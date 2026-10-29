BİM 3-6 Kasım aktüel ürünler market kataloğu broşürü 2026! Yemek takımı, düdüklü tencere, tava, kurutmalık ve termal tayt geliyor

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İstanbul
BİM marketlerinde yeni haftada yepyeni ürünlerde kampanyalı fiyatlar, müşterileri bekleyecek. Davlumbaz, ocak ve fırından oluşan siyah-beyaz renk seçenekli ankastre set 11.550 TL olurken 64 dakika şarjsız çalışabilen Süpürge 11.900 TL, Işıklı Led Gösterge Panelli Toz Torbasız Süpürge ise 7.900 TL etiket fiyatıyla dikkat çekti. Vücut ve yüz için geliştirilmiş Epilasyon Cihazı 10.250 TL, Çıkarılabilir Su Hazneli Kazanlı Ütü 19.900 TL, Akıllı Uçuş Bataryalı Drone 7.250 TL, Motosiklet Brandası 590 TL, Kask Arkası Led Ekran 1.390 TL, Motosiklet Tozluk 499 TL, Mini Motor Kaskı 799 TL, Titreşim Engelleyici Telefon Tutucu 799 TL, Araç Temizleme Fırçası 119 TL, Saksılı Yapay Salon Bitkileri 1.590 TL’den satışa çıkacak. İşte, BİM 3 Kasım aktüel ürünler kataloğu…
18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı: 1.990 TL
Wok Tava 28 cm: 429 TL
2'li Düdüklü Tencere Seti (3,5 + 7 L): 1.450 TL
3 Katlı Kurutmalık: 1.090 TL
Çift Kişilik Battaniye (200x220 cm): 729 TL
Tek Kişilik Battaniye (150x220 cm): 679 TL
Şardonlu Termal Tayt: 419 TL
Pijama Takımı Kadın: 799 TL
Toz Deterjan 9 kg: 495 TL
Ayçiçek Yağı Pet Şişe 5 L: 429 TL
Bebek Bezi: 399 TL
Yüz Güneş Koruyucu Krem 50 ml: 359 TL
Osmancık Pirinç 5 kg: 329 TL
Yüz Bakım Kremi 50 ml: 329 TL
Göz Bakım Kremi 15 ml: 289 TL
Güneş Koruyucu Krem 50 ml: 249 TL
Tuvalet Kağıdı: 235 TL
Ezme Çeşitleri 300 g: 199 TL
Fındıklı Krema Dolgulu Deniz Kabuğu Şekilli Çikolata 250 g: 199 TL
Tatlı Üzüm Pekmezi 1300 g: 199 TL
Fındıklı Krema Dolgulu Çikolata 1000 g: 179 TL
Sıvı Bulaşık Deterjanı 3,5 L + 0,5 L: 189 TL
Yüz Temizleme Jeli 200 ml: 189 TL
Biber Salçası Çeşitleri 1450 g: 189 TL
Yerli Kırmızı Mercimek 2,5 kg: 179 TL
Konsantre Yumuşatıcı 2x960 ml: 179 TL
Şampuan 600 ml: 179 TL
Klasik Çamaşır Suyu 5 L: 180 TL
Tıraş Bıçağı 3 Bıçaklı Erkek: 169 TL
Peeling 200 ml: 169 TL
Kuru Kedi Maması 1,5 kg: 165 TL
Tahin 1 kg: 159 TL
Kakaolu / Limonlu Kek 400 g: 159 TL
Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L: 155 TL
Kağıt Havlu: 155 TL
Hindistan Cevizli Krema 200 g: 149 TL
Çiğ Karışık Kuruyemiş 200 g: 149 TL
Akhisar Uslu Siyah Zeytin 900 g: 149 TL
Salatalık Turşusu 2550 g: 145 TL
Nohut 2,5 kg: 139 TL
El ve Vücut Kremi 400 ml: 139 TL
Tıraş Bıçağı 2 Bıçaklı Kadın: 129 TL
Katı Sabun 800 g: 129 TL
Pilavlık Piyazlık İri Kuru Fasulye 1 kg: 125 TL
