Altın için 4070 dolar alarmı! İslam Memiş elinde dolar olanları uyardı

Bu savaşın kazananları bunlar, kaybedenleri ise diğer ülkeler. Maalesef yine üç büyük gücün sahnede olduğu bir süreç yaşıyoruz. Ben her zaman şunu iddia ediyorum: Yeni dünya düzenini üç ülke kuracak; Rusya, Çin ve Amerika. Şu andaki koşullara baktığımız zaman da yine el birliğiyle, kontrollü bir şekilde bu süreç devam ediyor.

