda düzenlenecek gecede ödül kazanan isimlerin yanı sıra organizasyonun programı ve adayların performansları da futbol gündeminin başlıca konuları arasında bulunuyor. Ballon d’Or canlı nereden izlenir? İşte Ballon d’Or ödül törenini canlı veren kanal…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ballon d’Or hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Ödül sahibi canlı yayında açıklanacak Ballon d’Or hangi kanalda, canlı yayın belli oldu. 2026 Ballon d'Or ödül töreni, yılın en iyi futbolcularını ve çeşitli başarı kategorilerindeki kazananları açıklamak üzere Londra'da gerçekleştirilecek. Ballon d’Or canlı izle! Ballon d'Or 2026 ödül töreni 26 Ekim Pazartesi günü Londra'daki London Palladium Tiyatrosu'nda yapılacak. Tören, Londra saatiyle 20.00'de, Türkiye saatiyle ise 23.00'te başlayacak. Erkekler kategorisinde Lionel Messi, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Erling Haaland ve Harry Kane gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 30 aday bulunuyor. Törende erkekler ve kadınlar için yılın futbolcuları ödüllerinin yanı sıra genç oyuncu, en iyi kaleci, teknik direktör, kulüp ve golcü ödülleri de verilecek. Tören, Tivibu Spor 1 kanalından ve Tivibu Spor'un YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Ballon d'Or, 2024 yılından itibaren L'Equipe Grubu ile UEFA tarafından ortaklaşa düzenleniyor ve kazananlar spor gazetecilerinin oylarıyla belirleniyor.

BALLON D'OR NE ZAMAN VERİLECEK?

Ballon d’Or 2026 ödül töreni, bu akşam İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenecek. Organizasyon, bu yıl 70’inci kez gerçekleştirilecek. UEFA tarafından açıklanan programa göre tören Londra saatiyle 20.00’de başlayacak. Türkiye ile İngiltere arasındaki saat farkı nedeniyle başlangıç saati Türkiye’de 23.00 olacak. Futbol dünyasının tanınmış oyuncularını, teknik direktörlerini ve kulüp temsilcilerini bir araya getirecek gece, yılın en iyi futbolcularının açıklanacağı ana ödül kategorileriyle devam edecek.

Törene Londra’daki London Palladium Tiyatrosu ev sahipliği yapacak. Ballon d’Or organizasyonu tarihinde ilk kez Londra’da gerçekleştirilecek etkinliğin sunuculuğunu eski Fransız futbolcu Thierry Henry ile spor sunucusu Kate Scott üstlenecek. Erkekler ve kadınlar kategorilerinde yılın futbolcularının yanı sıra genç oyuncular, kaleciler, teknik direktörler, kulüpler ve golcüler için de ödüller dağıtılacak. Programda ayrıca toplumsal dayanışma ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla bağlantılı Socrates Ödülü de bulunuyor.

BALLON D'OR ADAYLARI

2026 Ballon d’Or erkekler kategorisinde toplam 30 futbolcu aday listesinde yer alıyor. Dünya genelindeki spor gazetecilerinin oylarıyla belirlenecek ödül için farklı liglerde ve kulüplerde forma giyen futbolcular yarışıyor. Lionel Messi, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Erling Haaland ve Harry Kane gibi tanınmış isimlerin yanı sıra Ousmane Dembele, Vinícius Junior, Jude Bellingham, Lautaro Martinez, Rodri ve Michael Olise de adaylar arasında bulunuyor.

