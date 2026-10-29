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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 14:12
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 14:12

Avro Bölgesi'nde ekonomiye güven üst üste ikinci ay azaldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ekim ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi her iki bölgede de 0,6 puan azaldı. Endeksteki düşüşün sanayi dışındaki bütün sektörlerdeki zayıflamadan kaynaklandığı belirtilirken, tüketici güven endekslerindeki gerileme de dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Avro Bölgesi'nde ekonomiye güven üst üste ikinci ay azaldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 14:12
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 14:12

 'nde ekimde aylık bazda 0,6 puan düşüşle 96,9 puana indi.

(AB) Komisyonu, ekim ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi ekimde aylık bazda 0,6 puan gerileyerek 96,9 puan oldu.

Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 0,6 puanlık düşüşle 96,9 puana indi. 

Avro Bölgesi'nde ekonomiye güven üst üste ikinci ay azaldı

ÜST ÜSTE İKİNCİ AY 

Böylece ekonomik güven hem AB hem de Avro Bölgesi'nde üst üste ikinci ay azaldı.

Endeksteki düşüş, sanayi dışındaki bütün sektörlerde güvenin zayıflamasından kaynaklandı.

de Avro Bölgesi'nde eylüldeki eksi 16,8 seviyesinden eksi 17,9'a, AB'de eksi 16,1'den eksi 17,3'e geriledi.

Eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi ise her iki bölge için 97,5 puan olarak revize edildi.

 

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ETİKETLER
#avrupa birliği
#tüketici güven endeksi
#avro bölgesi
#ekonomik güven endeksi
#ab komisyonu
#Ekonomi
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