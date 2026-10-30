İstanbul Beyoğlu’nda bir daireden gelen kötü kokular üzerine rahatsız olan mahalleli ekiplere haber verdi. Daireye inceleme yapan ekipler gördükleri karşısında şoke oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Beyoğlu'nun ortasında ev değil adeta çöplük! Tonlarca çöp çıkarıldı İstanbul Beyoğlu'nda kötü kokular üzerine ihbar edilen bir evden tonlarca atık malzeme çıktı. Mahalle sakinlerinin kötü kokular üzerine ihbarıyla ekipler bir daireye inceleme yaptı. Ekipler, daireden 4 ton atık malzeme çıkardı. Ev sahibi Hüseyin E.'nin uzun süredir malzemeleri biriktirdiği belirlendi. Temizlik sonrası dairede ve bahçede ilaçlama ve dezenfeksiyon yapıldı.

EV YAŞANMAZ HALDEYDİ

Ekipler adeta çöplüğe dönen evden 4 ton atık malzeme çıkarttı. Ev sahibi Hüseyin E.’nin uzun süredir bu malzemeleri biriktirdiği ve bu nedenle çevreye kötü koku yayıldığı belirlendi.

HER YER HAŞERE KAYNIYORDU

Temizlik çalışmalarının ardından kötü koku ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla dairede ve bahçede ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