Deodorant Kadın 150 ml: 119 TL
Deodorant Erkek 150 ml: 119 TL
Vanilya Aromalı Gofret 900 g: 119 TL
Ketçap 1 kg & Mayonez 840 g Set: 119 TL
Buğday Unu 5 kg: 115 TL
Aç Ye Ton Balığı Çeşitleri 160 g: 115 TL
Peynir Dolgulu Biber Turşusu Çeşitleri 290 g: 115 TL
Kuru Meyve Çeşitleri 100 g: 109 TL
Hijyenik Ped Uzun Extra: 109 TL
Hijyenik Ped Gece Extra: 109 TL
Uzun Günlük Ped: 109 TL
Sıvı Sabun 3 L: 109 TL
Yetişkin Diş Macunu 75 ml + Diş Fırçası: 95 TL
Çek Al Mendil 3x150'li: 99 TL
Köpük Gücü 450 ml: 99 TL
Kurabiye Çeşitleri 180 g: 99 TL
Meyve Aromalı Yumuşak Şeker 480 g: 99 TL
Kahve Şurubu Çeşitleri 300 ml: 99 TL
Granola Bar Çeşitleri 3x25 g: 89 TL
Ütü Spreyi 400 ml: 89 TL
Halı Temizleyici 600 ml: 89 TL
Bütün Bademli Tablet Çikolata 100 g: 79 TL
Yer Fıstığı Ezmeli Bol Sütlü Çikolata 75 g: 79 TL
Yüzey Temizlik Havlusu: 78 TL
Süt Reçeli Çeşitleri 270 g: 75 TL
Duş Jeli 450 ml: 69 TL
Lavaş Tortilla 720 g: 64,50 TL
Hindistan Cevizli Marshmallowlu Çikolatalı Kek 4x31 g: 59 TL
Karışık Baharat Aromalı Mısır Patlağı 110 g: 59 TL
Doğada Çözünebilen Islak Havlu 60'lı: 59 TL
Bulgur Çeşitleri 1 kg: 55 TL
Glutensiz Bakliyat Makarnası Çeşitleri 250 g: 55 TL
Patates Cipsi Tarçınlı Çörek Aromalı 125 g: 52,50 TL
Patates Cipsi Tatlı ve Acı Bal Aromalı 125 g: 52,50 TL
Hindistan Cevizli Bar Çikolata 4x25 g: 49 TL
Bitter Çikolatalı Gofret 142 g: 49 TL
Capybara Oyuncaklı Lolipop Şeker 10 g: 49 TL
Hamur Kabartma Tozu 20x10 g: 49 TL
Maden Suyu 6x200 ml: 49,50 TL
Gözlük ve Ekran Temizleme Mendili 40'lı: 45 TL
Karabuğday Patlağı 100 g: 45 TL
%1,5 Yağlı Süt 1 L: 44,50 TL
Körili Noodle 5x75 g: 39,50 TL
Sos Çeşitleri 350 g / 365 g: 39,50 TL
Şekerli Vanilin 20x5 g: 36 TL
Şekersiz Sakız Çeşitleri 27 g: 35 TL
Desenli Pişirme Kağıdı 16'lı: 65 TL
Büzgülü Çöp Torbası: 35 TL
Güzellik Sabunu 90 g: 29 TL
Kapaklı Islak Mendil 20'li: 25 TL
Süt Dolgulu Çikolata Kaplamalı Kek 39 g: 25 TL
Makarna Çeşitleri 500 g: 23,50 TL
Kazanlı Ütü: 19.900 TL
Şarjlı Süpürge: 11.900 TL
Beyaz / Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL / 11.250 TL
IPL Lumea: 10.250 TL
Toz Torbasız Süpürge: 7.900 TL
(Single) Drone: 7.250 TL
Azur Ütü: 3.990 TL
Kalpten Kalbe Porselen Kahve Fincan Takımı 90 ml: 999 TL
Fonksiyonel Elektrikli Araç İçi Süpürge: 1.990 TL
Motosiklet Intercom Sistemi: 1.990 TL
Yapay Salon Bitkileri: 1.590 TL
Oto Koltuk Kılıfı Seti: 1.190 TL
Dönən Şehir Seti: 1.190 TL
Araç İçi Kamera: 1.190 TL
Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak: 1.130 TL
Uzaktan Kumandalı Tren: 759 TL
Mont Erkek: 799 TL
Çarplay Wireless Adaptörü: 799 TL
Titreşim Engelleyici Telefon Tutucu: 799 TL
