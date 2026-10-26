Fenerbahçe Galatasaray’ı yenerse lider mi, puan farkı kaç? GS FB istatistikleri!

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında İstanbul’da oynanacak derbide kozlarını paylaşacak. RAMS Park’ta saat 21.30’da başlayacak karşılaşma öncesinde iki takımın puan tablosundaki yeri, son maçlardaki performansları ve tarihsel rekabetteki istatistikleri gündemin başlıkları arasında bulunuyor. Ligde geride kalan sekiz haftada Galatasaray altı galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alırken Fenerbahçe beş galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik elde etti. Sarı-lacivertliler, son haftalardaki golcü performansını derbiye taşımak isterken sarı-kırmızılı ekip de sahasında oynayacağı mücadelede puan mücadelesi verecek. Atilla Karaoğlan’ın yöneteceği karşılaşma, beIN SPORTS 1’den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe yenerse lider mi, puan kaç oluyor? Detaylar…

GALATASARAY - FENERBAHÇE PUAN DURUMLARI

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takım da sekiz karşılaşmayı geride bıraktı. Galatasaray, ligde aldığı altı galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 19 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, derbi öncesinde liderlik koltuğunda bulunuyor. Fenerbahçe ise beş galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetle 16 puan topladı. Sarı-lacivertliler, rakibinin üç puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Amed Sportif Faaliyetler ise maç fazlasıyla 20 puanla lider durumda bulunuyor.

Derbi öncesinde puan tablosundaki sıralama, karşılaşmanın ardından değişebilecek ihtimaller nedeniyle önem taşıyor. Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında alacağı sonuçla puanını artırma ve zirve yarışındaki konumunu güçlendirme fırsatı bulacak. Galatasaray ise kendi sahasında oynayacağı mücadelede mevcut puan avantajını korumak için sahaya çıkacak. Yine bu akşam Trabzonspor da Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. 16 puanı bulunan Trabzonspor’un maçtan alacağı sonuç da üst sıralardaki puan tablosunun şekillenmesinde etkili olabilecek.

GS FB PUAN FARKI KAPANACAK MI, AÇILACAK MI?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3’tür. Sarı-kırmızılılar 19 puanla mücadeleye maç eksiğiyle 2. sırada çıkarken sarı-lacivertliler yine maç eksiğiyle 16 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Bu nedenle RAMS Park’ta oynanacak karşılaşmanın sonucu, iki ezeli rakip arasındaki puan farkını doğrudan etkileyecek. Fenerbahçe’nin galibiyeti, iki takımın puanlarını eşitleyecek. Galatasaray’ın kazanması halinde ise sarı-kırmızılı ekip puanını artırarak rakibiyle arasındaki farkı büyütecek.

Beraberlik durumunda Galatasaray puanını 20’ye, Fenerbahçe ise 17’ye yükseltecek. Böylece iki takım arasındaki üç puanlık fark değişmeyecek. Fenerbahçe’nin kazanması halinde sarı-lacivertliler 19 puana ulaşırken Galatasaray 19 puanda kalacak. Galatasaray’ın galibiyeti durumunda ise ev sahibi ekip 22 puana çıkacak, Fenerbahçe 16 puanda kalacak ve iki takım arasındaki fark altı puana ulaşacak. Derbinin sonucu kadar Trabzonspor’un aynı hafta oynayacağı karşılaşmadan alacağı puanlar da üst sıralardaki sıralama açısından önem taşıyacak.

FENERBAHÇE YENERSE LİDER Mİ, GS'Yİ YENERSE NE OLUR?

Fenerbahçe’nin Galatasaray deplasmanında kazanması halinde puanı 19’a yükselecek. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla Galatasaray ile aynı puana ulaşacak. Süper Lig günce puan tablosundaki hesaplamaya göre Fenerbahçe, averaj üstünlüğüyle ikinci sıraya yükselecek ve Galatasaray üçüncü sıraya gerileyecek. Ancak Amed Sportif Faaliyetler’in maç fazlasıyla 20 puanda bulunması nedeniyle Fenerbahçe’nin derbi galibiyeti, liderlik koltuğunun el değiştirmesi için yeterli olmayacak. Trabzonspor’un Çaykur Rizespor karşısında alacağı sonuç da sıralamanın şekillenmesinde rol oynayabilecek.

