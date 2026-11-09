Emekli zammında hesap netleşiyor! 2027'de ne kadar maaş alacaksınız? İşte masadaki son rakamlar

'EK ÖDEMEYLE EN DÜŞÜK MAAŞ 30 BİN TL'YE ÇIKABİLİR'

"Her emeklinin ne kadar alacağına ilişkin etki analiz çalışması yapılırken, mevcut ödeneklere ilave olarak 1.1 trilyon TL'lik kaynak öngörülüyor. Ortalama en az yüzde 15 ilave ödemesi hesaplanıyor. Ortalama en az yüzde 15 ek ödeme tahminine göre enflasyon artışının yansıtılarak 23 bin 552'den 26 bin TL'ye çıkacak olan en düşük emekli maaşının 29 bin 900-30 bin TL'ye çıkması bekleniyor."