TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

Altın için 4070 dolar alarmı! İslam Memiş elinde dolar olanları uyardı

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 10:56
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
Altın fiyatları, küresel piyasalarda artan belirsizlikler

Altın fiyatları, küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve Fed’in faiz kararına yönelik beklentilerle yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Finans analisti İslam Memiş, ons altının 3 bin 996 dolara kadar gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesini gördüğünü belirtirken, Fed kararı sonrasında 4 bin 65-4 bin 70 dolar bandını işaret etti. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon ve faiz politikaları üzerindeki etkisine dikkat çeken Memiş, altın yatırımcılarının jeopolitik gelişmeleri ve merkez bankalarının kararlarını yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.

2
altın dolar

Katıldığı bir yayında konuşan Memiş, "Küresel piyasalarda işlerin iyi gitmemesi, bir noktada ötelenen iyimserliğin şu anda kalıcı bir kötümserliğe dönüşmesi açısından baktığımızda, burada bel kemiği petrol. Petrol fiyatlarının tekrar 110 dolar seviyesinin üzerine yükselmesi, bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyonun yeniden düşmek yerine yükselmeye devam etmesi anlamına geliyor. Bu da merkez bankalarının faiz artırmaya devam etmesi demek. 

3
Petrol fiyatları

Hep böyle zincirleme bir halka var. Petrol fiyatları düştüğü zaman enflasyon düşüyor, beraberinde merkez bankaları da faiz artırmayı bırakıyor. O yüzden petrol fiyatlarındaki gelişmeler bu hafta da küresel piyasaların odağında" dedi.
 

4
Amerika-İran gerilimi

Memiş, "Malum, yılın ilk çeyreğinde, Amerika-İran gerilimi ve savaşı başladığı zaman Brent petrolün varil fiyatı 122 dolara kadar yükselmişti. Şimdi tekrar 108-111 dolar aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Dolayısıyla enflasyon hesabı yapacak bir yatırımcının da petrolü yakından takip etmesi lazım. Petrol yüksek kalmaya devam ettikçe enflasyon da yüksek kalmaya devam edecek.
 

5
petrol fiyatlarının yükselmesi

Bu savaşın başlamasıyla birlikte petrol fiyatlarının yükselmesi küresel enflasyonu tetiklediyse ve bundan herkes olumsuz yönde etkileniyorsa bu, bölgesel bir savaş mı, yoksa bir dünya savaşı mı? Özellikle Amerika ekonomisinin de bu kadar etkilendiği bir süreçte bunu sorgulamak gerekiyor.
 

6
petrol

Örneğin, savaş başlamadan önce Amerika'da galon fiyatı 3,5 dolardı. 6,5 dolara kadar yükseldi. Bu yalnızca Türkiye'yi, Avrupa ülkelerini veya Asya'yı ilgilendiren bir konu değil. Amerika'nın kendisi de olumsuz yönde etkileniyor. 
 

7
ateşkes haberiyle birlikte petrol fiyatları

O yüzden petrol yine odağımızda. Umarım bir an önce, geçici de olsa bir anlaşma haberi gelir. Trump'ın söylediği gibi, ateşkes haberiyle birlikte petrol fiyatları geriler.

8
Peki, bu savaşın kazananı kim?

PEKİ, BU SAVAŞIN KAZANANI KİM? 

Bence üç ülke var. Yüksek miktarda ve yüksek fiyattan petrol satan Rusya kazanıyor. Toprak bütünlüğünü veya petrol kaynakları üzerindeki kontrolünü genişleten Amerika kazanıyor. Altın rezervlerini veya yer altı zenginliklerindeki payını artıran Çin kazanıyor. Rusya, Çin ve Amerika…
 

9
Rusya, Çin ve Amerika

Bu savaşın kazananları bunlar, kaybedenleri ise diğer ülkeler. Maalesef yine üç büyük gücün sahnede olduğu bir süreç yaşıyoruz. Ben her zaman şunu iddia ediyorum: Yeni dünya düzenini üç ülke kuracak; Rusya, Çin ve Amerika. Şu andaki koşullara baktığımız zaman da yine el birliğiyle, kontrollü bir şekilde bu süreç devam ediyor.
 

10
Peki, neyi planlıyorlar?

Peki, neyi planlıyorlar? Daha önce de konuştuk bunu seninle. Dijital paralara geçiş dönemi… Büyük resetleme yapıldıktan sonra, kalıcı enflasyonla birlikte, “Artık kâğıt paraların kullanımına gerek yok.” diyecekler. Devletlerin kazanması, etkilerini artırması lazım ve bunun çözümü olarak da dijital paralar sunulacak.
 

11
Vakitsiz toplum, mülkiyetsiz toplum

İnsanların, sistemin kendilerine verdiği kadarına sahip olduğu ve daha kolay yönlendirilebildiği bir sistem ortaya çıkacak. Vakitsiz toplum, mülkiyetsiz toplum, sisteme muhtaç bir toplum… Bunlar planlanıyordu" diyerek büyük resetlemeye karşı uyardı.
 

12
enerji krizi

Geçen hafta İngiltere'de, Amerika'da ve Avrupa'daki birçok ülkede halka, topluma bizzat gıda stoğu yapmaları yönünde açıklamalar yapıldığını hatırlatan Memiş, enerji krizi çıkabileceği, doğal felaketler yaşanabileceği ve dünya savaşına hazırlık yapıldığını belirtti.
 

