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Gündem
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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 16:44

Beyoğlu'nun ortasında ev değil adeta çöplük! Tonlarca çöp çıkarıldı

İstanbul Beyoğlu’nda akılalmaz bir şeyle karşılaştı. Bir daireden gelen kötü kokular üzerine evde inceleme yapıldı. 4 ton çöp çıkarılan ev ve bahçede ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Avatar
Editor
 Asya Güney
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 16:44

’nda bir daireden gelen kötü kokular üzerine rahatsız olan mahalleli ekiplere haber verdi. Daireye inceleme yapan ekipler gördükleri karşısında şoke oldu.

HABERİN ÖZETİ

Beyoğlu'nun ortasında ev değil adeta çöplük! Tonlarca çöp çıkarıldı

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Beyoğlu'nda kötü kokular üzerine ihbar edilen bir evden tonlarca atık malzeme çıktı.
Mahalle sakinlerinin kötü kokular üzerine ihbarıyla ekipler bir daireye inceleme yaptı.
Ekipler, daireden 4 ton atık malzeme çıkardı.
Ev sahibi Hüseyin E.'nin uzun süredir malzemeleri biriktirdiği belirlendi.
Temizlik sonrası dairede ve bahçede ilaçlama ve dezenfeksiyon yapıldı.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Beyoğlu'nun ortasında ev değil adeta çöplük! Tonlarca çöp çıkarıldı

EV YAŞANMAZ HALDEYDİ 

Ekipler adeta çöplüğe dönen evden 4 ton atık malzeme çıkarttı. Ev sahibi Hüseyin E.’nin uzun süredir bu malzemeleri biriktirdiği ve bu nedenle çevreye kötü koku yayıldığı belirlendi.

Beyoğlu'nun ortasında ev değil adeta çöplük! Tonlarca çöp çıkarıldı

HER YER HAŞERE KAYNIYORDU

Temizlik çalışmalarının ardından kötü koku ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla dairede ve bahçede ve dezenfeksiyon işlemi yapıldı.
 

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ETİKETLER
#İstanbul
#Beyoğlu
#ilaçlama
#Dezenfeksiyon
#Hüseyin E.
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