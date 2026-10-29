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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 08:47
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 09:04

Ceyda Düvenci ‘Cenazelere gidemiyorum’ dedi! Sebebini ilk kez açıkladı

Magazin gündeminde zaman zaman özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ceyda Düvenci, kendiyle ilgili yapmış olduğu açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Kendi programında cenazelere gidemediğini söyledi. Sebebini de ilk kez açıklayan Ceyda Düvenci, sözleriyle herkesi şaşırttı.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Ceyda Düvenci ‘Cenazelere gidemiyorum’ dedi! Sebebini ilk kez açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 08:47
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 09:04

Ünlü sunucu ve oyuncu , son zamanlarda kariyerinin dışında oyunculuğuyla da gündemdeki yerini alıyor. Özellikle de kendi programında konuk aldığı ünlü isimlerle dikkatleri üzerine çeken Ceyda Düvenci, kendisiyle ilgili bir durumu açıkladı. Yaptığı açıklamada cenazelere gidemediğini açıkça ifade eden Düvenci, kendine dair yaptığı bu yorumla çok konuşuldu.

CEYDA DÜVENCİ ‘CENAZELERE GİDEMİYORUM’ DEDİ!

Oynadığı yapımlar ya da sunduğu programlar nedeniyle tanıdığımız isimlerden biri haline gelen başarışı isim Ceyda Düvenci, kariyerinin yanı sıra zaman zaman özel hayatıyla da gündemde yer alan isimlerden biri haline geliyor. Özellikle de meslektaşı ’la olan 8 yıllık evliliği noktalamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Ceyda Düvenci ‘Cenazelere gidemiyorum’ dedi! Sebebini ilk kez açıkladı

Daha sonrasında ile bir birliktelik yaşayan Ceyda Düvenci, kısa bir süre önce evlendi. Kariyerinde de sunduğu ‘Bambaşka Sohbetler’ programıyla da yakından takip edilen isimler arasında yerini alıyor.

Ceyda Düvenci ‘Cenazelere gidemiyorum’ dedi! Sebebini ilk kez açıkladı

Öyle ki her hafta farklı bir konuğu programına alan Ceyda Düvenci, ünlü isimlerin hayatlarında dair bilinmeyen yönlerini anlatılmasına yardımcı olurken yoğun ilgi ile izlenen yapımlar arasında yerini alıyor.

Ceyda Düvenci ‘Cenazelere gidemiyorum’ dedi! Sebebini ilk kez açıkladı

Sadece ünlü isimlere yönelik konuşan olmak değil hayatın içinden de dikkat çeken kişi olmak için çalıştığı bilinene Düvenci’nin kendisi hakkında ‘cenazelere gitmiyorum’ sözlerini kullanması üzerine sebebini de ilk kez açıklayarak herkesi şoke etti.

Ceyda Düvenci ‘Cenazelere gidemiyorum’ dedi! Sebebini ilk kez açıkladı

SEBEBİNİ İLK KEZ AÇIKLADI

Sunuculuk yaptığı programda ünlü isimleri getirerek onlarla sohbet gerçekleştiren Ceyda Düvenci, kendine dair durumu ilk kez açıkladı. ‘Benim hiç sevmediğim huyum var’ diyerek dikkatleri üzerine çekti. Ceyda Düvenci yapmış olduğu açıklamamalarla gündemdeki yerini de aldı.

Ceyda Düvenci ‘Cenazelere gidemiyorum’ dedi! Sebebini ilk kez açıkladı

“Vefat ettiği zaman çok sevdiğim yakınım olan, bende de emeği geçmiş. Cenazesine gidemiyorum ben. Uzun zamandır da bunu düşünüyorum. Neden ben cenazelere gidemiyorum? Sonra şunu fark ediyorum. Şimdi siz konuşunca da aynı gerçeklikle yüzleşiyorum. Bu Selim Naşit ile başladı bende. Cenazesine gidersem net olarak öldüğünü göreceğim. Bu bana iyi gelmiyor. Cenazesine gitmezsem ölmüş gibi gelmeyecek. Hani nasılsa o orada ve yaşıyor gibi bir arkasında durduğum bir huy değil.”

Ceyda Düvenci ‘Cenazelere gidemiyorum’ dedi! Sebebini ilk kez açıkladı

Diyerek yaptığı açıklama sonrası kısa sürede gündeme bomba gibi düşen Ceyda Düvenci, iki farklı tepkilere neden oldu. Bu açıklama destek olanların yanı sıra destek olmayanlarda dikkat çekti.

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#ceyda düvenci
#güçlü mete
#bülent şakrak
#Bambaşka Sohbetler
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