Dekoratif Mini Motor Kaskı: 799 TL
Karnıyarık Tencere 32 cm: 699 TL
Oto Bagaj Düzenleyici Organizer: 699 TL
Araç İçi Hava Temizleyici: 699 TL
Araç Park Sensörü Sesli Uyarı: 699 TL
Oto Paspas: 699 TL
Öğrenci Bebek: 679 TL
Oyuncak Ev: 659 TL
Motosiklet Brandası: 590 TL
Toz Deterjan 9 kg: 495 TL
Ayçiçek Yağı Pet Şişe 5 L: 429 TL
Desenli Porselen Pasta Tabağı 19 cm: 399 TL
Dans Eden Robot: 399 TL
Çakmaklık Şarj Aleti: 399 TL
Çocuk Emniyet Kemer Yastığı: 399 TL
Araç İçi Led Göz: 399 TL
Araç İçi Kapı Aydınlatma: 399 TL
Sweat (Bisiklet Yaka / Uzun Kolek): 499 TL / 439 TL
Motosiklet Tozluk: 499 TL
Bebek Bezi: 399 TL
Sweat: 499 TL
Tüylü Yolluk 80x150 cm: 499 TL
Manyetik Kıyafet / Yüz Yapma Oyunu: 379 TL
Banyo Paspas Takımı: 369 TL
Sesli İngilizce Öğretim Seti: 369 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 359 TL
Yüz Güneş Koruyucu Krem 50 ml: 359 TL
Figoğlu Pelüş Battaniye 80x80 cm: 349 TL
Bölmeli Organizer Kutu 16 L: 299 TL
Shiny Sprey Mop Set: 299 TL
Tam Fermuarlı Polar Erkek: 329 TL
Tam Fermuarlı Polar Kadın: 329 TL
Osmancık Pirinç 5 kg: 329 TL
Yüz Bakım Kremi 50 ml: 329 TL
Bahçıvan / Tamir Seti: 319 TL
Çift Kişilik Battaniye 180x220 cm: 289 TL
Keçe Terlik Erkek: 299 TL
Keçe Terlik Kadın: 299 TL
El Havlusu 50x100 cm: 299 TL
Göz Bakım Kremi 15 ml: 289 TL
Tek Kişilik Battaniye 150x200 cm: 249 TL
Tam Fermuarlı Polar Çocuk: 249 TL
Masa Örtüsü 140x180 cm: 249 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 259 TL
Araç İçi Koltuk Arkası Depolama Çantası: 249 TL
Güneş Koruyucu Krem 50 ml: 249 TL
Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı: 2.490 TL
Araç İçi Led Aydınlatma: 249 TL
Tuvalet Kağıdı: 235 TL
Araç İçi Koltuk Arkası Organizer: 229 TL
Fast & Furious Temalı Tekli Arabalar: 229 TL
Yaprak Şekilli Salata Servis Seti: 219 TL
Römorklu Traktör: 209 TL
Ezme Çeşitleri 300 g: 199 TL
Fındıklı Krema Dolgulu Deniz Kabuğu Şekilli Çikolata 250 g: 199 TL
Tatlı Üzüm Pekmezi 1300 g: 199 TL
Yemek Taşıma Kabı 4x~1500 ml: 199 TL
Ayak Paspası 40x60 cm: 199 TL
Dolldyland Minki Moda Bebek Seti: 199 TL
Araç İçi Telefon Tutucu: 199 TL
Araç İçi Bardaklık: 199 TL
Araç İçi Bardaklık Telefon Tutucu: 399 TL
Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu: 199 TL
Araç İçi Kaydırmaz Ped: 199 TL
Araç Lastik Tamir Kiti: 199 TL
Manyetik Araç Telefon Tutucu: 199 TL
Araç Led Işık: 199 TL
Fındıklı Krema Dolgulu Çikolata 1000 g: 179 TL
Sıvı Bulaşık Deterjanı 3,5 L + 0,5 L: 189 TL
Yüz Temizleme Jeli 200 ml: 189 TL
Biber Salçası Çeşitleri 1450 g: 189 TL
Yerli Kırmızı Mercimek 2,5 kg: 179 TL
Konsantre Yumuşatıcı 2x960 ml: 179 TL
Şampuan 600 ml: 179 TL
Klasik Çamaşır Suyu 5 L: 180 TL
