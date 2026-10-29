21 yaşında hayatını kaybeden Onur Can Özcan geride buruk bir hikaye bıraktı! Milyonları hüzne boğmuştu

Genç yaşta hayatını kaybetmesine rağmen Türk pop müziğine birbirinden güzel parçalar bırakan Onur Can Özcan, geride bıraktığı buruk hikayesiyle milyonları hüzne boğmaya devam ediyor. Güçlü sesi ve birbirinden güzel şarkılarıyla müzik dünyasına kazandırdığı unutulmaz parçalar hediye eden Onur Can Özcan'ın 2018 yılında acı bir olayla hayata gözlerini yumması, magazin gündemlerinde hala yerini alıyor. Erken yaşta hayatını kaybeden genç müzisyenin eserleri günümüzde milyonlar tarafından hala dinleniyor. Şarkıları ünlü isimler tarafından da seslendirilen Onur Can Özcan'ın milyonları hüzne boğan buruk hikayesi merak ediliyor. İşte 21 yaşında hayatını kaybeden Onur Can Özcan'ın geride bıraktığı buruk hikayesine dair bilinmeyenler...

GENÇ MÜZİSYEN ONUR CAN ÖZCAN GERİDE BURUK BİR HİKAYE BIRAKTI!

Türk müziğine kazandırdığı birbirinden başarılı bestelerle tanınan Onur Can Özcan, geride buruk bir hikaye bıraktı. 6 Kasım 1997'de İstanbul'da dünyaya gelen Özcan, erken yaşlarda müziğe ilgi duydu. Söz yazarı, besteci ve şarkıcı olarak tanınan genç müzisyen, YouTube'da paylaştığı amatör müzik videolarıyla kısa sürede adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

İlkokul ve ortaokul eğitimini Pendik'in Kurtköy semtinde tamamlayan Onur Can Özcan, henüz çocuk yaşlardayken müziğe ve futbola ilgi duyduğunu keşfetti. Öğrenim hayatının yanı sıra boş zamanlarının büyük bir çoğunluğunu müzik yaparak geçiren Özcan, kendi çabasıyla gitar çalmayı öğrendi. Güçlü sesi ve birbirinden güzel besteleriyle kısa sürede popülerliğini artıran genç müzisyen, herhangi bir müzik eğitimi almadan kariyerini sürdürdü.

Henüz ortaokuldayken kendi bestelerini yapmaya başlayan Onur Can Özcan, yükseköğrenimi sırasında ağabeyi Övünç Özcan ile kaldığı öğrenci evinde eserlerini amatör imkanlarla kaydetti. Müzik yolculuğundaki ilk adımlarını YouTube kanalında paylaşarak atan genç müzisyen, kısa sürede milyonların sevgisine ve ilgisine ulaştı.

'Yaramızda Kalsın' adlı şarkısıyla milyonların gönlünde taht kurmayı başaran Onur Can Özcan, sonrasında 'Yalnızlığın Ezgisi', 'Çilingir', 'Kibrit', 'Gülümse Kadın' ve 'İntihaşk' gibi eserlerini geniş kitlelere duyurdu. Kısa sürede Türk pop müziğinde geniş yankı uyandıran Özcan, hem sesi hem besteleri hem de enstrüman yeteneğiyle popülerliğini artırdı.

VEFATIYLA MİLYONLARI HÜZNE BOĞMUŞTU!

Ferhat Göçer ve Merve Özbey gibi ünlü isimlere beste ve söz yazarlığı yapan Onur Can Özcan, 21 yaşında hayata gözlerini yumarak gerisinde buruk bir hikaye bıraktı. Kısa ömrüne rağmen Türk pop müziğinde derin izler bırakmış bir söz yazarı, besteci ve yorumcu olarak tanınan Özcan, trajik bir kazayla aramızdan ayrıldı. Müzik yolculuğuna YouTube’a yüklediği amatör kayıtlarla başlayan genç sanatçı, melankolik ruhu ve güçlü edebi diliyle dikkatleri üzerine çekti.

Hem kendi seslendirdiği eserlerle hem de diğer sanatçılara verdiği bestelerle Türk pop müziğine kısa da olsa önemli katkılarda bulunan Onur Can Özcan, 3 Haziran 2018'de Şile’de bir tekne kazası sonucu hayatını kaybetti. Özcan, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Şile İmrenli Koyu'nda denize açıldıkları teknenin alabora olmasıyla hayata gözlerini yumdu.

Başarı basamaklarını yeni tırmanmaya başlayan Onur Can Özcan, henüz 21 yaşındayken vefat etti. Ani vefatıyla sevenlerini derin bir hüzne boğan genç müzisyenin cenazesi yoğun bir katılımla 4 Haziran 2018 tarihinde Kurtköy Mezarlığına defnedildi. Özcan, bıraktığı hüzünlü ve samimi ezgilerle günümüzde hala milyonlarca dinleyici tarafından hatırlanmaya devam ediyor.

Onur Can Özcan'ın anısına son olarak yakın dostu Emir Can İğrek'ten 'Can Dostum' şarkısı yazıldı. Hasret, derin bir dostluk ve kayıp duygusunun ön planda olduğu bu şarkı kısa sürede milyonların kalbine dokundu.