Her gün çay içenleri ilgilendiren araştırma: Damar sağlığını koruyor ama ciddi bir risk var

Çin'de 485 bin 934 yetişkinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, düzenli çay tüketenlerin kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinin, çay içmeyenlere kıyasla yüzde 11 daha düşük olduğu belirlendi. Bununla birlikte çayın türü, yoğunluğu ve sıcaklığının da riskle ilişkili olduğu tespit edildi.