Renkli Kare Saklama Kabı Seti: 179 TL
Renkli Dikdörtgen Saklama Kabı Seti: 179 TL
2 Katlı Tekerlekli Organizer: 179 TL,
Borcam Yuvarlak Kapaklı Borcam Tencere 1450 cc: 189 TL
Herevin Gravürlü Cam Kupa 210 ml: 189 TL
Oyuncak Ev Aletleri: 179 TL
Oyuncak Araç Çeşitleri: 179 TL
Araç İçi Telefon Tutucu ve Numaratör: 179 TL
Karışmasdık Organizer: 189 TL
Araç İçi Hava Nemlendirici: 189 TL
Tıraş Bıçağı 3 Bıçaklı Erkek: 169 TL
Peeling 200 ml: 169 TL
Rendeli Narenciye Sıkacağı: 169 TL
LAV Naz Çay Bardağı 175 cc: 159 TL
Led Işıklı Araç İçi Küllük: 10-141 TL
Kuru Kedi Maması 1,5 kg: 165 TL
Tahin 1 kg: 159 TL
Kakaolu / Limonlu Kek 400 g: 159 TL
Duracell Pil Çeşitleri: 159 TL
Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L: 155 TL
Kağıt Havlu: 155 TL
Salatalık Turşusu 2550 cc: 145 TL
LAV Keops Kahve Yanı Su Bardağı 110 cc: 149 TL
Dagi Soket Çorap Çeşitleri Kadın-Erkek: 139 TL
Araç İçi Gözlük Tutucu: 149 TL
Mounty Araç İçi Telefon Tutucu: 149 TL
Araç İçi Çöp Kovası: 149 TL
Oto Bel Desteği: 149 TL
Hindistan Cevizli Krema 200 g: 149 TL
Çiğ Karışık Kuruyemiş 200 g: 149 TL
Akhisar Uslu Siyah Zeytin 900 g: 149 TL
Nohut 2,5 kg: 139 TL
El ve Vücut Kremi 400 ml: 139 TL
Bölmeli Organizer Kutu: 129 TL
Buz Tuzağı: 129 TL
Destekli İç Çamaşır Bustiyer: 109 TL
Araç İçi Cam Sileceği Geçişli: 129 TL
Çift Silikon Araç Cam Sileceği 60cm: 129 TL
Space Şarjlı Led Flaşör: 129 TL
Araç İçi Bardak ve Telefon Tutucu: 10-141 TL
2 in 1 Araç İçi Telefon Tutucu ve Askılık: 129 TL
Tıraş Bıçağı 2 Bıçaklı Kadın: 129 TL
Katı Sabun 800 g: 129 TL
Benante Rimli Desenli Sunum Tabağı 15x27 cm: 119 TL
Piccolo Mondi Çek Bırak Renkli Metal Arabalar: 119 TL
Mounty Araç Detay Temizleme Fırçası: 119 TL
Teleskopik Cam/Ayna Silecek: 119 TL
Pilavlık Piyazlık İri Kuru Fasulye 1 kg: 125 TL
Deodorant Kadın 150 ml: 119 TL
Deodorant Erkek 150 ml: 119 TL
Vanilya Aromalı Gofret 900 g: 1/1
Ketçap 1 kg & Mayonez 840 g Set: 119 TL
Buğday Unu 5 kg: 115 TL
Aç Ye Ton Balığı Çeşitleri 160 g: 115 TL
Peynir Dolgulu Biber Turşusu Çeşitleri 290 g: 115 TL
Cökömür Gravürlü Cam Kayık Tabak ~29 cm: 109 TL
RAKLE Kristalin Kahve Yanı Su Bardağı ~100 cc: 109 TL
Porsiyonluk Yuvarlak Güveç: 109 TL
Kuru Meyve Çeşitleri 100 g: 109 TL
Hijyenik Ped Uzun Extra: 109 TL
Hijyenik Ped Gece Extra: 109 TL
Uzun Günlük Ped: 109 TL
Sıvı Sabun 3 L: 109 TL
Ayaklı Kurabiyelik ~13,6x13,6x21,5 cm: 99 TL
Sürahi ~1,85 L: 99 TL
Cökömür Gravürlü Cam Kayık Tabak ~23 cm: 69 TL
LAV Cleo Cam Kase ~390 cc: 45 TL
Benante Rimli Desenli Sunum Tabağı ~10,5x24,5 cm: 99 TL
Yetişkin Diş Macunu 75 ml + Diş Fırçası: 95 TL
Çek Al Mendil 3x150'li: 99 TL
