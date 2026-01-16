Sevcan Orhan'a Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la Phuket tatili soruldu! İtirafı sosyal medyayı salladı

Maaşlarını alamadıkları için eylem kararı alan işçiler gündemdeyken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, türkücü Sevcan Orhan ile Phuket tatilinde görüntülendi. Eleştiri alan tatil sonrası görüntülenen Sevcan Orhan, "Zamanlama talihsiz" diyerek masrafların paylaşıldığını savundu.

SEVAN ORHAN'DAN GÖRKEM DUMAN AÇIKLAMASI

Buca Belediyesi'nde temizlik işçilerinin yılbaşı öncesi maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem kararı aldığı süreçte, Belediye Başkanı Görkem Duman'ın ünlü türkücü Sevcan Orhan'la Phuket tatilinde görüntülendi.

Türkücü Sevcan Orhan, tatilin siyasi tartışmaların içine çekilmesini istemediğini dile getirerek, "O siyasetçi, o kısım onu ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.

Orhan, eleştiriler üzerine "Zamanlama talihsiz" derken, "Haram yemek ve haramzede… öyle bir şey kursağımızdan geçmez" açıklamasında bulundu. Orhan ayrıca tatil masraflarının "paylaşılarak" karşılandığını söyleyerek, "Birinin cebinden harcanan bir şey değil" dedi.