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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 20:37
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 20:39

Bein Sports derbi nereden izlenir? GS FB maç izlenecek yerler!

GS FB derbi nereden izlenir belli oldu. Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, sezonun ilk derbisinde RAMS Park’ta karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 21.30’da başlayacak mücadele öncesinde iki takımın ligdeki puan durumu, son karşılaşmalardaki performansları ve ezeli rekabetteki istatistikleri gündemdeki yerini koruyor. Atilla Karaoğlan’ın yöneteceği karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip sahasında, sarı-lacivertliler ise deplasmanda mücadele edecek. Derbiyi nereden izleyebilirim diyenlerin sayısı GS FB maç saati yaklaştıkça artıyor. Derbi nereden izlenir? Derbi canlı yayın detayları…

Avatar
Editor
 TGRT Haber
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Bein Sports derbi nereden izlenir? GS FB maç izlenecek yerler!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 20:37
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 20:39

derbisi, bu akşam ’in 9. hafta programı kapsamında oynanacak. ’ın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 21.30’da başlayacak. Şampiyonluk yarışındaki iki takımın karşılaşması öncesinde puan tablosu ve son haftalardaki sonuçlar dikkat çekiyor. Galatasaray, geride kalan sekiz haftada altı galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak 19 puan topladı. Fenerbahçe ise beş galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet sonucunda 16 puana ulaştı. Derbi öncesinde maçın yayın bilgileri, dijital izleme seçenekleri, toplu yayın yapılan mekanlar ve tek maç satın alma imkanı futbolseverlerin araştırdığı konular arasında bulunuyor. Derbi nereden izlenir, hangi kanal veriyor? İşte derbi GS FB canlı maç ayrıntıları…

HABERİN ÖZETİ

Bein Sports derbi nereden izlenir? GS FB maç izlenecek yerler!

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Derbi nereden izlenir izlenebilecek yerler belli oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam saat 21.30'da RAMS Park'ta sezonun ilk derbisinde karşılaşıyor.
Derbi nereden izlenir. Galatasaray 19 puanla lider, Fenerbahçe ise 16 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Maç beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS 4K'dan canlı yayınlanacak.
Dijital platformda TOD üzerinden izlenebilecek.
Maç için tek maç satın alma seçeneği bulunmuyor, aylık üyelik gerektiriyor.
Derbi, beIN SPORTS yayını olan kafe ve kıraathanelerde toplu olarak da izlenebilecek.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

DERBİ HEYECANI CANLI YAYIN İLE EKRANLARA GELİYOR

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, sezonun ilk derbisinde karşılaşacak. Bu akşam RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 21.30’da başlayacak. Galatasaray’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek karşılaşma, iki takımın lig sıralamasındaki konumları ve ezeli rekabetleri nedeniyle büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılılar 19 puanla zirvede yer alırken sarı-lacivertliler 16 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Fenerbahçe, deplasmanda alacağı galibiyetle rakibiyle arasındaki puan farkını kapatmak isterken Galatasaray da liderliğini korumak için sahaya çıkacak.

Karşılaşmada düdük ’da olacak. Hakemin yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek, Abdullah Buğra Taşkınsoy ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Bein Sports derbi nereden izlenir? GS FB maç izlenecek yerler!

İki ekip de Avrupa kupası maçlarının ardından derbi hazırlıklarını tamamlayarak karşılaşmaya odaklanacak. Galatasaray, Lille deplasmanında aldığı 4-2’lik galibiyetin ardından ligdeki mücadelesine çıkarken Fenerbahçe de son haftalardaki sonuçlarını derbiye taşımak istiyor. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son üç karşılaşmada rakip fileleri 14 kez havalandırdı ve son dört lig maçında kalesini gole kapattı.

Bein Sports derbi nereden izlenir? GS FB maç izlenecek yerler!

DERBİ NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray Fenerbahçe karşılaşması için yayın bilgileri, derbiyi televizyon veya dijital platformlar üzerinden takip etmek isteyen futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bu akşam saat 21.30’da başlayacak mücadele, beIN SPORTS 1 üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın beIN SPORTS 4K seçeneğiyle de takip edilebilecek.

Bein Sports derbi nereden izlenir? GS FB maç izlenecek yerler!

Derbi için dijital yayın seçeneği arayan futbolseverler ise TOD platformunu kullanabilecek. Derbiyi internet üzerinden takip etmek isteyenlerin ilgili platformdaki üyelik ve erişim koşullarını kontrol etmesi gerekiyor. Televizyondan izlemek isteyenler için beIN SPORTS yayın seçeneği bulunurken dijital izleme için TOD seçeneği bulunmaktadır. Her iki platformda aynı medya grubuna aittir.

Bein Sports derbi nereden izlenir? GS FB maç izlenecek yerler!

GS FB DERBİ MAÇ İZLENECEK YERLER

Galatasaray Fenerbahçe derbisini evinde takip etmek istemeyen futbolseverler, karşılaşmayı toplu olarak yayınlayan kafe ve kıraathaneleri tercih edebilecek. Derbi beIN SPORTS üyeliği bulunan işletmelerde canlı olarak izlenebilecek. Maç akşamı bir araya gelmek isteyen taraftarlar, tercih edecekleri mekanın karşılaşmayı yayınlayıp yayınlamadığını, yayın erişimi ve müsabaka için ayrılan alanları maç saatinde aksaklık yaşamamak için öğrenebilirler.

Bein Sports derbi nereden izlenir? GS FB maç izlenecek yerler!

İstanbul’da Kadıköy ve Beyoğlu başta olmak üzere farklı bölgelerde derbinin toplu izlenebileceği mekanlar bulunmaktadır. Ancak her kafe veya kıraathanenin karşılaşmayı yayınlayacağına ilişkin kesin bir bilgi bulunmadığından, işletmeyle önceden iletişim kurabilirsiniz. Derbi saat 21.30’da başlayacak. Galatasaray’ın sahasında oynanacak derbi mücadelesi boyunca futbolseverler, televizyon yayınına erişim sunan işletmeler üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek.

Bein Sports derbi nereden izlenir? GS FB maç izlenecek yerler!

BEİN SPORTS DERBİ TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yalnızca tek karşılaşmalık bir satın almayla izlemek isteyen futbolseverlerin merak ettiği konular arasında ücretlendirme ve üyelik seçenekleri bulunuyor. Paylaşılan son bilgilere göre TOD TV veya beIN SPORTS üzerinden bu maç için ayrı bir tek maç satın alma seçeneği bulunmuyor. Karşılaşmayı ilgili platformlardan izlemek isteyenlerin aylık üyelik seçeneklerini incelemesi gerekmekte.

DERBİYİ NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini takip etmek isteyen futbolseverler için televizyon yayını, dijital platform ve toplu izleme mekânları olmak üzere farklı seçenekler bulunuyor. Televizyondan izlemek isteyenler beIN SPORTS 1 yayınını takip edebilirken dijital yayın tercih edenler TOD platformundaki erişim seçeneklerini inceleyebilir. Maçın beIN SPORTS 4K üzerinden de izlenebilecek. Karşılaşma bugün akşam saat 9.30’da başlayacak.

Derbiyi dışarıda izlemek isteyenler ise beIN SPORTS yayını bulunan kafe ve kıraathaneleri değerlendirebilir. Kadıköy ve Beyoğlu gibi bölgelerde karşılaşmayı toplu olarak yayınlayan işletmeler tercih edilebilir, ancak yayın durumunun her mekan için ayrıca doğrulanması gerekiyor.

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#galatasaray
#fenerbahçe
#trendyol süper lig
#Atilla Karaoğlan
#rams park
#Aktüel
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