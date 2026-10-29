Ankara'da yüreklerin ağza geldiği anlar: "Beni vur" diyerek saldırganın önüne atladı

Ankara'nın Mamak ilçesinde gece saatlerinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin pompalı tüfekle dehşet saçmaya kalktığı olayda, kavgayı ayırmaya çalışan bir vatandaşın "Beni vur" diyerek saldırganın önüne atıldığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken çıkan arbedede bir kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırırken silahlı saldırganı ise kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.