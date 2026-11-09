Donald Trump'tan sürpriz görüşme: Gözler Beyaz Saray'a çevrildi

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi Oval Ofis'te kabul edecek. Görüşme basına kapalı gerçekleştirilecek.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ MASADA OLACAK

Trump ile Al Sani arasındaki görüşmede, ABD ve İran arasındaki gerilimin sona erdirilmesi amacıyla sürdürülen müzakerelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Yerel kaynaklar, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de Katar Başbakanı Al Sani ile ayrı bir görüşme yapmasının planlandığını bildirdi.

KATAR ARABULUCULUK ROLÜNÜ SÜRDÜRÜYOR

Katar, ABD ile İran arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi ve bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik temaslarda arabuluculuk görevini üstleniyor.