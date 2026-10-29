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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 19:58
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 20:11

Antalya Kumluca açıklarında deprem! AFAD duyurdu

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyla ilgili veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklandı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Antalya Kumluca açıklarında deprem! AFAD duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 19:58
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 20:11

Afet ve Acil Durum Yönetimi Dairesi Başkanlığı () 'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Antalya Kumluca açıklarında deprem! AFAD duyurdu

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Antalya'da saat 19.50'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, depremin merkez üssünü Kumluca ilçesi açıkları, derinliğini ise 20.18 kilometre olarak bildirdi.
Kandilli Rasathanesi, büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladığı depremin merkez üssünü Akdeniz olarak paylaştı.
Kandilli Rasathanesi'ne göre sarsıntının derinliği 9.8 kilometre olarak kaydedildi.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.

Saat 19.50'de meydana gelen depremin merkez üssü Kumluca ilçesi açıkları olarak belirtildi. Sarsıntının derinliği 20.18 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DE VERİLERİ PAYLAŞTI

Kandilli Rasathanesi, depremle ilgili paylaştığı verilerde sarsıntının merkez üssünü Akdeniz olarak açıkladı. 

Depremin büyüklüğü için AFAD ile aynı veriyi duyuran rasathane, sarsıntının derinliğini ise 9.8 kilometre olarak kaydetti.

 

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#deprem
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