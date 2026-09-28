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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 20:34
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 20:45

Survivor Nefise Karatay'ın hastane görüntüleri endişelendirdi! Yemeden içmeden kesildi

Survivor performansıyla tanınan Nefise Karatay, yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi. Ağır bir enfeksiyon veya zehirlenme şüphesi yaşadığını belirten Karatay, son günlerinin kendisi için zor geçtiğini ve defalarca rahatsızlandığını açıkladı. Hasta yatağından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Survivor Nefise Karatay'ın hastane görüntüleri endişelendirdi! Yemeden içmeden kesildi
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 20:34
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 20:45

yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran , sosyal medya paylaşımıyla sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Son günlerde peş peşe rahatsızlandığını belirten Karatay, yaşadığı sürecin kendisini oldukça zorladığını söyledi. Yemeden ve içmeden kesildiğini ifade eden Karatay, ayakta durmakta dahi zorlandığını anlattı. Hasta yatağından yaptığı paylaşım ise takipçilerinin dikkatini çekti.

HABERİN ÖZETİ

Survivor Nefise Karatay'ın hastane görüntüleri endişelendirdi! Yemeden içmeden kesildi

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Survivor yarışmasıyla tanınan Nefise Karatay, hasta yatağından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ağır bir enfeksiyon veya zehirlenme şüphesi nedeniyle zor günler geçirdiğini açıkladı.
Nefise Karatay, peş peşe rahatsızlandığını, ayakta durmakta zorlandığını ve yemeden içmeden kesildiğini belirtti.
Karatay, yaşadığı sağlık sorunlarının ağır bir enfeksiyon veya zehirlenme şüphesinden kaynaklandığını ifade etti.
Sağlık sorunları nedeniyle dinlenen Karatay'ın hasta yatağındaki yorgun hali dikkat çekti.
Bu süreçte Karatay'ın yanında yakın arkadaşı ve milli boksör Seren Ay Çetin yer aldı.
Karatay'ın dinlenerek toparlanmaya devam ettiği öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

NEFİSE KARATAY’IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Nefise Karatay, son günlerde sağlık sorunları nedeniyle zor bir süreç geçirdiğini açıkladı. Karatay, ağır bir enfeksiyon veya zehirlenme şüphesi yaşadığını belirterek birkaç kez rahatsızlandığını ve ayakta duracak halinin kalmadığını söyledi. Bu süreçte yemeden içmeden kesildiğini ifade eden Karatay, hasta yatağından yaptığı paylaşımda son günlerinin kendisi için oldukça zor geçtiğini anlattı. 

Survivor Nefise Karatay'ın hastane görüntüleri endişelendirdi! Yemeden içmeden kesildi

“Son günler benim için biraz zor geçti” diyen ünlü yarışmacı, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: “Ağır bir enfeksiyon veya zehirlenme şüphesiyle ayakta duracak halim kalmadı. Defalarca rahatsızlandım ve bu süreçte yemeden içmeden kesildim.”

Survivor Nefise Karatay'ın hastane görüntüleri endişelendirdi! Yemeden içmeden kesildi

NEFİSE KARATAY’IN SON GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir dinlenen Nefise Karatay, son halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Hasta yatağından görüntü veren Karatay’ın yorgun hali dikkat çekti. 

Survivor Nefise Karatay'ın hastane görüntüleri endişelendirdi! Yemeden içmeden kesildi

Karatay’ın bu süreçte yanında ise yakın arkadaşı ve milli boksör vardı. Çetin, arkadaşını yalnız bırakmayarak zor günlerinde yanında oldu. Karatay’ın paylaşımı kısa sürede takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı aldı.

Survivor Nefise Karatay'ın hastane görüntüleri endişelendirdi! Yemeden içmeden kesildi

Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce adını duyuran Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçileriyle iletişim kurmaya devam ediyor. Son yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme gelen Karatay, hasta yatağından yaptığı paylaşımda yaşadığı zorlu süreci anlattı. Karatay’ın paylaşımının ardından takipçileri genç yarışmacıya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Survivor Nefise Karatay'ın hastane görüntüleri endişelendirdi! Yemeden içmeden kesildi

Nefise Karatay’ın yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili yaptığı açıklama kısa sürede gündem olurken, takipçileri de genç yarışmacının son durumunu merak etmeye başladı. Zorlu günleri geride bırakmaya çalışan Karatay’ın, dinlenerek toparlanmaya devam ettiği öğrenildi.

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#survivor
#nefise karatay
#Milli boksör
#Seren Ay Çetin
#Magazin
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