Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 21:00
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 21:22

Galatasaray Fenerbahçe CANLI maç nereden izlenir? Şifresiz yabancı kanallar belli oldu

Galatasaray Fenerbahçe canlı maç izle yayını, başlama saatine 10 dakika kala açılıyor! Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, sezonun ilk derbisinde RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. GS FB canlı maç yayını öncesi saat 21.30’da başlayacak mücadelenin başlamasına saatler kala iki takımın ligdeki puan durumu, son haftalardaki performansı ve ezeli rekabetteki istatistikleri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig’de 19 puanla liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, sahasında oynayacağı karşılaşmada zirvedeki yerini korumak için mücadele edecek. Galatasaray Fenerbahçe canlı izle kaçak maç yayını siteleri yasal değildir. Galatasaray Fenerbahçe kaçak maç link/linkleri yasak olduğu gibi cihazlarınıza da zarar verebilmektedir. Galatasaray - Fenerbahçe nerede izlenir? GS FB canlı maç izle ekranı, yayın bilgileri belli oldu.

Avatar
Editor
 TGRT Haber
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Galatasaray Fenerbahçe CANLI maç nereden izlenir? Şifresiz yabancı kanallar belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 21:00
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 21:22

derbisi, ’in 9. haftasında 26 Ekim 2026 Pazartesi akşamı oynanacak. ’ın ev sahipliği yapacağı mücadelede sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan sekiz haftada topladığı 19 puanla liderliğini sürdürürken sarı-lacivertliler 16 puanla üçüncü sırada bulunuyor. İki takımın sezonun ilk derbisinde karşılaşacağı mücadelede hakem görev yapacak. Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yardımcı hakem olarak sahada yer alırken Abdullah Buğra Taşkınsoy dördüncü hakem olacak. Karşılaşma öncesinde takımların son maçları, ligdeki istatistikleri ve ezeli rekabetteki geçmiş sonuçlar da gündeme geldi. GS FB canlı nereden izlenir, maçı veren yabancı kanallar hangileri? İşte GS FB maçını derbiyi veren yabancı kanallar ve yerli canlı maç yayın detayları…

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray Fenerbahçe CANLI maç nereden izlenir? Şifresiz yabancı kanallar belli oldu

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
GS FB canlı izle ekranı açılıyor! Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim 2026 Pazartesi akşamı RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
GS FB canlı izle ücretsiz bedava! Galatasaray ligde 19 puanla lider, Fenerbahçe ise 16 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Derbide hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.
Karşılaşma beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS 4K'dan canlı yayınlanacak.
Galatasaray Fenerbahçe maçı izle bedava ücretsiz, Maçı Kosova'da SuperSport 1 Albania, Bosna Hersek'te Arena Sport Premium 2, Brezilya'da ESPN, Nijerya'da DStv Now, Kazakistan'da Sport Plus ve Romanya'da Prima Sport 2 gibi yabancı kanallar da yayınlayacak.
İki takım tarihte 407. kez karşı karşıya gelecek; Fenerbahçe'nin 150 galibiyeti, Galatasaray'ın ise 131 galibiyeti bulunuyor.
GS FB canlı izle link belli oldu. Son 10 derbide Galatasaray'ın galibiyet üstünlüğü bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray Fenerbahçe CANLI maç nereden izlenir? Şifresiz yabancı kanallar belli oldu

GS FB CANLI MAÇ YAYINI BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, bu akşam saat 21.30’da başlayacak. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma, iki takımın ligdeki puan mücadelesi açısından önem taşıyor. Galatasaray, sekiz haftada elde ettiği altı galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle 19 puana ulaştı. Fenerbahçe ise beş galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet sonucunda 16 puan topladı.

Galatasaray Fenerbahçe CANLI maç nereden izlenir? Şifresiz yabancı kanallar belli oldu

Derbi öncesinde iki takım da Avrupa maçlarının ardından hazırlıklarını tamamlayarak lig mücadelesine odaklandı. Galatasaray, Lille karşısında deplasmanda aldığı 4-2’lik galibiyetin ardından sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de iç sahada oynadığı son 39 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray bu süreçte 31 galibiyet ve sekiz beraberlik aldı. Fenerbahçe ise ligde son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, son üç haftada rakip fileleri 14 kez havalandırdı ve bu karşılaşmalarda kalesini gole kapattı.

Galatasaray Fenerbahçe CANLI maç nereden izlenir? Şifresiz yabancı kanallar belli oldu

Derbinin hakem kadrosu da güncel öncesinden belli oldu. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadelede yardımcı hakemlik görevlerini Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek. Abdullah Buğra Taşkınsoy ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

İlk 11’ler şöyledir:

Galatasaray 11: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.

Fenerbahçe 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku.

Galatasaray Fenerbahçe CANLI maç nereden izlenir? Şifresiz yabancı kanallar belli oldu

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam saat 21.30’da başlayacak GS FB derbisi beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın beIN SPORTS 4K üzerinden de izlenebilecek. Galatasaray Fenerbahçe canlı maç yayını, karşılaşmanın başlama saatiyle birlikte ekranlara gelecek.

