Magazin
Sevcan Orhan'a Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la Phuket tatili soruldu! İtirafı sosyal medyayı salladı

Buca Belediyesi'nde çalışan temizlik işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem kararı almıştı. Bu süreçte türkücü Sevcan Orhan ve Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la Phuket tatilinde görüntülendi. Gelen eleştiriler sonrası konuşan Sevcan Orhan, "Zamanlama talihsiz" dedi.

Sevcan Orhan'a Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la Phuket tatili soruldu! İtirafı sosyal medyayı salladı
Maaşlarını alamadıkları için eylem kararı alan işçiler gündemdeyken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, türkücü Sevcan Orhan ile Phuket tatilinde görüntülendi. Eleştiri alan sonrası görüntülenen Sevcan Orhan, "Zamanlama talihsiz" diyerek masrafların paylaşıldığını savundu.

SEVAN ORHAN'DAN GÖRKEM DUMAN AÇIKLAMASI

Buca Belediyesi'nde temizlik işçilerinin yılbaşı öncesi maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem kararı aldığı süreçte, Belediye Başkanı Görkem Duman'ın ünlü türkücü Sevcan Orhan'la Phuket tatilinde görüntülendi.

Sevcan Orhan'a Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la Phuket tatili soruldu! İtirafı sosyal medyayı salladı

Türkücü Sevcan Orhan, tatilin siyasi tartışmaların içine çekilmesini istemediğini dile getirerek, "O siyasetçi, o kısım onu ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.

Sevcan Orhan'a Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la Phuket tatili soruldu! İtirafı sosyal medyayı salladı

Orhan, eleştiriler üzerine "Zamanlama talihsiz" derken, "Haram yemek ve haramzede… öyle bir şey kursağımızdan geçmez" açıklamasında bulundu. Orhan ayrıca tatil masraflarının "paylaşılarak" karşılandığını söyleyerek, "Birinin cebinden harcanan bir şey değil" dedi.

Sevcan Orhan'a Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la Phuket tatili soruldu! İtirafı sosyal medyayı salladı
#tatil
#Temizlik Işçileri
#Maaş Krizi
#Phuket
#Sevcan Orhan
#Görkem Duman
#Buca Belediyesi
#Magazin
