Survivor Nefise Karatay hastalığını açıkladı! Hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkutmuştu

Son günlerde oldukça zor bir süreçten geçen Survivor yarışmacısı Nefise Karatay, hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkutmuştu. Survivor yarışmasıyla popülerliğini artıran Nefise Karatay, geçtiğimiz günlerde peş peşe rahatsızlandığını belirtmişti. Sağlık sorunlarıyla gündemde yerini alan ünlü yarışması yaşadığı sürecin kendisi için oldukça zor olduğunu söylemişti. Yemeden ve içmeden kesilen Nefise Karatay, ayakta durmakta zorluk çektiğini de dile getirmişti. Hasta yatağından yaptığı paylaşımla takipçilerini endişelendiren ünlü yarışmacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastalığını açıkladı. Nefise Karatay, yaşadığı zorlu süreci takipçileriyle paylaştı.

SURVIVOR NEFİSE KARATAY HASTANE ODASINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLA SEVENLERİNİ KORKUTMUŞTU!

Geçtiğimiz günlerde hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerine korku dolu anlar yaşatan Nefise Karatay, son günlerde sağlık sorunları nedeniyle zor bir süreç geçirdiğini belirtmişti. Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Karatay, birkaç kez rahatsızlandığını ve ayakta duracak halinin kalmadığını açıklamıştı. Hastalığı sürecinde yemeden içmeden kesildiğini ifade eden ünlü yarışmacı, hasta yatağından yaptığı paylaşımla takipçilerini endişelendirmişti.

Son günlerde oldukça zor bir süreçten geçtiğini anlatan Nefise Karatay, hastanedeki tedavisini tamamladı. Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir dinlenen ünlü yarışmacının son hali de görenleri şaşkına çevirmişti. Hasta yatağında görüntülenen Karatay'ın yorgun halleri de dikkatlerden kaçmamıştı. Hastalık sürecini yakın arkadaşı ve milli boksör Seren Ay Çetin ile atlatan Karatay, magazin gündeminde sağlık sorunlarıyla yerini aldı.

Survivor yarışmasıyla popülerliğini artıran ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Nefise Karatay, hastalık sürecine ilişkin detayları sevenleriyle paylaşmıştı. Hasta yatağından yaptığı paylaşımda yaşadığı zorlu süreci anlatan ünlü yarışmacıya binlerce geçmiş olsun mesajı gelmişti.

Sağlık sürecine ilişkin yaptığı çarpıcı açıklamalarla hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde büyük ses getiren Karatay'ın son durumu da merak edildi. Günlerdir hastanede yatan ünlü yarışmacı tedavisinin tamamlanmasının ardından yaşadığı zorlu süreci takipçileriyle paylaştı.

HASTALIĞINI AÇIKLADI!

Survivor yarışmasındaki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Nefise Karatay, günlerdir devam eden sağlık sorununun kendisini oldukça yıprattığını dile getirmişti. Yeni paylaşımında eskisinden çok daha iyi görünen Karatay, geçirdiği hastalığa dair konuştu. Ünlü yarışmacı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"4 gündür zor bir süreç yaşadım. Yeni yeni kendime geliyorum. Cuma günü şiddetli bir karın ağrısı, kusma oldu. Yerimde duramıyordum. Yemek yiyemiyordum, su bile içemiyordum. Ateşim 40'ı bulmuştu. Kan değerlerim çok yüksek çıkmıştı. Serum almama rağmen düzelmedim, sonra hastaneye yattım. Tedavi gördüm yeni yeni kendime geliyorum, zehirlenme yaşadım."