Galatasaray Fenerbahçe CANLI maç nereden izlenir? Şifresiz yabancı kanallar belli oldu

Galatasaray Fenerbahçe maçını internetten izlemek etmek isteyenler için TOD platformu da yayın seçenekleri arasında yer alıyor. Maç öncesi paylaşılan bilgilere göre Galatasaray Fenerbahçe derbisi için TOD TV veya beIN SPORTS üzerinden tek maç satın alma seçeneği bulunmuyor, üyelik sistemi üzerinden erişim sağlanıyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenler, ilgili yayın platformlarının üyelik koşullarına göre üye olup mücadeleyi canlı internet bağlantısı ile izleyebilecekler.

Galatasaray Fenerbahçe CANLI maç nereden izlenir? Şifresiz yabancı kanallar belli oldu

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Galatasaray Fenerbahçe maçı sadece Türkiye’de değil, birçok yabancı ülkede canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Kosova: SuperSport 1 Albania

Bosna Hersek: Arena Sport Premium 2

Brezilya: ESPN

Nijerya: DStv Now

Kazakistan: Sport Plus

Romanya: Prima Sport 2

Galatasaray Fenerbahçe CANLI maç nereden izlenir? Şifresiz yabancı kanallar belli oldu

Yurt dışında bir kanalın belirli bir ülkede Galatasaray Fenerbahçe maçını yayınlaması, canlı maç yayınının her ülkede ücretsiz veya şifresiz olarak izlenebileceği anlamına gelmemektedir. Yayın erişimi ülkeye, kanalın abonelik koşullarına ve platformun kullanım şartlarına bağlı olabilmektedir. Bu nedenle söz konusu kanalları takip etmek isteyen futbolseverlerin kendi bölgelerindeki yayın koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.

Galatasaray Fenerbahçe CANLI maç nereden izlenir? Şifresiz yabancı kanallar belli oldu

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig’in 9. hafta karşılaşması, İstanbul’daki RAMS Park’ta oynanacak. Galatasaray’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek derbi, bu akşam saat 21.30’da başlayacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park, iki takımın geçmiş karşılaşmalarına da ev sahipliği yaptı. Maç öncesi istatistiklere göre RAMS Park’ta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında daha önce 17 maç oynandı. Bu karşılaşmaların altısını Galatasaray, beşini Fenerbahçe kazandı. Bu stattaki altı maç ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray bu maçlarda 19 gol atarken Fenerbahçe 13 gol kaydetti.

Galatasaray Fenerbahçe CANLI maç nereden izlenir? Şifresiz yabancı kanallar belli oldu

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİ NEDEN PAZARTESİ?

Türkiye’de derbi maçları genellikle Pazar günleri oynanmakta. Ancak Süper Lig’de 9. Hafta oynanacak olan Galatasaray Fenerbahçe derbisi Pazartesi günü oynanacak. Derbinin neden Pazartesi gününe alındığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Edinilen bilgilere göre 25 Ekim Pazar günü İstanbul’da düzenlenecek etkinlikler ve İstanbul'daki güvenlik tedbirleri nedeniyle Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı Pazartesi gününe alındı.

Galatasaray Fenerbahçe CANLI maç nereden izlenir? Şifresiz yabancı kanallar belli oldu

GS FB ARASINDAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet, 17 Ocak 1909’da oynanan ve Galatasaray’ın 2-0 kazandığı özel maçla başladı. İstatistiklere göre iki takım, bu derbiyle birlikte tarihte 407. kez karşı karşıya gelecek. Önceki 406 karşılaşmada Fenerbahçe 150 galibiyet elde ederken Galatasaray, biri hükmen olmak üzere 131 kez kazandı. Toplam 125 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Gol sayılarında da Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor, sarı-lacivertlilerin 546 golüne Galatasaray 508 golle karşılık verdi.

Galatasaray Fenerbahçe CANLI maç nereden izlenir? Şifresiz yabancı kanallar belli oldu

Süper Lig tarihindeki karşılaşmalarda da Fenerbahçe’nin galibiyet sayısı daha yüksek. İki ekip ligde daha önce 138 kez karşılaştı. Bu maçların 53’ünü Fenerbahçe, 39’unu Galatasaray kazandı; 46 mücadelede taraflar eşitliği bozamadı. Lig karşılaşmalarında Fenerbahçe 165, Galatasaray ise 137 gol attı.

Son 10 derbinin sonuçlarında ise Galatasaray’ın üstünlüğü bulunuyor. Paylaşılan bilgilere göre sarı-kırmızılı ekip, bu maçların beşini kazanırken bu galibiyetlerden biri hükmen kaydedildi. Fenerbahçe iki kez sahadan galibiyetle ayrıldı, üç karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Galatasaray 15 gol atarken Fenerbahçe altı gol kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bein Sports derbi nereden izlenir? GS FB maç izlenecek yerler!
ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#trendyol süper lig
#Atilla Karaoğlan
#rams park
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.