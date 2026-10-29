Şömine yakma girişimi faciaya döndü! Köpeği ve horozu büyük korku yaşadı

Antalya Manavgat’ta yaşayan Kerim Aydilek, evindeki ocaklık (şömine) kısmında benzin ile odun yakmaya çalışırken bir anda alev almasıyla korkunç anlar yaşandı. Kıvılcımlar oda içerisindeki eşyalara sıçrayıp tüm evi sarınca büyük bir yangın çıktı.

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Yangından kendisini güçlükle kurtaran Aydilek’in vücudunda yanıklar oluştu. Yaralı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken yangının ardından evin tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.

KÜÇÜK KÖPEK ÇOK KORKTU

Yangın sırasında evin bahçesinde zincirle bağlı olan yavru köpeğin korkuyla kulübesinin yanında bulunan ağaçların arasına girdiği ve uzun süre çıkamadığı görüldü.

Küçük köpek, sahibinin gelmesinin ardından saklandığı yerden çıkarken, yangın korkusuyla ağaca çıkan horozun da yangın sönmesine rağmen ağaçtan inmediği gözlendi.

MUHTAR İTFAİYE İSTASYONU İSTEDİ

Yangın söndürme çalışmalarını takip eden Taşağıl Mahalle Muhtarı Ali Aksoy, "Mahallelimizin geniş yüzölçümü, orman alanlarının çok geniş olmasının yanında yeni Antalya-Konya yolunun da mahallemizden geçmesi, sık sık kazaların yaşanması artık mahallemizde itfaiye istasyonu kurulmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Mahallemize acilen itfaiye istasyonu kurulmalıdır" dedi.