Fenerbahçe, Süper Lig’de oynadığı son dört müsabakada kalesini gole kapattı. Gaziantep FK deplasmanında golsüz berabere kalan takım, ardından Eyüpspor’u 8-0, Çaykur Rizespor’u 3-0 ve Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti. Bu üç maçta rakip fileleri toplam 14 kez havalandıran sarı-lacivertliler, Galatasaray karşısında da gol yollarındaki performansını sürdürmek için mücadele edecek.

GALATASARAY YENERSE YENERSE NE OLUR?

Galatasaray’ın Fenerbahçe karşısında kazanması halinde sarı-kırmızılı ekibin puanı 22’ye yükselecek. Derbi öncesinde 19 puanı bulunan ev sahibi takım, üç puanı hanesine yazdırması durumunda puanını artıracak ve lig tablosunda liderlik koltuğuna yükselecek. Fenerbahçe ise 16 puanda kalacak. Böylece iki ezeli rakip arasındaki puan farkı üçten altıya çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekibin derbi öncesindeki lig performansı altı galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetten oluşuyor. Fenerbahçe ise beş galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetle mücadeleye çıkıyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabetin son 10 karşılaşmasında da sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Bu maçlarda Galatasaray beş kez kazanırken Fenerbahçe iki galibiyet elde etti; üç karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

GALATASARAY - FENERBAHÇE REKABETİNDE TARİHİ İSTATİSTİKLER

Galatasaray ile Fenerbahçe, bu derbiyle birlikte tarihte 407. kez karşı karşıya gelecek. Rekabet, 17 Ocak 1909 tarihinde oynanan ve Galatasaray’ın 2-0 kazandığı özel maçla başladı. İki takımın bugüne kadar oynadığı 406 karşılaşmada Fenerbahçe 150 galibiyet elde ederken Galatasaray biri hükmen olmak üzere 131 kez kazandı. Tarafların 125 karşılaşması ise beraberlikle tamamlandı. Toplam gol sayılarında da sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe’nin attığı 546 gole Galatasaray, üçü hükmen galibiyetten olmak üzere 508 golle karşılık verdi.

Süper Lig tarihinde ise iki takım 138 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 53 galibiyet alırken Galatasaray 39 kez sahadan galip ayrıldı. Ligde oynanan 46 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Gol sayılarında Fenerbahçe 165, Galatasaray ise 137 gol kaydetti. RAMS Park’ta oynanan karşılaşmaların istatistikleri de rekabetin ayrı bir bölümünü oluşturuyor. 15 Ocak 2011 tarihinde açılan statta oynanan 17 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin altısını Galatasaray, beşini Fenerbahçe kazandı; altı maçta ise eşitlik bozulmadı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 19, Fenerbahçe 13 gol attı.

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray beş galibiyet alırken Fenerbahçe iki kez kazandı. Üç müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray’ın söz konusu maçlarda attığı 15 gole Fenerbahçe altı golle karşılık verdi. Bu sonuçlar arasında Süper Lig karşılaşmalarının yanı sıra Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa müsabakaları da bulunuyor. Rekabetteki son 10 maçın sonuçları, iki takımın derbi öncesinde karşılaştırılan istatistikleri arasında yer alıyor.

Son 10 karşılaşmanın sonuçları şöyle:

4 Haziran 2023: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe — Süper Lig

24 Aralık 2023: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe — Süper Lig

7 Nisan 2024: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe — TFF Süper Kupa, hükmen

19 Mayıs 2024: Galatasaray 0-1 Fenerbahçe — Süper Lig

21 Eylül 2024: Galatasaray 3-1 Fenerbahçe — Süper Lig

24 Şubat 2025: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe — Süper Lig

2 Nisan 2025: Galatasaray 2-1 Fenerbahçe — Türkiye Kupası

1 Aralık 2025: Galatasaray 1-1 Fenerbahçe — Süper Lig

10 Ocak 2026: Galatasaray 0-2 Fenerbahçe — TFF Süper Kupa

26 Nisan 2026: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe — Süper Lig