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3. Sayfa
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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 10:13

Şömine yakma girişimi faciaya döndü! Köpeği ve horozu büyük korku yaşadı

Antalya Manavgat’taki evinde benzin ile ocaklık (şömine) yakmaya çalışan Kerim Aydilek, yanlışlıkla tüm evi küle çevirdi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Kerim Aydilek, hastaneye kaldırılırken evin kullanılmaz hale geldiği görüldü.

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Editor
 Asya Güney
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Şömine yakma girişimi faciaya döndü! Köpeği ve horozu büyük korku yaşadı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 10:13

’ta yaşayan Kerim Aydilek, evindeki ocaklık (şömine) kısmında benzin ile odun yakmaya çalışırken bir anda alev almasıyla korkunç anlar yaşandı. Kıvılcımlar oda içerisindeki eşyalara sıçrayıp tüm evi sarınca büyük bir yangın çıktı.

Şömine yakma girişimi faciaya döndü! Köpeği ve horozu büyük korku yaşadı

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Yangından kendisini güçlükle kurtaran Aydilek’in vücudunda yanıklar oluştu. Yaralı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken yangının ardından evin tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Şömine yakma girişimi faciaya döndü! Köpeği ve horozu büyük korku yaşadı

KÜÇÜK KÖPEK ÇOK KORKTU 

Yangın sırasında evin bahçesinde zincirle bağlı olan yavru köpeğin korkuyla kulübesinin yanında bulunan ağaçların arasına girdiği ve uzun süre çıkamadığı görüldü. 

Şömine yakma girişimi faciaya döndü! Köpeği ve horozu büyük korku yaşadı

Küçük köpek, sahibinin gelmesinin ardından saklandığı yerden çıkarken, yangın korkusuyla ağaca çıkan horozun da yangın sönmesine rağmen ağaçtan inmediği gözlendi.

Şömine yakma girişimi faciaya döndü! Köpeği ve horozu büyük korku yaşadı

MUHTAR İTFAİYE İSTASYONU İSTEDİ

Yangın söndürme çalışmalarını takip eden Taşağıl Mahalle Muhtarı Ali Aksoy, "Mahallelimizin geniş yüzölçümü, orman alanlarının çok geniş olmasının yanında yeni Antalya-Konya yolunun da mahallemizden geçmesi, sık sık kazaların yaşanması artık mahallemizde itfaiye istasyonu kurulmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Mahallemize acilen itfaiye istasyonu kurulmalıdır" dedi.
 

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ETİKETLER
#Antalya
#Manavgat
#Ali Aksoy
#Kerim Aydilek
#Taşağıl
#Taşağıl Mahalle Muhtarı
#3. Sayfa
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