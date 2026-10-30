Altın fiyatlarında 4 bin dolar savaşı

4 BİN DOLARDA ALIM FIRSATI MI, YENİ DÜŞÜŞ MÜ?

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının 4 bin doların altına gerilemesinin bu seviyedeki desteğin gücünü tartışmaya açtığını söyledi. Waterer, önceki düşüşlerde düşük fiyatlardan gelen alımların altına destek verdiğini hatırlattı. Ancak bu kez aynı senaryonun tekrarlanıp tekrarlanmayacağı konusunda belirsizlik olduğunu belirtti.

Sabah saatlerinde fiyatların yeniden 4 bin doların üzerine çıkması, alıcıların kritik seviyede devreye girdiğini gösterdi. Buna karşın piyasalarda toparlanmanın ne kadar güçlü olacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor.

Waterer'a göre ABD'den hafta boyunca açıklanan ekonomik veriler, Fed'in aralık ayında faiz artırabileceği beklentisini güçlendirdi. Petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi de altının enflasyona karşı koruma özelliğinin mevcut koşullarda geri planda kalmasına yol açıyor.