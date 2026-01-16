İbrahim Tatlıses'in 'veliahtı' Küçük İbo'nun sahneye çıktığı mekan sosyal medyayı salladı

Bir dönem İbrahim Tatlıses'in "veliahtı" olarak anılan Küçük İbo lakaplı İbrahim Halil Küçük, uzun bir süre sonra ortaya çıktı. Televizyon programlarında söylediği türkülerle beğeni toplayan Küçük İbo, son olarak bir ciğercide sahne aldı.

12 YAŞINDA ALBÜM ÇIKARAN KÜÇÜK İBO

12 yaşında çıkardığı ilk albümle müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Küçük İbo, İbrahim Tatlıses'in televizyon programlarında söylediği türkülerle popüler oldu. 2000'li yılların başıyla birlikte kariyerinde duraksama yaşandı ve Küçük İbo, uzun bir sessizliğe bürünerek adeta ortadan kayboldu.

"KEŞKE DAHA BİLİNÇLİ OLSAYDIM"

Geçmiş yıllarda verdiği samimi bir röportajda, erken yaşta gelen şöhretin yükünün ağır olduğunu belirten İbrahim Halil Küçük, "12 yaşımda albüm çıkarmam ve tanınmam hataydı. O yaşta neyin içine girdiğimi bilmiyordum. Şimdi olsa daha temkinli olur, daha bilinçli hareket ederdim" diyerek itirafta bulundu.

YENİ SAHNE ADRESİ SEVENLERİNİ ÜZDÜ

Uzun süre magazin gündeminde yer almayan Küçük İbo'nun sahne aldığı mekan ortaya çıktı. Küçük İbo'nun bir ciğercide sahne alması sosyal medyada gündem oldu. Küçük İbo'nun sahneye 5 bin liraya çıktığı iddia edildi.