Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımıyla sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Son günlerde peş peşe rahatsızlandığını belirten Karatay, yaşadığı sürecin kendisini oldukça zorladığını söyledi. Yemeden ve içmeden kesildiğini ifade eden Karatay, ayakta durmakta dahi zorlandığını anlattı. Hasta yatağından yaptığı paylaşım ise takipçilerinin dikkatini çekti.

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HABERİN ÖZETİ Survivor Nefise Karatay'ın hastane görüntüleri endişelendirdi! Yemeden içmeden kesildi Survivor yarışmasıyla tanınan Nefise Karatay, hasta yatağından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ağır bir enfeksiyon veya zehirlenme şüphesi nedeniyle zor günler geçirdiğini açıkladı. Nefise Karatay, peş peşe rahatsızlandığını, ayakta durmakta zorlandığını ve yemeden içmeden kesildiğini belirtti. Karatay, yaşadığı sağlık sorunlarının ağır bir enfeksiyon veya zehirlenme şüphesinden kaynaklandığını ifade etti. Sağlık sorunları nedeniyle dinlenen Karatay'ın hasta yatağındaki yorgun hali dikkat çekti. Bu süreçte Karatay'ın yanında yakın arkadaşı ve milli boksör Seren Ay Çetin yer aldı. Karatay'ın dinlenerek toparlanmaya devam ettiği öğrenildi.

NEFİSE KARATAY’IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Nefise Karatay, son günlerde sağlık sorunları nedeniyle zor bir süreç geçirdiğini açıkladı. Karatay, ağır bir enfeksiyon veya zehirlenme şüphesi yaşadığını belirterek birkaç kez rahatsızlandığını ve ayakta duracak halinin kalmadığını söyledi. Bu süreçte yemeden içmeden kesildiğini ifade eden Karatay, hasta yatağından yaptığı paylaşımda son günlerinin kendisi için oldukça zor geçtiğini anlattı.

“Son günler benim için biraz zor geçti” diyen ünlü yarışmacı, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: “Ağır bir enfeksiyon veya zehirlenme şüphesiyle ayakta duracak halim kalmadı. Defalarca rahatsızlandım ve bu süreçte yemeden içmeden kesildim.”

NEFİSE KARATAY’IN SON GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir dinlenen Nefise Karatay, son halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Hasta yatağından görüntü veren Karatay’ın yorgun hali dikkat çekti.

Karatay’ın bu süreçte yanında ise yakın arkadaşı ve milli boksör Seren Ay Çetin vardı. Çetin, arkadaşını yalnız bırakmayarak zor günlerinde yanında oldu. Karatay’ın paylaşımı kısa sürede takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı aldı.

Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce adını duyuran Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçileriyle iletişim kurmaya devam ediyor. Son yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme gelen Karatay, hasta yatağından yaptığı paylaşımda yaşadığı zorlu süreci anlattı. Karatay’ın paylaşımının ardından takipçileri genç yarışmacıya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Nefise Karatay’ın yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili yaptığı açıklama kısa sürede gündem olurken, takipçileri de genç yarışmacının son durumunu merak etmeye başladı. Zorlu günleri geride bırakmaya çalışan Karatay’ın, dinlenerek toparlanmaya devam ettiği öğrenildi.