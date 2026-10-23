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Magazin
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 13:16
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 13:16

Küçük İbo şarkıcılığı bıraktı! Yeni mesleğini duyan şaşırdı

Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo, yıllar sonra bu kez kariyerine dair açıklamalarıyla gündeme geldi. Asıl adı İbrahim Küçük olan ünlü isim, müzik dünyasından uzaklaşırken oyunculuğa ağırlık vermeye hazırlandığını söyledi. Küçük İbo dizisinin kariyerindeki önemine değinen şarkıcı, oyunculuğu bu yapımda öğrendiğini belirterek yeni hedefinin sinema ve televizyon projelerinde yer almak olduğunu açıkladı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Küçük İbo şarkıcılığı bıraktı! Yeni mesleğini duyan şaşırdı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 13:16
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 13:16

90'lı yıllarda güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve 'e benzerliğiyle dikkat çeken Küçük İbo, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. 20 Ekim akşamı Milyonluk Hurdacı filminin galasına katılan ve yapımda konuk oyuncu olarak yer alan ünlü isim, oyunculukla ilgili sözleriyle dikkat çekti. Çocuk yaşta kazandığı şöhretle hafızalara kazınan Küçük İbo'nun yıllar içindeki değişimi de yeniden gündeme geldi.

KÜÇÜK İBO OYUNCULUĞA AĞIRLIK VERECEK

Bir dönemin en tanınan çocuk yıldızlarından biri olan Küçük İbo, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk alanında da kendisini göstermeye hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, geçmişte rol aldığı ve kendi adıyla hafızalara kazınan dizinin kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Küçük İbo şarkıcılığı bıraktı! Yeni mesleğini duyan şaşırdı

Küçük İbo, oyunculuk hedefleriyle ilgili düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

"Benim için çok büyük bir deneyim oldu. Bana referans oldu. Ben oyunculuğu orda öğrendim. Son zamanlarda oyunculuğa ağırlık vereceğim. Oyunculuğumun iyi olduğunu düşünüyorum."

Bu açıklamayla birlikte ünlü ismin önümüzdeki dönemde oyunculuk projelerine daha fazla zaman ayırmak istediği ortaya çıktı. Müzikle tanınan Küçük İbo'nun sinema ve televizyon dünyasındaki yeni adımları şimdiden merak konusu oldu.

Küçük İbo şarkıcılığı bıraktı! Yeni mesleğini duyan şaşırdı

90'LI YILLARIN ÇOCUK YILDIZIYDI

1984 yılında 'da dünyaya gelen ve gerçek adı Halil İbrahim Küçük olan Küçük İbo, henüz 12 yaşındayken müzik dünyasına adım attı. İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkmasıyla dikkatleri üzerine çeken genç isim, güçlü sesi ve sahne performansıyla kısa sürede tanındı.

Dönemin popüler televizyon programlarına katılan ve çıkardığı albümlerle geniş kitlelere ulaşan Küçük İbo, 90'lı yıllarda çocuk yıldız denildiğinde akla gelen isimlerden biri hâline geldi. Küçük yaşta elde ettiği şöhret, hayatının ve kariyerinin seyrini değiştirdi.

Küçük İbo şarkıcılığı bıraktı! Yeni mesleğini duyan şaşırdı

Ancak Küçük İbo'nun başarısı yalnızca müzikle sınırlı kalmadı. 1997 yılında yayınlanmaya başlayan Küçük İbo dizisiyle oyunculuğa adım atan sanatçı, 2000 yılına kadar devam eden yapım sayesinde televizyon izleyicisinin de beğenisini kazandı. Şarkıcılık ve oyunculuğu bir arada sürdüren ünlü isim, o dönemde adından sıkça söz ettirdi.

EKRANLARDAN UZAKLAŞTI, TİCARETE YÖNELDİ

Çocuk yaşta gelen şöhretin ardından ilerleyen yıllarda ekranlarda daha az görünmeye başlayan Küçük İbo, müzikle bağını tamamen koparmadı. Zaman zaman sahne çalışmalarını sürdüren sanatçı, diğer yandan ticaretle de ilgilenerek farklı bir kariyer yolu izledi.

Küçük İbo şarkıcılığı bıraktı! Yeni mesleğini duyan şaşırdı

Geçmişte verdiği röportajlarda küçük yaşta ünlü olmanın hayatına etkilerinden söz eden Küçük İbo, o dönemde şöhretin anlamını tam olarak kavrayamadığını dile getirmişti. Yıllar içinde daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden sanatçı, son açıklamalarıyla kariyerinde yeni bir döneme kapı aralayabileceğinin sinyalini verdi.

MİLYONLUK HURDACI GALASINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Küçük İbo, 20 Ekim akşamı Torun Center'da düzenlenen Milyonluk Hurdacı filminin galasına katıldı. 23 Ekim'de vizyona girmesi planlanan filmde konuk oyuncu olarak yer alan sanatçı, gecenin dikkat çeken isimleri arasındaydı.

Küçük İbo şarkıcılığı bıraktı! Yeni mesleğini duyan şaşırdı

Galada kırmızı halıda görüntülenen Küçük İbo'nun son hâli de sosyal medyada ilgi gördü. Daha önce yüzündeki değişim ve estetik yaptırdığı yönündeki iddialarla gündeme gelen sanatçının görünümü yeniden konuşulmaya başlandı. Özellikle burnundaki değişimle ilgili daha önce yapılan yorumlar, son görüntülerinin ardından tekrar gündeme geldi.
 

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ETİKETLER
#Şanlıurfa
#ibrahim tatlıses
#90'lı yıllar
#Küçük İbo
#Milyonluk Hurdacı
#Magazin
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