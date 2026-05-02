‘Küçük İbo’ lakabıyla tanınan ve daha çocuk yaşta İbrahim Tatlıses’in sahnesine çıkarak keşfedilen İbrahim Küçük, yıllar sonra yeniden gündem oldu. Zaman zaman değişimiyle sosyal medyada ve magazin gündeminde yerini alan Küçük İbo, 90’lı yılların efsane çocuk yıldızları arasındaydı. Henüz küçük yaşlardayken müzik kariyerine adım atan Küçük İbo, şimdilerde yeni mesleği ve son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Yıllar içindeki değişimiyle dikkatleri üzerine çeken Küçük İbo, son haliyle magazin gündemine de bomba gibi oturdu. Küçük İbo’yu görenler tanıyamadı! İşte Küçük İbo’nun son hali…

HABERİN ÖZETİ Küçük İbo yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali herkesi şaşkına çevirdi Çocuk yaşta İbrahim Tatlıses'in sahnesine çıkarak ünlenen ve 'Küçük İbo' lakabıyla tanınan İbrahim Küçük, yıllar sonra yeni mesleği ve son haliyle gündeme geldi. 90'lı yılların efsane çocuk yıldızlarından biri olan Küçük İbo, kariyerine sıra gecelerinde adım attı. 12 yaşında çıkardığı ilk albümle müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Uzun bir sessizliğe bürünen Küçük İbo, son zamanlarda sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yeniden adından söz ettirdi. Şimdilerde İstanbul Nişantaşı'nda künefe salonu işletiyor. 42 yaşındaki Küçük İbo, hem müzik kariyerini hem de işletmeciliğini bir arada yürütüyor.

KÜÇÜK İBO YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI!

Daha küçük yaşlarda sıra gecelerinde müzik kariyerine adım atan İbrahim Küçük, ‘Küçük İbo’ lakabıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Özellikle 90’lı yıllara damgasını vuran ve efsane çocuk yıldızlarından biri olan Küçük İbo, yıllar sonra ortaya çıktı. Son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı aktif paylaşımlarla yeniden gündemde yerini alan Küçük İbo, şimdilerde yeni mesleği ve son haliyle herkesi şaşkına çevirdi.

Çocuk yaşta şöhreti yakalayan Küçük İbo, İbrahim Tatlıses’in sahnesine çıkarak keşfedilmiş ve popülerliğini artırmıştı. O dönem sahnedeki duruşu, sergilediği güçlü yorum ve etkileyici sesiyle tüm Türkiye’nin dikkatini çeken Küçük İbo, kısa sürede albümler çıkarmıştı. Müzik kariyerinin yanı sıra aynı zamanda oyunculuğa da yönelen Küçük İbo, bir zamanların en çok konuşulan çocuk yıldızları arasındaydı.

Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı ilk albümle müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı. Bir dönemin adeta ekran yüzü haline gelen çocuk yıldız, özellikle İbrahim Tatlıses’in programında söylediği türkülerle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Güçlü sesiyle milyonları etkileyen Küçük İbo, Hülya Avşar’ın kucağına oturduğu ikonik görüntüsüyle de bir dönem magazin gündeminde büyük ses getirmişti.

Çocuk yaşta şöhreti yakalayan Küçük İbo, 2000’li yılların başıyla birlikte kariyerinde duraksama yaşadı. Eski şöhretini ve tanınırlığını zamanla kaybeden Küçük İbo, uzun bir sessizliğe bürünerek, hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Uzun yıllar boyunca adeta ortadan kaybolan Küçük İbo, son zamanlarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yeniden adından söz ettirmeyi başardı.

KÜÇÜK İBO’NUN SON HALİ HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!

Geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda çocuk yaşta popüler olmanın getirdiği baskıya dikkat çeken Küçük İbo, şimdilerde son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve takipçilerine sık sık paylaşımlarda bulunan Küçük İbo, yıllar içindeki değişimiyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

Erken yaşta şöhretin kendisine bedel ödettiğini dile getiren Küçük İbo sahne adıyla tanınan İbrahim Küçük, yeni mesleğiyle de ağızları açık bıraktı. Şimdilerde hayatını ekranlardan uzak yaşayan Küçük İbo, müzik kariyerinden tamamen kopmasa da yeni bir mesleğe atıldı. Yine verdiği bir röportajda künefe salonu açtığını dile getiren Küçük İbo, İstanbul Nişantaşı'nda künefe salonu işletiyor.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündemde yerini alan Küçük İbo, hem son haliyle hem de yeni mesleğiyle herkesi şaşkına çeviriyor. Bir zamanlar sesiyle ve yaşıyla herkesi şaşırtan 42 yaşındaki ünlü sanatçı, günümüzde hem müzik kariyerini hem de işletmeci kişiliğini bir arada yürütüyor.