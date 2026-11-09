Kar yağışı bir anda başladı, kar kalınlığı yarım metreyi buldu: Saniyeler içinde her yer kara gömüldü

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İstanbul
Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam etti.
Özellikle yüksek rakımlı yaylalarda ve köylerde etkili olan yağışın ardından doğa beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışının yoğun olarak görüldüğü bölgelerden biri de İkizdere ilçesine bağlı Cimil Yaylası oldu. Bölgeyi tamamen etkisi altına alan yağış nedeniyle yaylada kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.