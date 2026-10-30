Karadeniz'de dronla vurulan konteyner gemisi battı

Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısı açıklarında seyir halinde olan Yunanistan’a ait Liberya bayraklı "Contship Jet" gemisine 3 deniz dronuyla saldırı düzenlendi. Büyük hasar gören gemi bir süre sonra batarken, saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Saldırıda kullanılan dronların Rusya’ya ait Murena-300S tipi deniz dronlarının bir varyantı olduğu öne sürüldü. Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Kiril Mihaylov, bölgede görev yapan Fransız deniz devriye uçaklarının muhtemel bir saldırıya ilişkin yetkililere uyarıda bulunduğunu belirtirken, saldırıyı engelleyemediklerini kaydetti. Öte yandan gemideki konteynerlerin bazılarında lityum iyon piller, yanıcı sıvılar, gazlar ve diğer tehlikeli maddeler bulunduğu öğrenildi. Ancak denizin çeşitli noktalarından alınan numunelerden herhangi bir kirlilik belirtisine rastlanmadığını bildirildi.

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