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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 09:21

Donald Trump'tan sürpriz görüşme: Gözler Beyaz Saray'a çevrildi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde arabuluculuk yapan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik girişimlerin ele alınması bekleniyor.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Donald Trump'tan sürpriz görüşme: Gözler Beyaz Saray'a çevrildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 09:21

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi Oval Ofis'te kabul edecek. Görüşme basına kapalı gerçekleştirilecek.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ MASADA OLACAK

Trump ile Al Sani arasındaki görüşmede, ABD ve İran arasındaki gerilimin sona erdirilmesi amacıyla sürdürülen müzakerelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Yerel kaynaklar, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de Katar Başbakanı Al Sani ile ayrı bir görüşme yapmasının planlandığını bildirdi.

Donald Trump'tan sürpriz görüşme: Gözler Beyaz Saray'a çevrildi

KATAR ARABULUCULUK ROLÜNÜ SÜRDÜRÜYOR

Katar, ABD ile İran arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi ve bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik temaslarda arabuluculuk görevini üstleniyor.

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