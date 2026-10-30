Beyoğlu'nun ortasında ev değil adeta çöplük! Tonlarca çöp çıkarıldı

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İstanbul
İstanbul Beyoğlu’nda bir daireden gelen kötü kokular üzerine rahatsız olan mahalleli ekiplere haber verdi. Daireye inceleme yapan ekipler gördükleri karşısında şoke oldu.
Ekipler adeta çöplüğe dönen evden 4 ton atık malzeme çıkarttı. Ev sahibi Hüseyin E.’nin uzun süredir bu malzemeleri biriktirdiği ve bu nedenle çevreye kötü koku yayıldığı belirlendi.
Temizlik çalışmalarının ardından kötü koku ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla dairede ve bahçede ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemi yapıldı.