Erkekler kategorisindeki 30 adayın tam listesi şöyle:

- Jude Bellingham (İngiltere, Real Madrid)

- Pau Cubarsí (İspanya, Barcelona)

- Marc Cucurella (İspanya, Chelsea/Real Madrid)

- Ousmane Dembélé (Fransa, Paris Saint-Germain)

- Luis Diaz (Kolombiya, Bayern Münih)

- Bruno Fernandes (Portekiz, Manchester United)

- Gabriel (Brezilya, Arsenal)

- Erling Haaland (Norveç, Manchester City)

- Achraf Hakimi (Fas, Paris Saint-Germain)

- Harry Kane (İngiltere, Bayern Münih)

- Khvicha Kvaratskhelia (Gürcistan, Paris Saint-Germain)

- Lamine Yamal (İspanya, Barcelona)

- Sadio Mané (Senegal, Al-Nassr)

- Marquinhos (Brezilya, Paris Saint-Germain)

- Lautaro Martinez (Arjantin, Inter)

- Kylian Mbappe (Fransa, Real Madrid)

- Nuno Mendes (Portekiz, Paris Saint-Germain)

- Lionel Messi (Arjantin, Inter Miami)

- Joao Neves (Portekiz, Paris Saint-Germain)

- Michael Olise (Fransa, Bayern Münih)

- Willian Pacho (Ekvador, Paris Saint-Germain)

- Julian Quinones (Meksika, Al-Qadsiah)

- Declan Rice (İngiltere, Arsenal)

- Rodri (İspanya, Manchester City/Barcelona)

- Fabian Ruiz (İspanya, Paris Saint-Germain)

- William Saliba (Fransa, Arsenal)

- Ferran Torres (İspanya, Barcelona/Paris Saint-Germain)

- Dayot Upamecano (Fransa, Paris Saint-Germain)

- Vinicius Junior (Brezilya, Real Madrid)

- Vitinha (Portekiz, Paris Saint-Germain)

Erkekler kategorisinin yanı sıra kadınlar Ballon d’Or ödülü de gecenin ana başlıkları arasında bulunuyor. Organizasyon kapsamında kadınlar ve erkekler için yılın genç yeteneği ve en iyi kaleci ödülleri de verilecek. Teknik direktörler, kulüpler ve golcüler için düzenlenen kategorilerde de kazananlar açıklanacak. Socrates Ödülü ise toplumsal dayanışma ve sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan kişilere yönelik ödüller arasında yer alıyor.

BALLON D'OR HANGİ KANALDA?

Ballon d’Or 2026 ödül töreninin Türkiye’deki canlı yayın programına ilişkin verilen bilgilere göre organizasyon, Tivibu Spor 1 kanalından takip edilebilecek. Törenin ayrıca Tivibu Spor’un YouTube kanalında canlı yayınlanması bekleniyor. Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacağı açıklanan etkinlikte, yılın en iyi erkek ve kadın futbolcularının yanı sıra diğer kategorilerin kazananları da duyurulacak.

Töreni internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, Tivibu Spor YouTube kanalını ziyaret edebilir. Aday listeleri, organizasyon programı ve açıklanan sonuçlarla ilgili bilgilere ise Ballon d’Or’un resmi internet sitesi ile UEFA’nın Ballon d’Or sayfasından ulaşılabilecek.

BALLON D'OR KAZANAN NASIL BELİRLENİYOR?

Ballon d’Or, 2024 yılından itibaren L’Equipe Grubu ile UEFA tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Ödülün markası ve oylama sisteminin yönetimi ise France Football’ın sorumluluğunda kalıyor. Erkekler ve kadınlar kategorilerindeki adaylar, belirlenen değerlendirme dönemi boyunca sergiledikleri performanslar dikkate alınarak değerlendiriliyor.

Kazananların belirlenmesinde futbolcuların bireysel performansları, takımlarına sağladıkları katkı, elde ettikleri sportif başarılar ve sahadaki oyun kaliteleri temel ölçütler arasında bulunuyor. Erkekler kategorisindeki ödül, dünya genelindeki spor gazetecilerinin katıldığı oylama sonucunda sahibini buluyor. Bu sistem kapsamında adayların performansları ve başarıları değerlendirilerek yılın en iyi futbolcusu seçiliyor. Kadınlar kategorisi de organizasyonun ana ödülleri arasında yer alıyor.