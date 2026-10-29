Antalya Kumluca açıklarında deprem! AFAD duyurdu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) Antalya'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu.
Saat 19.50'de meydana gelen depremin merkez üssü Kumluca ilçesi açıkları olarak belirtildi. Sarsıntının derinliği 20.18 kilometre olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi, depremle ilgili paylaştığı verilerde sarsıntının merkez üssünü Akdeniz olarak açıkladı.
Depremin büyüklüğü için AFAD ile aynı veriyi duyuran rasathane, sarsıntının derinliğini ise 9.8 kilometre olarak kaydetti.