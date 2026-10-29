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Her gün çay içenleri ilgilendiren araştırma: Damar sağlığını koruyor ama ciddi bir risk var

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 09:47
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1
Her gün çay içenleri ilgilendiren araştırma: Damar sağlığını koruyor ama ciddi bir risk var

Çin'de 485 bin 934 yetişkinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, düzenli çay tüketenlerin kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinin, çay içmeyenlere kıyasla yüzde 11 daha düşük olduğu belirlendi. Bununla birlikte çayın türü, yoğunluğu ve sıcaklığının da riskle ilişkili olduğu tespit edildi.

2
Her gün çay içenleri ilgilendiren araştırma: Damar sağlığını koruyor ama ciddi bir risk var

Araştırmacılar, katılımcıları ortalama 9,05 yıl boyunca takip etti. Çalışma süresince kardiyovasküler hastalıklar, serebrovasküler hastalıklar, pulmoner kalp hastalığı ve periferik arter hastalığını kapsayan toplam 14 bin 863 vaka kaydedildi.

3
Her gün çay içenleri ilgilendiren araştırma: Damar sağlığını koruyor ama ciddi bir risk var

Takip edilen hastalıklar kalp ve dolaşım sistemini, beyin damarlarını, akciğer hastalıklarıyla ilişkili kalp sorunlarını ve uzuvlara kan taşıyan atardamarlardaki kan akışının azalmasını kapsıyordu.

4
Her gün çay içenleri ilgilendiren araştırma: Damar sağlığını koruyor ama ciddi bir risk var

Araştırmada çay tüketimi, sigara kullanımı ve fiziksel aktiviteyle birlikte de değerlendirildi. Yazarlar, düzenli çay tüketimi, sigara kullanmama durumu ve yüksek fiziksel aktivitenin bir arada bulunduğu grupta damar hastalıkları riskinin en düşük seviyede olduğunu bildirdi.

5
Her gün çay içenleri ilgilendiren araştırma: Damar sağlığını koruyor ama ciddi bir risk var

Haftalık çay tüketen kişiler arasında en düşük riskin günde yaklaşık 6 ila 8 fincan çay tüketimiyle ilişkili olduğu hesaplandı. Siyah çay, yeşil çaya kıyasla damar hastalıkları riskinin azalmasıyla daha tutarlı bir ilişki gösterdi. Orta yoğunlukta demlenen çay tüketimi de en düşük riskle ilişkilendirildi.

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Her gün çay içenleri ilgilendiren araştırma: Damar sağlığını koruyor ama ciddi bir risk var

Ancak araştırma sonuçları, "çayın belirli bir şekilde hazırlanması kalp hastalıklarını önler" anlamına gelmiyor.

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Her gün çay içenleri ilgilendiren araştırma: Damar sağlığını koruyor ama ciddi bir risk var

Öte yandan çok sıcak çay tüketen kişilerde hastalık riskinin daha yüksek olduğu ifade edildi. Ancak bunun nedeni açıklanmadı ve sıcaklığın tek başına artışa yol açtığı kanıtlanmadı.

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