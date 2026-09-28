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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 09:19

İnci Türkay’dan Gül Onat’ı duygulandıran ziyaret! Sihirli Annem’in Perihan Teyzesini yalnız bırakmadı

Ünlü oyuncu İnci Türkay, Pankreas kanseri tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde ameliyat olan usta oyuncu Gül Onat’a duygulandıran ziyaret de bulundu. Başarılı isim Sihirli Annem’in Perihan Teyzesini yalnız bırakmadı.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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İnci Türkay’dan Gül Onat’ı duygulandıran ziyaret! Sihirli Annem’in Perihan Teyzesini yalnız bırakmadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 09:19

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan , küçükten büyüğe yıllar geçse de hala daha en çok izlenen yapımlardan biri oluyor. Öyle ki dizinin sadece konusu değil oyuncuları da merak edilerek araştırılıyor. Bu isimlerden biri de tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde ameliyat olan usta oyuncu olurken başarılı isim ’dan duygulandıran ziyaret geldi. İnci Türkay Sihirli Annem’in Perihan Teyzesini yalnız bırakmadı, hastane odasında ziyaret etti.

İNCİ TÜRKAY’DAN GÜL ONAT’A DUYGULANDIRAN ZİYARET!

Bir dönemin efsane dizilerin den biri olan Sihirli Annem’de ‘Perihan Peri’ karakteriyle ekranlara gelen Gül Onat, son zamanlarda hastalığı ile mücadele ediyor. Geçtiğimiz aylara pankreas kanseriyle mücadele ettiğini duyuran Gül Onat, zor bir tedavi süreci geçirdiği de bilinen bilgiler arasında yer aldı.

İnci Türkay’dan Gül Onat’ı duygulandıran ziyaret! Sihirli Annem’in Perihan Teyzesini yalnız bırakmadı

2023 yılında başlayan hastalığı sonucu çok ağır ameliyatlar geçirdiğini ifade eden Gül Onat, hastalık sonrası hayata küsmediğini hep güzel düşündüğünü de söyleyerek morelini yüksek tutmak istediği görülüyor.

İnci Türkay’dan Gül Onat’ı duygulandıran ziyaret! Sihirli Annem’in Perihan Teyzesini yalnız bırakmadı

Öyle ki ünlü isim İnci Türkay, başarılı usta ismi yalnız bırakmadı. Sihirli Annem dizisinde birlikte rol alan İnci Türkay ve Gül Onat, yıllar sonra bir araya geldiler. İnci Türkay, Gül Onat’ı duygulandıran ziyaretiyle magazin gündeminde de bomba gibi düştü.

İnci Türkay’dan Gül Onat’ı duygulandıran ziyaret! Sihirli Annem’in Perihan Teyzesini yalnız bırakmadı

SİHİRLİ ANNEM’İN PERİHAN TEYZESİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Sihirli Annem’in Perihan Teyzesi ve Betüş’ü uzun bir dönemin ardından tekrardan bir araya geldi. İnci Türkay, Gül Onat’ı hastane odasında ziyaret etti. Kanserle mücadele eden ismi ziyarette bulunan İnci Türkay, magazin gündeminde de çok konuşuldu. Öyle ki Perihan Teyzeyi yalnız bırakmadı gibi yorumlarlar yapılmaya başlandı.

İnci Türkay’dan Gül Onat’ı duygulandıran ziyaret! Sihirli Annem’in Perihan Teyzesini yalnız bırakmadı

Sağlık durumuyla oldukça merak konusu olan Gül Onat, tedavi süreciyle de merak konusu oluyor. Hayranları ve sevenleri tarafından yoğun bir ilgi gören Gül Onat’ı bu sefer de başarılı isim İnci Türkay ziyaret etti. İkilinin yüzündeki tebessüm dikkatleri çekerken, fotoğraf sosyal medya da yer aldı. 

İnci Türkay’dan Gül Onat’ı duygulandıran ziyaret! Sihirli Annem’in Perihan Teyzesini yalnız bırakmadı

İkilinin paylaşımını gören hayranları ve sevenleri adeta maziye dönerken Gül Onat’ın yapmış olduğu açıklama yazısı da çok konuşuldu. Gül Onat, “Canım İnci seni çok seviyorum. İyi ki geldin.” notunu paylaştı. Çok sayı da destek paylaşımları alan Gül Onat, magazin gündeminde yer alıyor.

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ETİKETLER
#sihirli annem
#pankreas kanseri
#inci türkay
#gül onat
#Perihan Teyze
#Magazin
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