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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 08:42
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 08:45

Sibel Can'ın lüks aracına haciz geldi! 14 yıllık davada şok eden gelişme, galerici peşini bırakmıyor

Ünlü sanatçı Sibel Can 14 yıl önce satın aldığı lüks araç nedeniyle dolandırıldığını öne sürmüş, sonrasında ise otomotiv firmasıyla davalık olmuştu. Taraflar arasında sular durulmazken, davayı kazanan Sibel Can'a galeri sahibi Şahin Mehmet Çelik'ten bir hamle geldi. Şahin Mehmet Çelik, Sibel Can'ın aracı kendilerine teslim etmesi gerektiğini söyleyerek, ünlü sanatçıya 9 milyon liralık güncel araç bedeli ve haciz talebiyle karşılık verdi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Sibel Can'ın lüks aracına haciz geldi! 14 yıllık davada şok eden gelişme, galerici peşini bırakmıyor
KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 08:42
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 08:45

'ın yıllar önce sıfır kilometre diye satın aldığı lüks araç başına bela oldu. Ünlü sanatçının 2012 yılında satın aldığı fakat ABD'den ithal edilen 2009 model araç ikinci el çıkmıştı. Sonrasında polisin el koyduğu lüks araç davasında sular durulmazken, yeni bir gelişme yaşandı. Davayı kazanan Sibel Can'a galeri sahibi Şahin Mehmet Çelik'ten bir hamle geldi. Şahin Mehmet Çelik, Sibel Can'ın aracı kendilerine teslim etmesi gerektiğini söyleyerek, ünlü sanatçıya 9 milyon liralık güncel araç bedeli ve talebiyle karşılık verdi. Sibel Can 14 yıl önce satın aldığı lüks araç nedeniyle adeta hacizlik oldu.

SİBEL CAN'IN LÜKS ARAÇ DAVASINDA YENİ GELİŞME!

Güçlü sesi ve başarılı sahne performansıyla Türk müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Sibel Can, 2012 yılında lüks bir araç satın almıştı. Ünlü sanatçı, aracın ithalat işlemleriyle ilgili yapılan incelemeler sonucunda otomobilin daha önce ABD'de kullanıldığını ve 2009 model olduğunu öğrenmişti. Polislerin, ithalat sırasında aracın değerinin düşük gösterilerek daha az vergi ödendiği yönündeki tespitleri doğrultusunda Sibel Can'ın lüks aracına el konulmuştu.

Sibel Can'ın lüks aracına haciz geldi! 14 yıllık davada şok eden gelişme, galerici peşini bırakmıyor

Sibel Can 14 yıl önce satın aldığı lüks araç nedeniyle dolandırıldığını öne sürmüş, sonrasında ise otomotiv firmasıyla davalık olmuştu. O dönem mağdur olduğunu dile getiren ünlü sanatçı, aracı kendisine sıfır gibi satan otomotiv şirketine karşı hukuki süreç başlatmıştı. Taraflar arasında yıllardır devam eden hukuk mücadelesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Sibel Can'ın lüks aracına haciz geldi! 14 yıllık davada şok eden gelişme, galerici peşini bırakmıyor

O dönem aracın ikinci el olmasına rağmen sıfır otomobil gibi satıldığını öne süren Sibel Can ve otomotiv şirketinin sahibi Şahin Mehmet Çelik arasındaki anlaşmazlık yeniden gündeme geldi. Şahin Mehmet Çelik, mahkeme kararlarına rağmen aracın kendilerine teslim edilmediğini ve alacağını tahsil edemediğini ileri sürerek, Sibel Can'ın aracı kendilerine teslim etmesi gerektiğini söyledi.

Sibel Can'ın lüks aracına haciz geldi! 14 yıllık davada şok eden gelişme, galerici peşini bırakmıyor

Aracın kendilerine teslim edilmesi gerektiğini ve karşılığında Sibel Can'a ödeme yapılacağını belirten otomotiv şirketinin sahibi Şahin Mehmet Çelik, ünlü sanatçıya 9 milyon liralık güncel araç bedeli ve haciz talebiyle karşılık verdi.

ÜNLÜ SANATÇIYA HACİZ GÖNDERDİ!

Otomotiv şirketinin sahibi Şahin Mehmet Çelik, yaptığı açıklamalar doğrultusunda dava sürecinde verilen kararların ardından Sibel Can'a haciz gönderdiğini dile getirdi. Aradan geçen sürede arabanın çürüdüğünü, mahkeme kararına rağmen ne aracı alabildiğini ne de parasını tahsil edebildiğini ifade eden Çelik, Ağır Ceza Mahkemesi'nin ilk kararı lehine verdiğini ifade etti.

Sibel Can'ın lüks aracına haciz geldi! 14 yıllık davada şok eden gelişme, galerici peşini bırakmıyor

İstinaf sürecinde ise araçlarda herhangi bir usulsüzlük bulunmadığına karar verildiğini belirten Şahin Mehmet Çelik, böylece istinaf incelemesinde kararın bozulduğunun altını çizdi. Mahkeme kararları doğrultusunda karşılıklı alacak ve ödeme yükümlülüklerinin ortaya çıktığını ileri süren Çelik, ayrıca Sibel Can'a faiziyle birlikte ödenmesi gereken tutarın mahkeme kararıyla belirlendiğini açıkladı.

Sibel Can'ın lüks aracına haciz geldi! 14 yıllık davada şok eden gelişme, galerici peşini bırakmıyor

Şahin Mehmet Çelik, kendisinin de Sibel Can'dan alacaklı olduğunu iddia ederek haciz işlemi başlattığını ifade etti. Ünlü sanatçıdan alınması gereken lüks aracın alınmadığını ve aracın 2020-2021 yıllarında satıldığı öne süren otomotiv şirketi sahibi, aracın getirilmemesi durumunda güncel bedelinin ödeneceğini ifade etti. Otomobilin güncel değeri ise en dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

Sibel Can'ın lüks aracına haciz geldi! 14 yıllık davada şok eden gelişme, galerici peşini bırakmıyor

Lüks aracın güncel bedelinin yaklaşık 9 milyon lira civarında olduğunu belirten Şahin Mehmet Çelik, Sibel Can'ın dolandırıcılık suçlamasıyla açtığı davada kendisine 4 yıl ceza verildiğini, bu kararın istinafta bozulduğunu ve yargılamanın devam ettiğini dile getirdi.

Sibel Can'ın lüks aracına haciz geldi! 14 yıllık davada şok eden gelişme, galerici peşini bırakmıyor

SİBEL CAN'IN AVUKATINDAN CEVAP GELDİ!

Takvim'in haberine göre; Show Haber'in ulaştığı Sibel Can'ın avukatı ise otomotiv şirketi sahibinin iddialarına karşı çıktı. Ünlü sanatçının bilirkişi raporlarına dayanarak ikinci el otomobili sıfır gibi sattığı belirtilen şirkete karşı açtığı davayı kazandığını ifade eden avukat, dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan kişinin hukuken korunacak bir menfaatinin bulunmadığını savundu. 14 yıllık davada taraflar arasında sular bir an olsun durulmazken, uzun süredir devam eden dava yeniden gündeme taşındı. 

 

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#sibel can
#Haciz
#Şahin Mehmet Çelik
#Lüks Araç Davası
#Otomotiv Şirketi
#Magazin
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