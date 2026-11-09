Emekli zammında hesap netleşiyor! 2027'de ne kadar maaş alacaksınız? İşte masadaki son rakamlar

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İstanbul
Temmuz-Aralık enflasyon verilerinin 4'ünün netleşmesiyle birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranları ve ek ödeme formüllerinde sona gelindi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yürütülen teknik çalışmalarda "refah payı" eksenli ek ödeme modeli öne çıkarken, enflasyon farkına ilave olarak ortalama yüzde 15 ek ödenek masaya geldi.
İşte Ankara'dan son emekli maaş kulisleri, rakamlara göre ve zam hesapları ve masadaki kiritk oranlar...
"Emekliye zamda ilk adım, Temmuz-Aralık dönemine ilişkin enflasyon farkının emekli maaşlarına yansıtılması olacak. OVP ve bütçe hedefleri başta olmak üzere yıl sonu enflasyon tahminleri ortalaması SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 10, memur emeklilerine ise yüzde 8 civarında zam yapılması yönünde şekilleniyor."
ENFLASYON HAK EDİŞLERİ MAAŞLARI NEREYE TAŞIYACAK?
"Yüzde 10 zammı öngören en güçlü senaryoya göre 25 bin TL emekli maaşı alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zamlı maaşı 27 bin 500 TL'ye yükselecek. 30 bin TL olan maaş ise 33 bin TL'ye, 40 bin TL düzeyindeki maaşlar ise 44 bin TL'ye çıkacak."
"Mevcut 23 bin 552 TL'lik taban aylığa yüzde 10 oranında artış uygulanması durumunda en düşük emekli maaşı yaklaşık 25 bin 907 TL'ye, yukarı yuvarlanarak 26 bin TL'ye yükselecek. Aralık ayı sonu veya Ocak 2027'de en düşük emekli maaşına yapılacak zamma ilişkin yasa düzenlemesini Meclis'te kanunlaştırmak zorunda."
"Yürütülen çalışmada refah payı ekseninde ek ödeme yapılması formülü öne çıktı. Bu şekildeki ek ödemede miktarı belirlemek için üç kriter esas alınacak. Bu kriterler emeklilik maaşının bağlanmasında da dikkate alınan 'prim ödemesi', 'prim gün sayısı' ve 'yaş' şeklinde sıralanıyor."
"Her emeklinin ne kadar alacağına ilişkin etki analiz çalışması yapılırken, mevcut ödeneklere ilave olarak 1.1 trilyon TL'lik kaynak öngörülüyor. Ortalama en az yüzde 15 ilave ödemesi hesaplanıyor. Ortalama en az yüzde 15 ek ödeme tahminine göre enflasyon artışının yansıtılarak 23 bin 552'den 26 bin TL'ye çıkacak olan en düşük emekli maaşının 29 bin 900-30 bin TL'ye çıkması bekleniyor."
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
"Ocak ayı aylığı yüzde 8 senaryosuna göre 31 bin 528 liradan 34 bin 50 lira seviyesine çıkması öngörülen en düşük memur emeklisinin cebine ise yüzde 15 ek ödeme ile 39 bin 158 TL'ye çıkabileceği hesaplanıyor."
"Kamuoyunda 'Vatandaşlık maaşı' olarak bilinen 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi' (GETAD) çalışması ile emekliye ek ödeme paketinin içinde olduğu yönünde yanlış bir algı söz konusu. AK Partili kaynakların verdiği bilgiye göre vatandaşlık maaşı 'sosyal destek' programı ekseninde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından emekliye ek ödeme çalışmasının tamamen dışında yürütülüyor."
"Vatandaşlık maaşı destek ödemelerinden en düşük emekli maaşı (23 bin 552 TL) ve altında aylığı olan emekliler ile asgari ücretliler de yararlanabilecek. Yardım miktarının aylık asgari ücretin üçte biri (9 bin 358 TL) seviyesinde olması öngörülüyor."