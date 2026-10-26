Galatasaray Fenerbahçe derbisi, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında 26 Ekim 2026 Pazartesi akşamı oynanacak. RAMS Park’ın ev sahipliği yapacağı mücadelede sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan sekiz haftada topladığı 19 puanla liderliğini sürdürürken sarı-lacivertliler 16 puanla üçüncü sırada bulunuyor. İki takımın sezonun ilk derbisinde karşılaşacağı mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak. Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yardımcı hakem olarak sahada yer alırken Abdullah Buğra Taşkınsoy dördüncü hakem olacak. Karşılaşma öncesinde takımların son maçları, ligdeki istatistikleri ve ezeli rekabetteki geçmiş sonuçlar da gündeme geldi. GS FB canlı nereden izlenir, maçı veren yabancı kanallar hangileri? İşte GS FB maçını derbiyi veren yabancı kanallar ve yerli canlı maç yayın detayları…

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HABERİN ÖZETİ Galatasaray Fenerbahçe CANLI maç nereden izlenir? Şifresiz yabancı kanallar belli oldu GS FB canlı izle ekranı açılıyor! Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim 2026 Pazartesi akşamı RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. GS FB canlı izle ücretsiz bedava! Galatasaray ligde 19 puanla lider, Fenerbahçe ise 16 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Derbide hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS 4K'dan canlı yayınlanacak. Galatasaray Fenerbahçe maçı izle bedava ücretsiz, Maçı Kosova'da SuperSport 1 Albania, Bosna Hersek'te Arena Sport Premium 2, Brezilya'da ESPN, Nijerya'da DStv Now, Kazakistan'da Sport Plus ve Romanya'da Prima Sport 2 gibi yabancı kanallar da yayınlayacak. İki takım tarihte 407. kez karşı karşıya gelecek; Fenerbahçe'nin 150 galibiyeti, Galatasaray'ın ise 131 galibiyeti bulunuyor. GS FB canlı izle link belli oldu. Son 10 derbide Galatasaray'ın galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

GS FB CANLI MAÇ YAYINI BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, bu akşam saat 21.30’da başlayacak. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma, iki takımın ligdeki puan mücadelesi açısından önem taşıyor. Galatasaray, sekiz haftada elde ettiği altı galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle 19 puana ulaştı. Fenerbahçe ise beş galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet sonucunda 16 puan topladı.

Derbi öncesinde iki takım da Avrupa maçlarının ardından hazırlıklarını tamamlayarak lig mücadelesine odaklandı. Galatasaray, Lille karşısında deplasmanda aldığı 4-2’lik galibiyetin ardından sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de iç sahada oynadığı son 39 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray bu süreçte 31 galibiyet ve sekiz beraberlik aldı. Fenerbahçe ise ligde son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, son üç haftada rakip fileleri 14 kez havalandırdı ve bu karşılaşmalarda kalesini gole kapattı.

Derbinin hakem kadrosu da güncel öncesinden belli oldu. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadelede yardımcı hakemlik görevlerini Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek. Abdullah Buğra Taşkınsoy ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

İlk 11’ler şöyledir:

Galatasaray 11: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.

Fenerbahçe 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam saat 21.30’da başlayacak GS FB derbisi beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın beIN SPORTS 4K üzerinden de izlenebilecek. Galatasaray Fenerbahçe canlı maç yayını, karşılaşmanın başlama saatiyle birlikte ekranlara gelecek.

Galatasaray Fenerbahçe maçını internetten izlemek etmek isteyenler için TOD platformu da yayın seçenekleri arasında yer alıyor. Maç öncesi paylaşılan bilgilere göre Galatasaray Fenerbahçe derbisi için TOD TV veya beIN SPORTS üzerinden tek maç satın alma seçeneği bulunmuyor, üyelik sistemi üzerinden erişim sağlanıyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenler, ilgili yayın platformlarının üyelik koşullarına göre üye olup mücadeleyi canlı internet bağlantısı ile izleyebilecekler.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Galatasaray Fenerbahçe maçı sadece Türkiye’de değil, birçok yabancı ülkede canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Kosova: SuperSport 1 Albania

Bosna Hersek: Arena Sport Premium 2

Brezilya: ESPN

Nijerya: DStv Now

Kazakistan: Sport Plus

Romanya: Prima Sport 2

Yurt dışında bir kanalın belirli bir ülkede Galatasaray Fenerbahçe maçını yayınlaması, canlı maç yayınının her ülkede ücretsiz veya şifresiz olarak izlenebileceği anlamına gelmemektedir. Yayın erişimi ülkeye, kanalın abonelik koşullarına ve platformun kullanım şartlarına bağlı olabilmektedir. Bu nedenle söz konusu kanalları takip etmek isteyen futbolseverlerin kendi bölgelerindeki yayın koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig’in 9. hafta karşılaşması, İstanbul’daki RAMS Park’ta oynanacak. Galatasaray’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek derbi, bu akşam saat 21.30’da başlayacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park, iki takımın geçmiş karşılaşmalarına da ev sahipliği yaptı. Maç öncesi istatistiklere göre RAMS Park’ta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında daha önce 17 maç oynandı. Bu karşılaşmaların altısını Galatasaray, beşini Fenerbahçe kazandı. Bu stattaki altı maç ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray bu maçlarda 19 gol atarken Fenerbahçe 13 gol kaydetti.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİ NEDEN PAZARTESİ?

Türkiye’de derbi maçları genellikle Pazar günleri oynanmakta. Ancak Süper Lig’de 9. Hafta oynanacak olan Galatasaray Fenerbahçe derbisi Pazartesi günü oynanacak. Derbinin neden Pazartesi gününe alındığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Edinilen bilgilere göre 25 Ekim Pazar günü İstanbul’da düzenlenecek etkinlikler ve İstanbul'daki güvenlik tedbirleri nedeniyle Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı Pazartesi gününe alındı.

GS FB ARASINDAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet, 17 Ocak 1909’da oynanan ve Galatasaray’ın 2-0 kazandığı özel maçla başladı. İstatistiklere göre iki takım, bu derbiyle birlikte tarihte 407. kez karşı karşıya gelecek. Önceki 406 karşılaşmada Fenerbahçe 150 galibiyet elde ederken Galatasaray, biri hükmen olmak üzere 131 kez kazandı. Toplam 125 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Gol sayılarında da Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor, sarı-lacivertlilerin 546 golüne Galatasaray 508 golle karşılık verdi.

Süper Lig tarihindeki karşılaşmalarda da Fenerbahçe’nin galibiyet sayısı daha yüksek. İki ekip ligde daha önce 138 kez karşılaştı. Bu maçların 53’ünü Fenerbahçe, 39’unu Galatasaray kazandı; 46 mücadelede taraflar eşitliği bozamadı. Lig karşılaşmalarında Fenerbahçe 165, Galatasaray ise 137 gol attı.

Son 10 derbinin sonuçlarında ise Galatasaray’ın üstünlüğü bulunuyor. Paylaşılan bilgilere göre sarı-kırmızılı ekip, bu maçların beşini kazanırken bu galibiyetlerden biri hükmen kaydedildi. Fenerbahçe iki kez sahadan galibiyetle ayrıldı, üç karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Galatasaray 15 gol atarken Fenerbahçe altı gol kaydetti.