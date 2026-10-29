Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) Antalya'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ Antalya Kumluca açıklarında deprem! AFAD duyurdu Antalya'da saat 19.50'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Kumluca ilçesi açıkları, derinliğini ise 20.18 kilometre olarak bildirdi. Kandilli Rasathanesi, büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladığı depremin merkez üssünü Akdeniz olarak paylaştı. Kandilli Rasathanesi'ne göre sarsıntının derinliği 9.8 kilometre olarak kaydedildi.

Saat 19.50'de meydana gelen depremin merkez üssü Kumluca ilçesi açıkları olarak belirtildi. Sarsıntının derinliği 20.18 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DE VERİLERİ PAYLAŞTI

Kandilli Rasathanesi, depremle ilgili paylaştığı verilerde sarsıntının merkez üssünü Akdeniz olarak açıkladı.

Depremin büyüklüğü için AFAD ile aynı veriyi duyuran rasathane, sarsıntının derinliğini ise 9.8 kilometre olarak kaydetti.