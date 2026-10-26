Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde MHP'li belediye meclis üyesi Murat Saral silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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HABERİN ÖZETİ MHP'li meclis üyesi Murat Saral silahlı saldırıda öldürüldü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde MHP'li belediye meclis üyesi Murat Saral, bir tartışma sonrası silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, Çiftlik Mahallesi Kınalı Sokak'ta meydana geldi. Murat Saral ile A.İ.U. arasında çıkan tartışma büyüdü. A.İ.U., tabancayla Saral'a ateş etti. Ağır yaralanan Saral, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



TARTIŞMA SONRASI KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Çiftlik Mahallesi Kınalı Sokak'ta meydana gelen olayda, Gölcük Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Saral ile A.İ.U. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.İ.U., tabancayla Saral'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Saral, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Saral'ın yakınları ve çok sayıda kişi de hastaneye geldi.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.