Şişli'de korkunç görüntüler: Kaza sonrası şoförü alıkoyup, 80 bin lira transfer ettiler

Şişli’de maddi hasarlı trafik kazasının ardından bir sürücü şahıslar tarafından zorla araca bindirerek alıkonuldu. Darp edilen sürücünün cep telefonuna el koyarak hesaplarından yaklaşık 80 bin lira transfer ettiler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Araştırmalar ve fotoğraflı teşhis işlemleri sonucunda olayın şüphelilerinin B.P. (27) ve H.S. (22) olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.