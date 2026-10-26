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Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 21:04
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 21:14

MHP'li meclis üyesi Murat Saral silahlı saldırıda öldürüldü

Gölcük'te MHP'li Belediye Meclis Üyesi Murat Saral tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğradı. Polis, olay sonrası kaçan şüpheliyi arıyor.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 21:04
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 21:14

'nin ilçesinde 'li belediye meclis üyesi Murat Saral silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

HABERİN ÖZETİ

MHP'li meclis üyesi Murat Saral silahlı saldırıda öldürüldü

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde MHP'li belediye meclis üyesi Murat Saral, bir tartışma sonrası silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Çiftlik Mahallesi Kınalı Sokak'ta meydana geldi.
Murat Saral ile A.İ.U. arasında çıkan tartışma büyüdü.
A.İ.U., tabancayla Saral'a ateş etti.
Ağır yaralanan Saral, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
MHP'li meclis üyesi Murat Saral silahlı saldırıda öldürüldü


TARTIŞMA SONRASI KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Çiftlik Mahallesi Kınalı Sokak'ta meydana gelen olayda, Gölcük Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Saral ile A.İ.U. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.İ.U., tabancayla Saral'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

MHP'li meclis üyesi Murat Saral silahlı saldırıda öldürüldü

Ağır yaralanan Saral, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Saral'ın yakınları ve çok sayıda kişi de hastaneye geldi. 

MHP'li meclis üyesi Murat Saral silahlı saldırıda öldürüldü

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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ETİKETLER
#Kocaeli
#mhp
#gölcük
#Murat Saral
#Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi
#Gündem
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