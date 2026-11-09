Beyoğlu'nda dehşet anları: Satırla saldırıdan valizle korundu

Beyoğlu Taksim'de bir kişi, iddiaya göre aldığı yüzükleri iade etmek isteyince bijuteri çalışanının satırlı saldırısına uğradı. Müşteri, satırlı saldırıya karşı kendisini valizle korumaya çalışırken, tarafları sakinleştirmeye çalışan kadın ise dehşeti yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.