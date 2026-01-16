Menü Kapat
Magazin
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Oyuncu Ali Erkazan'dan Hande Erçel'e eleştiri: Saçma sapan oyuncular

Oyuncu Ali Erkazan, geçtiğimiz gün gerçekleşen ödül töreninde Hande Erçel’in “Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu” ödülüne layık görülmesini sert sözlerle eleştirdi.

Oyuncu Ali Erkazan'dan Hande Erçel'e eleştiri: Saçma sapan oyuncular
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.01.2026
11:40
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
11:40

Geçtiğimiz gün gerçekleşen ödül törenine , , , gibi isimler damga vurdu. Hande Erçel'in tarzı sevenlerini ikiye bölerken, bir eleştiri de oyuncu Ali Erkazan'dan geldi.

HANDE ERÇEL'E ALİ ERKAZAN'DAN ELEŞTİRİ YAĞMURU

Oyuncu Ali Erkazan, Hande Erçel’in ‘Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu’ ödülünü almasıyla ilgili yorum yaptı: “Saçma sapan ödüller saçma sapan oyunculara verilir zaten.”

Oyuncu Ali Erkazan'dan Hande Erçel'e eleştiri: Saçma sapan oyuncular

HANDE ERÇEL'DEN ÖDÜL TÖRENİNDEKİ KOMBİNİNE DEMET AKALIN'DAN ELEŞTİRİ

Ünlü şarkıcı , katıldığı ödül töreninde tercih ettiği kıyafetle sosyal medyayı ikiye böldü. Hande Erçel'in ödül törenindeki tarzını eleştirenler arasında Demet Akalın da yer aldı. Akalın yorumunda, "Ben bile bu kadar rüküş olamam aşkım ya" dedi.

Oyuncu Ali Erkazan'dan Hande Erçel'e eleştiri: Saçma sapan oyuncular

Akalın, "Ben bile bu kdr rüküş olamam naptın aşkım yaaa üfff" derken gelen eleştiriler sonrası "Kotla giderim bu kadar güzel olsam karılar yardırmış bacım ne dion ya" diyerek cevap verdi.

Oyuncu Ali Erkazan'dan Hande Erçel'e eleştiri: Saçma sapan oyuncular
