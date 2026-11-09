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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 10:23

Cezası 198 bin TL'ye kadar çıkıyor! Ticari aracı olan şirketlere SGK'dan yeni kural

Ticari araç kullanan sigortasız sürücülere yönelik denetimlerde otomatik ceza devri kapandı. Trafik ceza tutanağında yakalanan ve şirkette kaydı bulunmayan sürücüler için 198 bin TL'ye varan cezalar öncesinde SGK denetmenleri devreye girecek; araç sahibi ile sürücü ifadeye çağrılarak aradaki arkadaşlık veya emanet kullanımı ilişkisi incelenecek.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Cezası 198 bin TL'ye kadar çıkıyor! Ticari aracı olan şirketlere SGK'dan yeni kural
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 10:23

Ticari araçları kullanan sigortasız sürücülere yönelik SGK yaptırımlarında sorgusuz ceza kesilmesinin önüne geçildi. Ceza tutanağındaki şoför ile araç sahibi arasında geçmişte hiçbir işçi-işveren bağı (SGK kaydı) yoksa, SGK yalnızca trafik tutanağına bakarak otomatik ceza kesmeyecek. 

Tutanak doğrudan SGK denetmenlerine sevk edilecek. Sürücü ve işveren ifadeye çağırılarak aralarındaki akrabalık, arkadaşlık, emanet araç kullanımı araştırılacak. Yapılan araştırma ve ifadeler sonucunda hazırlanan rapora göre işlem yürütülecek.

Cezası 198 bin TL'ye kadar çıkıyor! Ticari aracı olan şirketlere SGK'dan yeni kural

ŞİRKETLERE KESİLEN CEZA TUTARLARI NE KADAR?

"Ticari aracında kayıt dışı işçi çalıştırdığı, trafik polisinin düzenlediği tutanak ile tespit edilen şirkete, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 102'nci maddesine göre:

  • İşçinin işe giriş bildirgesini yasal süresinde Kuruma vermediği için: 2 asgari ücret tutarında (66 bin 60 lira).
  • Bir yıl içinde aynı durumun tekrarı ve tespiti halinde: Her bir sigortasız işçi için yasal asgari ücretin 5 katı tutarında (198 bin 180 lira).
  • Sigortasız işçiyi Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde bildirmediği her ay için: 2 asgari ücret tutarında (66 bin 60 lira).
  • Sigortasız işçinin aylık ücret bordrosunda ismi olmadığından: Her ay için yarım asgari ücret tutarında (16 bin 515 lira)."
Cezası 198 bin TL'ye kadar çıkıyor! Ticari aracı olan şirketlere SGK'dan yeni kural

KİMLERE CEZA KESİLMİYOR VE KAZA DURUMUNDA SORUMLULUK KİMDE?

Kiraya verilen araçları kullanan şoförlerin, eğer kiraya alan gerçek veya tüzel kişi tarafından sigortası yapılmışsa ceza kesilmiyor. Araç kira sözleşmesinin yazılı ve taraflar tarafından imzalanmış olması yeterli oluyor."

Aracı kullanan şoförün trafik kazası geçirmesi halinde yaralanması veya ölmesi durumunda tüm maddi ve hukuki sorumluluk ticari araç sahibine ait oluyor.

 

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