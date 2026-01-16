Oyuncu Ali Erkazan'dan Hande Erçel'e eleştiri: Saçma sapan oyuncular

Geçtiğimiz gün gerçekleşen ödül törenine Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Sinem Ünsal, Bergüzar Korel gibi isimler damga vurdu. Hande Erçel'in tarzı sevenlerini ikiye bölerken, bir eleştiri de oyuncu Ali Erkazan'dan geldi.

HANDE ERÇEL'E ALİ ERKAZAN'DAN ELEŞTİRİ YAĞMURU

Oyuncu Ali Erkazan, Hande Erçel’in ‘Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu’ ödülünü almasıyla ilgili yorum yaptı: “Saçma sapan ödüller saçma sapan oyunculara verilir zaten.”

HANDE ERÇEL'DEN ÖDÜL TÖRENİNDEKİ KOMBİNİNE DEMET AKALIN'DAN ELEŞTİRİ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, katıldığı ödül töreninde tercih ettiği kıyafetle sosyal medyayı ikiye böldü. Hande Erçel'in ödül törenindeki tarzını eleştirenler arasında Demet Akalın da yer aldı. Akalın yorumunda, "Ben bile bu kadar rüküş olamam aşkım ya" dedi.

Akalın, "Ben bile bu kdr rüküş olamam naptın aşkım yaaa üfff" derken gelen eleştiriler sonrası "Kotla giderim bu kadar güzel olsam karılar yardırmış bacım ne dion ya" diyerek cevap verdi.