Survivor şampiyonu Nefise Karatay'ın duşakabin camı suratına patladı! Evinde korkutan kaza

Üst üste gelen aksiliklerden yakınan Survivor şampiyonu, cam parçalarıyla dolan banyosunun görüntüsünü takipçileriyle paylaşarak son zamanlarda yaşadığı olayları nazara bağladı. Karatay'ın sitem dolu sözleri kısa sürede magazin gündeminde konuşulmaya başlandı.

NEFİSE KARATAY'IN YENİDEN ADAYA UZANAN YOLCULUĞU

25 Şubat 2000 doğumlu Nefise Karatay, televizyon dünyasına adım atmadan önce atletizm alanında başarılarıyla dikkat çekiyordu. Uzun atlama ve engelli koşu branşlarında milli sporcu olarak mücadele eden Karatay, 2023 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler kadrosuna katılarak geniş kitleler tarafından tanındı.

Finalde Özgür Tetik ile karşı karşıya gelen genç yarışmacı, SMS oylamasında rakibini geride bırakarak Survivor 2023 şampiyonu oldu. Başarısının ardından All Star 2024 sezonunda da mücadele eden Karatay, 2026 yılında bir kez daha parkurlara döndü. Ancak büyük finale yalnızca bir gün kala yarışmaya beşinci olarak veda etti.

Yarışmanın ardından da magazin gündeminde kalmayı sürdüren Karatay, özel hayatı, hakkındaki iddialar ve imajındaki değişimle konuşuldu. Seren Ay Çetin ile birlikte spor salonu açarak iş hayatına da adım atan genç sporcu, yeni projeleriyle gündeme gelmeye devam etti.

40 DERECE ATEŞLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Nefise Karatay'ın son aylarda yaşadığı en zor dönemlerden biri eylül ayının sonlarında geçirdiği rahatsızlık oldu. Ağır enfeksiyon veya zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan yarışmacı, şiddetli karın ağrısı, kusma ve yüksek ateş nedeniyle oldukça zor günler geçirdi.

O dönemde sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Karatay, yaşadığı süreci şu sözlerle anlatmıştı:

'4 gündür zor bir süreç yaşadım. Yeni yeni kendime geliyorum. Cuma günü şiddetli bir karın ağrısı, kusma oldu. Yerimde duramıyordum. Yemek yiyemiyordum, su bile içemiyordum. Ateşim 40'ı bulmuştu.'

Karatay'ın hastanedeki zor günlerinde yakın arkadaşı Seren Ay Çetin de kendisini yalnız bırakmamıştı. Çetin'in hastaneden yaptığı paylaşımlar, genç yarışmacının sevenleri tarafından yakından takip edilmişti.

DUŞAKABİN CAMI ANİDEN PATLADI! BANYOSU CAM PARÇALARIYLA DOLDU

Hastalık sürecinin ardından toparlanmaya çalışan Nefise Karatay, bu kez evinde yaşadığı kazayla gündeme geldi. Banyosundaki duşakabin camının aniden patlaması üzerine büyük korku yaşayan ünlü yarışmacının bileği de kazadan etkilendi.

Yaşadığı olayın ardından Instagram hikâyesinden banyosunun cam parçalarıyla dolu hâlini paylaşan Karatay, bileğindeki yarayı da takipçilerine gösterdi. Son haftalarda yaşadığı talihsizliklere dikkat çeken genç sporcu, başına gelenleri nazara bağlayarak şu ifadeleri kullandı:

'Şu son 1.5 aydır başıma gelmeyen kaldı mı düşünüyorum. Duşakabinin suratıma patlamadığı kalmıştı. Nazar diyorum.'

TAKİPÇİLERİNDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Karatay'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Peş peşe yaşadığı sağlık sorunları ve ev kazası nedeniyle zor günlerden geçen Survivor şampiyonunun sözleri, takipçilerinin de dikkatini çekti. Ünlü yarışmacının duşakabin camının patlamasıyla ilgili paylaşımında hem şaşkınlığını hem de yaşadığı bıkkınlığı dile getirmesi dikkat çekti. Kazanın ardından bileğinde oluşan yaranın son durumu hakkında ise henüz yeni bir açıklama yapmadı.