Köpük Gücü 450 ml: 99 TL
Kurabiye Çeşitleri 180 g: 99 TL
Meyve Aromalı Yumuşak Şeker 480 g: 99 TL
Kahve Şurubu Çeşitleri 300 ml: 99 TL
Granola Bar Çeşitleri 3x25 g: 89 TL
Ütü Spreyi 400 ml: 89 TL
Halı Temizleyici 600 ml: 89 TL
4 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop: 13.490 TL
Ledli Vitrin Kitaplık: 12.290 TL
Kazanlı Ütü: 19.900 TL
Şarjlı Süpürge: 11.900 TL
Beyaz / Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL / 11.250 TL
IPL Lumea: 10.250 TL
Vanora Tek Çekmeceli Kitaplık Vitrin: 8.490 TL
Toz Torbasız Süpürge: 7.900 TL
(Single) Drone: 7.250 TL
Ledli Motosiklet Sırt Çantası: 4.990 TL
Loya Sepetli Çok Amaçlı Dolap: 4.500 TL
Azur Ütü: 3.990 TL
Kalpten Kalbe Porselen Kahve Fincan Takımı 90 ml: 999 TL
Fonksiyonel Elektrikli Araç İçi Süpürge: 1.990 TL
Motosiklet Intercom Sistemi: 1.990 TL
Spring Puf: 1.990 TL
Yapay Salon Bitkileri: 1.590 TL
Oto Koltuk Kılıfı Seti: 1.190 TL
Dönən Şehir Seti: 1.190 TL
Araç İçi Kamera: 1.190 TL
Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak: 1.130 TL
Uzaktan Kumandalı Tren: 759 TL
Mont Erkek: 799 TL
Çarplay Wireless Adaptörü: 799 TL
Titreşim Engelleyici Telefon Tutucu: 799 TL
Dekoratif Mini Motor Kaskı: 799 TL
Karnıyarık Tencere 32 cm: 699 TL
Oto Bagaj Düzenleyici Organizer: 699 TL
Araç İçi Hava Temizleyici: 699 TL
Araç Park Sensörü Sesli Uyarı: 699 TL
Oto Paspas: 699 TL
Öğrenci Bebek: 679 TL
Oyuncak Ev: 659 TL
Motosiklet Brandası: 590 TL
Toz Deterjan 9 kg: 495 TL
Ayçiçek Yağı Pet Şişe 5 L: 429 TL
Desenli Porselen Pasta Tabağı 19 cm: 399 TL
Dans Eden Robot: 399 TL
Çakmaklık Şarj Aleti: 399 TL
Çocuk Emniyet Kemer Yastığı: 399 TL
Araç İçi Led Göz: 399 TL
Araç İçi Kapı Aydınlatma: 399 TL
Sweat (Bisiklet Yaka / Uzun Kolek): 499 TL / 439 TL
Motosiklet Tozluk: 499 TL
Bebek Bezi: 399 TL
Tüylü Yolluk 80x150 cm: 499 TL
Manyetik Kıyafet / Yüz Yapma Oyunu: 379 TL
Banyo Paspas Takımı: 369 TL
Sesli İngilizce Öğretim Seti: 369 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 359 TL
Yüz Güneş Koruyucu Krem 50 ml: 359 TL
Figoğlu Pelüş Battaniye 80x80 cm: 349 TL
Bölmeli Organizer Kutu 16 L: 299 TL
Shiny Sprey Mop Set: 299 TL
Tam Fermuarlı Polar Erkek: 329 TL
Tam Fermuarlı Polar Kadın: 329 TL
Osmancık Pirinç 5 kg: 329 TL
Yüz Bakım Kremi 50 ml: 329 TL
Bahçıvan / Tamir Seti: 319 TL
Çift Kişilik Battaniye 180x220 cm: 289 TL
Keçe Terlik Erkek: 299 TL
Keçe Terlik Kadın: 299 TL
El Havlusu 50x100 cm: 299 TL
Göz Bakım Kremi 15 ml: 289 TL
Tek Kişilik Battaniye 150x200 cm: 249 TL
Tam Fermuarlı Polar Çocuk: 249 TL
Masa Örtüsü 140x180 cm: 249 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 259 TL
Araç İçi Koltuk Arkası Depolama Çantası: 249 TL
