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Dünya
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 09:48

ABD'nin ambargo hamlesine ret! 130 ülke resti çekti

Küba’ya uzun yıllardır ekonomik ambargo uygulayan ABD’ye yaptırımları sona erdirme çağrısı yapan karar tasarısı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yapılan oylamada Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 130 ülke tasarıya destek verirken, İsrail’in de aralarında yer aldığı 17 ülke karşı oy kullandı.

Avatar
Editor
 Asya Güney
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ABD'nin ambargo hamlesine ret! 130 ülke resti çekti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 09:48

’nin ’ya uyguladığı ekonomik ambargonun kaldırılması için Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oylama yapıldı. Yapılan oylama sonunda Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD yönetimine sert tepki gösterdi

HABERİN ÖZETİ

ABD'nin ambargo hamlesine ret! 130 ülke resti çekti

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapılan oylamada ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik ambargonun kaldırılması çağrısı yapıldı.
Oylamada 130 ülke ambargonun kaldırılmasına destek verirken, 17 ülke karşı çıktı.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, BM Genel Kurulu'nda alınan kararı Küba halkının zaferi olarak nitelendirdi.
Diaz-Canel, ABD yönetiminin politikalarını eleştirerek, "Küba tehdit değildir, abluka tehdittir" dedi.
BM Genel Kurulu'nda kabul edilen karar hukuken bağlayıcı olmasa da, Küba için önemli bir diplomatik destek olarak görülüyor.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
ABD'nin ambargo hamlesine ret! 130 ülke resti çekti

TÜRKİYE DE DESTEKÇİLER ARASINDA

BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 130 ülke ambargonun kaldırılmasına destek verirken ABD ve İsrail’in de içlerinde olduğu 17 ülke karşı çıktı. 

Oylama sonucunda BD'nin Küba'ya yönelik uzun yıllardır uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ambargonun sona erdirilmesini isteyen karar tasarısını oyladı.

ABD'nin ambargo hamlesine ret! 130 ülke resti çekti

‘’KÜBA HALKININ ZAFERİ’’

BM Genel Kurulu'nda alınan kararı tarihi bir başarı olarak değerlendiren Diaz-Canel, şöyle dedi: 
"Küba'nın bugün BM Genel Kurulu'nda elde ettiği bu zafer, ABD hükümetinin ekonomik boğma politikalarına, tehditlerine ve suistimallerine teslim olmayan kahraman Küba halkının zaferidir. Tüm bir ulusu toplu olarak cezalandırmak ve boyun eğdirmek amacıyla yalana ve şantaja bel bağlayanlara karşı gerçeğin zaferidir."

ABD'nin ambargo hamlesine ret! 130 ülke resti çekti

ABD yönetiminin Küba'ya yönelik politikasını eleştiren Diaz-Canel, açıklamasını "Küba tehdit değildir, abluka tehdittir." sözleriyle tamamladı.
 

Küba yönetimi, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımların ülkenin gelişimini sekteye uğrattığını ve halkın yaşam standartlarını olumsuz yönde etkilediğini öne sürüyor.

ABD'nin ambargo hamlesine ret! 130 ülke resti çekti

KARAR AMBARGOYU KALDIRMIYOR 

BM Genel Kurulu'nda kabul edilen karar, ABD'ye Küba'ya yönelik ekonomik, ticari ve mali ambargoyu kaldırması yönünde çağrı yaparken, kararın hukuken bağlayıcı olmaması nedeniyle yaptırımların sona ermesini sağlamıyor. Buna rağmen 130 ülkenin ambargonun kaldırılmasını desteklemesi, Küba açısından uluslararası alanda önemli bir diplomatik destek olarak değerlendiriliyor.

 

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ETİKETLER
#ABD
#Küba
#Ekonomik Ambargo
#Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
#Miguel Diaz-canel
#Dünya
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