Cezası 198 bin TL'ye kadar çıkıyor! Ticari aracı olan şirketlere SGK'dan yeni kural

Ticari araçları kullanan sigortasız sürücülere yönelik SGK yaptırımlarında sorgusuz ceza kesilmesinin önüne geçildi. Ceza tutanağındaki şoför ile araç sahibi arasında geçmişte hiçbir işçi-işveren bağı (SGK kaydı) yoksa, SGK yalnızca trafik tutanağına bakarak otomatik ceza kesmeyecek.

Tutanak doğrudan SGK denetmenlerine sevk edilecek. Sürücü ve işveren ifadeye çağırılarak aralarındaki akrabalık, arkadaşlık, emanet araç kullanımı araştırılacak. Yapılan araştırma ve ifadeler sonucunda hazırlanan rapora göre işlem yürütülecek.

ŞİRKETLERE KESİLEN CEZA TUTARLARI NE KADAR?

"Ticari aracında kayıt dışı işçi çalıştırdığı, trafik polisinin düzenlediği tutanak ile tespit edilen şirkete, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 102'nci maddesine göre:

İşçinin işe giriş bildirgesini yasal süresinde Kuruma vermediği için: 2 asgari ücret tutarında (66 bin 60 lira).

Bir yıl içinde aynı durumun tekrarı ve tespiti halinde: Her bir sigortasız işçi için yasal asgari ücret in 5 katı tutarında (198 bin 180 lira).

in Sigortasız işçiyi Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde bildirmediği her ay için: 2 asgari ücret tutarında (66 bin 60 lira).

Sigortasız işçinin aylık ücret bordrosunda ismi olmadığından: Her ay için yarım asgari ücret tutarında (16 bin 515 lira)."

KİMLERE CEZA KESİLMİYOR VE KAZA DURUMUNDA SORUMLULUK KİMDE?

Kiraya verilen araçları kullanan şoförlerin, eğer kiraya alan gerçek veya tüzel kişi tarafından sigortası yapılmışsa ceza kesilmiyor. Araç kira sözleşmesinin yazılı ve taraflar tarafından imzalanmış olması yeterli oluyor."

Aracı kullanan şoförün trafik kazası geçirmesi halinde yaralanması veya ölmesi durumunda tüm maddi ve hukuki sorumluluk ticari araç sahibine ait oluyor.