Güneş Koruyucu Krem 50 ml: 249 TL
Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı: 2.490 TL
Araç İçi Led Aydınlatma: 249 TL
Tuvalet Kağıdı: 235 TL
Araç İçi Koltuk Arkası Organizer: 229 TL
Fast & Furious Temalı Tekli Arabalar: 229 TL
Yaprak Şekilli Salata Servis Seti: 219 TL
Römorklu Traktör: 209 TL
Ezme Çeşitleri 300 g: 199 TL
Fındıklı Krema Dolgulu Deniz Kabuğu Şekilli Çikolata 250 g: 199 TL
Tatlı Üzüm Pekmezi 1300 g: 199 TL
Yemek Taşıma Kabı 4x~1500 ml: 199 TL
Ayak Paspası 40x60 cm: 199 TL
Dolldyland Minki Moda Bebek Seti: 199 TL
Araç İçi Telefon Tutucu: 199 TL
Araç İçi Bardaklık: 199 TL
Araç İçi Bardaklık Telefon Tutucu: 399 TL
Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu: 199 TL
Araç İçi Kaydırmaz Ped: 199 TL
Araç Lastik Tamir Kiti: 199 TL
Manyetik Araç Telefon Tutucu: 199 TL
Araç Led Işık: 199 TL
Fındıklı Krema Dolgulu Çikolata 1000 g: 179 TL
Sıvı Bulaşık Deterjanı 3,5 L + 0,5 L: 189 TL
Yüz Temizleme Jeli 200 ml: 189 TL
Biber Salçası Çeşitleri 1450 g: 189 TL
Yerli Kırmızı Mercimek 2,5 kg: 179 TL
Konsantre Yumuşatıcı 2x960 ml: 179 TL
Şampuan 600 ml: 179 TL
Klasik Çamaşır Suyu 5 L: 180 TL
Renkli Kare Saklama Kabı Seti: 179 TL
Renkli Dikdörtgen Saklama Kabı Seti: 179 TL
2 Katlı Tekerlekli Organizer: 179 TL
Borcam Yuvarlak Kapaklı Borcam Tencere 1450 cc: 189 TL
Herevin Gravürlü Cam Kupa 210 ml: 189 TL
Oyuncak Ev Aletleri: 179 TL
Oyuncak Araç Çeşitleri: 179 TL
Araç İçi Telefon Tutucu ve Numaratör: 179 TL
Karışmasdık Organizer: 189 TL
Araç İçi Hava Nemlendirici: 189 TL
Tıraş Bıçağı 3 Bıçaklı Erkek: 169 TL
Peeling 200 ml: 169 TL
Rendeli Narenciye Sıkacağı: 169 TL
LAV Naz Çay Bardağı 175 cc: 159 TL
Led Işıklı Araç İçi Küllük: 10-141 TL
Kuru Kedi Maması 1,5 kg: 165 TL
Tahin 1 kg: 159 TL
Kakaolu / Limonlu Kek 400 g: 159 TL
Duracell Pil Çeşitleri: 159 TL
Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L: 155 TL
Kağıt Havlu: 155 TL
Salatalık Turşusu 2550 cc: 145 TL
LAV Keops Kahve Yanı Su Bardağı 110 cc: 149 TL
Dagi Soket Çorap Çeşitleri Kadın-Erkek: 139 TL
Araç İçi Gözlük Tutucu: 149 TL
Mounty Araç İçi Telefon Tutucu: 149 TL
Araç İçi Çöp Kovası: 149 TL
Oto Bel Desteği: 149 TL
Hindistan Cevizli Krema 200 g: 149 TL
Çiğ Karışık Kuruyemiş 200 g: 149 TL
Akhisar Uslu Siyah Zeytin 900 g: 149 TL
Nohut 2,5 kg: 139 TL
El ve Vücut Kremi 400 ml: 139 TL
Bölmeli Organizer Kutu: 129 TL
Buz Tuzağı: 129 TL
Destekli İç Çamaşır Bustiyer: 109 TL
Araç İçi Cam Sileceği Geçişli: 129 TL
Çift Silikon Araç Cam Sileceği 60cm: 129 TL
Space Şarjlı Led Flaşör: 129 TL
Araç İçi Bardak ve Telefon Tutucu: 10-141 TL
2 in 1 Araç İçi Telefon Tutucu ve Askılık: 129 TL
