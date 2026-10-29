TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 13:35
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 13:35

21 yaşında hayatını kaybeden Onur Can Özcan geride buruk bir hikaye bıraktı! Milyonları hüzne boğmuştu

Güçlü sesi ve birbirinden güzel şarkılarıyla Türk müziğine unutulmaz parçalar hediye eden Onur Can Özcan'ın hikayesi yürekleri dağladı. 2018 yılında acı bir olayla hayata gözlerini yuman ünlü müzisyen, henüz 21 yaşındayken vefat etmişti. Günümüzde hala milyonlarca kişi tarafından dinlenmeye devam eden Onur Can Özcan'ın geride bıraktığı buruk hikaye, milyonları hüzne boğmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
21 yaşında hayatını kaybeden Onur Can Özcan geride buruk bir hikaye bıraktı! Milyonları hüzne boğmuştu
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 13:35
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 13:35

Genç yaşta hayatını kaybetmesine rağmen Türk pop müziğine birbirinden güzel parçalar bırakan Onur Can Özcan, geride bıraktığı buruk hikayesiyle milyonları hüzne boğmaya devam ediyor. Güçlü sesi ve birbirinden güzel şarkılarıyla müzik dünyasına kazandırdığı unutulmaz parçalar hediye eden Onur Can Özcan'ın 2018 yılında acı bir olayla hayata gözlerini yumması, magazin gündemlerinde hala yerini alıyor. Erken yaşta hayatını kaybeden genç müzisyenin eserleri günümüzde milyonlar tarafından hala dinleniyor. Şarkıları ünlü isimler tarafından da seslendirilen Onur Can Özcan'ın milyonları hüzne boğan buruk hikayesi merak ediliyor. İşte 21 yaşında hayatını kaybeden Onur Can Özcan'ın geride bıraktığı buruk hikayesine dair bilinmeyenler...

GENÇ MÜZİSYEN ONUR CAN ÖZCAN GERİDE BURUK BİR HİKAYE BIRAKTI!

Türk müziğine kazandırdığı birbirinden başarılı bestelerle tanınan Onur Can Özcan, geride buruk bir hikaye bıraktı. 6 Kasım 1997'de 'da dünyaya gelen Özcan, erken yaşlarda müziğe ilgi duydu. Söz yazarı, besteci ve şarkıcı olarak tanınan genç müzisyen, YouTube'da paylaştığı amatör müzik videolarıyla kısa sürede adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

21 yaşında hayatını kaybeden Onur Can Özcan geride buruk bir hikaye bıraktı! Milyonları hüzne boğmuştu

İlkokul ve ortaokul eğitimini Pendik'in Kurtköy semtinde tamamlayan Onur Can Özcan, henüz çocuk yaşlardayken müziğe ve futbola ilgi duyduğunu keşfetti. Öğrenim hayatının yanı sıra boş zamanlarının büyük bir çoğunluğunu müzik yaparak geçiren Özcan, kendi çabasıyla gitar çalmayı öğrendi. Güçlü sesi ve birbirinden güzel besteleriyle kısa sürede popülerliğini artıran genç müzisyen, herhangi bir müzik eğitimi almadan kariyerini sürdürdü.

21 yaşında hayatını kaybeden Onur Can Özcan geride buruk bir hikaye bıraktı! Milyonları hüzne boğmuştu

Henüz ortaokuldayken kendi bestelerini yapmaya başlayan Onur Can Özcan, yükseköğrenimi sırasında ağabeyi Övünç Özcan ile kaldığı öğrenci evinde eserlerini amatör imkanlarla kaydetti. Müzik yolculuğundaki ilk adımlarını YouTube kanalında paylaşarak atan genç müzisyen, kısa sürede milyonların sevgisine ve ilgisine ulaştı.

21 yaşında hayatını kaybeden Onur Can Özcan geride buruk bir hikaye bıraktı! Milyonları hüzne boğmuştu

'Yaramızda Kalsın' adlı şarkısıyla milyonların gönlünde taht kurmayı başaran Onur Can Özcan, sonrasında 'Yalnızlığın Ezgisi', 'Çilingir', 'Kibrit', 'Gülümse Kadın' ve 'İntihaşk' gibi eserlerini geniş kitlelere duyurdu. Kısa sürede Türk pop müziğinde geniş yankı uyandıran Özcan, hem sesi hem besteleri hem de enstrüman yeteneğiyle popülerliğini artırdı.

21 yaşında hayatını kaybeden Onur Can Özcan geride buruk bir hikaye bıraktı! Milyonları hüzne boğmuştu

VEFATIYLA MİLYONLARI HÜZNE BOĞMUŞTU!

Ferhat Göçer ve Merve Özbey gibi ünlü isimlere beste ve söz yazarlığı yapan Onur Can Özcan, 21 yaşında hayata gözlerini yumarak gerisinde buruk bir hikaye bıraktı. Kısa ömrüne rağmen Türk pop müziğinde derin izler bırakmış bir söz yazarı, besteci ve yorumcu olarak tanınan Özcan, trajik bir kazayla aramızdan ayrıldı. Müzik yolculuğuna YouTube’a yüklediği amatör kayıtlarla başlayan genç sanatçı, melankolik ruhu ve güçlü edebi diliyle dikkatleri üzerine çekti.

21 yaşında hayatını kaybeden Onur Can Özcan geride buruk bir hikaye bıraktı! Milyonları hüzne boğmuştu

Hem kendi seslendirdiği eserlerle hem de diğer sanatçılara verdiği bestelerle Türk pop müziğine kısa da olsa önemli katkılarda bulunan Onur Can Özcan, 3 Haziran 2018'de ’de bir tekne kazası sonucu hayatını kaybetti. Özcan, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Şile İmrenli Koyu'nda denize açıldıkları teknenin alabora olmasıyla hayata gözlerini yumdu.

21 yaşında hayatını kaybeden Onur Can Özcan geride buruk bir hikaye bıraktı! Milyonları hüzne boğmuştu

Başarı basamaklarını yeni tırmanmaya başlayan Onur Can Özcan, henüz 21 yaşındayken vefat etti. Ani vefatıyla sevenlerini derin bir hüzne boğan genç müzisyenin cenazesi yoğun bir katılımla 4 Haziran 2018 tarihinde Kurtköy Mezarlığına defnedildi. Özcan, bıraktığı hüzünlü ve samimi ezgilerle günümüzde hala milyonlarca dinleyici tarafından hatırlanmaya devam ediyor.

21 yaşında hayatını kaybeden Onur Can Özcan geride buruk bir hikaye bıraktı! Milyonları hüzne boğmuştu

Onur Can Özcan'ın anısına son olarak yakın dostu Emir Can İğrek'ten 'Can Dostum' şarkısı yazıldı. Hasret, derin bir dostluk ve kayıp duygusunun ön planda olduğu bu şarkı kısa sürede milyonların kalbine dokundu. 

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Küçük İbo şarkıcılığı bıraktı! Yeni mesleğini duyan şaşırdı
Ünlü şarkıcı Nev hayatını kaybetti
ETİKETLER
#İstanbul
#Türk Pop Müziği
#şile
#Onur Can Özcan
#Kurtköy Mezarlığı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.