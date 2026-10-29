Her gün çay içenleri ilgilendiren araştırma: Damar sağlığını koruyor ama ciddi bir risk var

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İstanbul
Çin'de 485 bin 934 yetişkinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, düzenli çay tüketenlerin kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinin, çay içmeyenlere kıyasla yüzde 11 daha düşük olduğu belirlendi. Bununla birlikte çayın türü, yoğunluğu ve sıcaklığının da riskle ilişkili olduğu tespit edildi.
Araştırmacılar, katılımcıları ortalama 9,05 yıl boyunca takip etti. Çalışma süresince kardiyovasküler hastalıklar, serebrovasküler hastalıklar, pulmoner kalp hastalığı ve periferik arter hastalığını kapsayan toplam 14 bin 863 vaka kaydedildi.
Takip edilen hastalıklar kalp ve dolaşım sistemini, beyin damarlarını, akciğer hastalıklarıyla ilişkili kalp sorunlarını ve uzuvlara kan taşıyan atardamarlardaki kan akışının azalmasını kapsıyordu.
Araştırmada çay tüketimi, sigara kullanımı ve fiziksel aktiviteyle birlikte de değerlendirildi. Yazarlar, düzenli çay tüketimi, sigara kullanmama durumu ve yüksek fiziksel aktivitenin bir arada bulunduğu grupta damar hastalıkları riskinin en düşük seviyede olduğunu bildirdi.
Haftalık çay tüketen kişiler arasında en düşük riskin günde yaklaşık 6 ila 8 fincan çay tüketimiyle ilişkili olduğu hesaplandı. Siyah çay, yeşil çaya kıyasla damar hastalıkları riskinin azalmasıyla daha tutarlı bir ilişki gösterdi. Orta yoğunlukta demlenen çay tüketimi de en düşük riskle ilişkilendirildi.
Ancak araştırma sonuçları, "çayın belirli bir şekilde hazırlanması kalp hastalıklarını önler" anlamına gelmiyor.
Öte yandan çok sıcak çay tüketen kişilerde hastalık riskinin daha yüksek olduğu ifade edildi. Ancak bunun nedeni açıklanmadı ve sıcaklığın tek başına artışa yol açtığı kanıtlanmadı.