Tıraş Bıçağı 2 Bıçaklı Kadın: 129 TL
Katı Sabun 800 g: 129 TL
Benante Rimli Desenli Sunum Tabağı 15x27 cm: 119 TL
Piccolo Mondi Çek Bırak Renkli Metal Arabalar: 119 TL
Mounty Araç Detay Temizleme Fırçası: 119 TL
Teleskopik Cam/Ayna Silecek: 119 TL
Pilavlık Piyazlık İri Kuru Fasulye 1 kg: 125 TL
Deodorant Kadın 150 ml: 119 TL
Deodorant Erkek 150 ml: 119 TL
Vanilya Aromalı Gofret 900 g: 1/1
Ketçap 1 kg & Mayonez 840 g Set: 119 TL
Buğday Unu 5 kg: 115 TL
Aç Ye Ton Balığı Çeşitleri 160 g: 115 TL
Peynir Dolgulu Biber Turşusu Çeşitleri 290 g: 115 TL
Cökömür Gravürlü Cam Kayık Tabak ~29 cm: 109 TL
RAKLE Kristalin Kahve Yanı Su Bardağı ~100 cc: 109 TL
Porsiyonluk Yuvarlak Güveç: 109 TL
Kuru Meyve Çeşitleri 100 g: 109 TL
Hijyenik Ped Uzun Extra: 109 TL
Hijyenik Ped Gece Extra: 109 TL
Uzun Günlük Ped: 109 TL
Sıvı Sabun 3 L: 109 TL
Ayaklı Kurabiyelik ~13,6x13,6x21,5 cm: 99 TL
Sürahi ~1,85 L: 99 TL
Cökömür Gravürlü Cam Kayık Tabak ~23 cm: 69 TL
LAV Cleo Cam Kase ~390 cc: 45 TL
Benante Rimli Desenli Sunum Tabağı ~10,5x24,5 cm: 99 TL
Yetişkin Diş Macunu 75 ml + Diş Fırçası: 95 TL
Çek Al Mendil 3x150'li: 99 TL
Köpük Gücü 450 ml: 99 TL
Kurabiye Çeşitleri 180 g: 99 TL
Meyve Aromalı Yumuşak Şeker 480 g: 99 TL
Kahve Şurubu Çeşitleri 300 ml: 99 TL
Granola Bar Çeşitleri 3x25 g: 89 TL
Ütü Spreyi 400 ml: 89 TL
Halı Temizleyici 600 ml: 89 TL
Kare Badya ~13,5 L: 89 TL
İnci Askı Seti 5'li: 89 TL
Herevin Desenli Cam Saklama Kabı ~360 ml: 55 TL
Ev İçi Örme Patik: 89 TL
Penye Şal 65x170 cm: 89 TL
RAKLE Mattulü Cam Kupa ~250 cc: 89 TL
Bütün Bademli Tablet Çikolata 100 g: 79 TL
Yer Fıstığı Ezmeli Bol Sütlü Çikolata 75 g: 79 TL
Renkli Saklama Kabı Çeşitleri ~1.500 ml: 69 TL
Space Çok Fonksiyonlu Temizleme Jeli: 79 TL
Tekerlek Etiketi ve Sibop Kapağı Seti: 79 TL
Araç Bagaj Lastiği: 79 TL
Yüzey Temizlik Havlusu: 78 TL
Süt Reçeli Çeşitleri 270 g: 75 TL
Duş Jeli 450 ml: 69 TL
Ayaklı Kurabiyelik ~11,5x11,5x18 cm: 69 TL
Silikon Muffin Kalıbı 4'lü Set: 65 TL
Lavaş Tortilla 720 g: 64,50 TL
Hindistan Cevizli Marshmallowlu Çikolatalı Kek 4x31 g: 59 TL
Karışık Baharat Aromalı Mısır Patlağı 110 g: 59 TL
Doğada Çözünebilen Islak Havlu 60'lı: 59 TL
Soket Çorap Çeşitleri Çocuk 2'li: 59 TL
Bulgur Çeşitleri 1 kg: 55 TL
Glutensiz Bakliyat Makarnası Çeşitleri 250 g: 55 TL
LAV Cleo Cam Kase ~620 cc: 55 TL
Dolma Kapağı ~21 cm: 55 TL
Hikaye Kitapları: 55 TL
Patates Cipsi Tarçınlı Çörek Aromalı 125 g: 52,50 TL
Patates Cipsi Tatlı ve Acı Bal Aromalı 125 g: 52,50 TL
Hindistan Cevizli Bar Çikolata 4x25 g: 49 TL
Bitter Çikolatalı Gofret 142 g: 49 TL
Capybara Oyuncaklı Lolipop Şeker 10 g: 49 TL