13
Peki, Fed kararının Türkiye'deki yatırımcıya etkisi ne olur?

PEKİ, FED KARARININ TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMCIYA ETKİSİ NE OLUR?

Memiş, "Türkiye'deki yatırımcılar, özellikle bireysel yatırımcılar, ellerinde altın, gümüş, dolar veya euro bulunduruyor olabilir. Euro/dolar paritesinde mutlaka bir hareketlilik yaşanacaktır. Teknik olarak euro/dolar paritesinde 1,1180-1,1280 bant aralığında takip edeceğim seviyeler var.
 

14
Ons altın

Ons altın, malum, geçen hafta 3.996 dolar seviyesine kadar gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesini gördü. Fed'in faiz kararından sonra ons altının haftayı 4.065-4.070 dolar seviyesinde tamamlayacağını tahmin ediyorum.
 

15
Ons gümüş

Ons gümüş tarafında 57 dolar seviyesi var. Kripto paralarda ise özellikle Bitcoin 80.000 dolar seviyesinin altına sarkmıştı. Burada yeniden 82.000 dolar direnci var. Cılız alımlar gelebilir ama tamamen bir kırılım olur mu, yukarı ya da aşağı yönlü sert bir hareket yaşanır mı? Hayır, böyle bir hareket beklemiyorum.
 

16
Amerika tekrar İran'a saldıracak mı

Piyasalar şu anda İsrail seçimlerinin sonucunu ve kasım ayındaki ara seçimleri görmek istiyor. Daha net bir fotoğraf bekliyor. Amerika tekrar İran'a saldıracak mı, saldırmayacak mı? Bunlar gerçekleşirse bir kırılım olabilir. Fed'in faiz kararı ise büyük ölçüde fiyatlandı." diyerek çok ciddi bir hareketlenme beklemediğinin altını çizdi.
 

17
Dolar bir yatırım aracı mı?

DOLAR BİR YATIRIM ARACI MI?

"Dolar geçtiğimiz süreçte değer kazandı. Ancak doların yükselmesi onu iyi bir yatırım aracı yapar mı? Doları elde tutmakla dolara yatırım yapmak arasında ne gibi farklar var?
 

18
dolar kesinlikle bir yatırım aracı değil

DOLAR KESİNLİKLE BİR YATIRIM ARACI DEĞİL

Bence dolar kesinlikle bir yatırım aracı değildir. Dolara yatırım yapanların doların enflasyonunu da hesaplaması gerekiyor. Geçmiş yılların muhasebesini yaptıkları zaman, son 25 yıla bakabilirler. Türkiye'de dolar/TL kurunun getirisi, en az getiri sağlayan seçeneklerden biri oldu.
 

19
doları kesinlikle bir yatırım aracı olarak

Ben doları kesinlikle bir yatırım aracı olarak görmediğim gibi, bankada veya birikimlerinde dolar tutan yatırımcılar için de üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Çünkü dolar bir yatırım aracı değildir.
 

20
kısa vadede diğer yatırım araçları

Evet, kısa vadede diğer yatırım araçları arasında daha güçlü bir şekilde durabilir. Ancak bu durumun kalıcı olduğunu söyleyemeyiz. Geçmiş yıllara baktığımız zaman doların bir yatırım aracı olmadığını zaman bize zaten göstermiş oluyor.
 

21
Türk lirası bazı

Türk lirası bazında baktığımızda dolar şu anda 50 lira sınırına yaklaştı. Ancak bizim bu yıl için beklentimiz 52 lira. Yılı 52 lira seviyesinde tamamlayabiliriz. Fakat dolar 52 liraya ulaşsa bile enflasyonla karşılaştırma yapmak, dolar/TL kurundaki değişimi enflasyonla birlikte değerlendirmek gerekiyor.
 

22
kısa vadeli yatırımcılar

O yüzden dolar, kısa vadeli yatırımcıların giriş yaptığı bir yer olabilir ama tek başına bir yatırım piyasası olarak görülmemeli" diyerek elinde dolar bulunduran yatırımcıları da uyardı.
 

23
uzun vadeli bir strateji

Son olarak, bu hafta özelinde değerlendirdiğimizde yatırımcılar hangi yöne yönelmeli? sorusuna cevap veren Memiş, "Bence yıl sonuna kadar stratejileri aynı olmalı ve bu stratejilerine sadık kalmalılar. Elimdeki birikimleri çeşitlendirmeliyim ve uzun vadeli bir strateji belirlemeliyim. Nokta.
 

24
altın

Elindeki birikimleri çeşitlendirsin. Örnek veriyorum: Elinde 100.000 lira var. “Bir yatırım yapacağım ama kafam karışık. Ne almalıyım?” diye soruyor. Bu sorunun cevabı çok net. 25.000 lirası altın veya gümüş gibi değerli madenlerde olabilir. 

25
yatırım

Diğer 25.000 lirasını dövize ayırabilir. Bu euro da olabilir, dolar da. Yatırımcının kendi tercihiyle alakalı bir durum. Diğer 25.000 lirayla borsaya girebilir ve kalan tutarı da başka yatırım araçlarında değerlendirebilir.
 

26
yatırım

Sonuç itibarıyla tercihiniz ne olursa olsun, o 100.000 liranın en az dört farklı enstrümana dağıtılması lazım" ifadelerini kullandı.

 

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.