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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
A Haber
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 10:42

Ehliyet alacaklar dikkat! İşte yeni yılda ehliyet almanın maliyeti

Ehliyet alacakların elini çabuk tutması gerekiyor. Zira yeni yılla birlikte sürücü olabilmenin bedeli daha da artacak. Yapılan değerlendirmelere göre sürücü kurslarına yüzde 30 ila 50 oranında zam gelmesi beklenirken, harç bedelleri ve sınav ücretleri ile birlikte ehliyet almanın toplam maliyeti 50 bin liraya yaklaşacak.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Ehliyet alacaklar dikkat! İşte yeni yılda ehliyet almanın maliyeti
KAYNAK:
A Haber
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 10:42

Yeni yılla birlikte birçok kalemde olduğu gibi ehliyet ücretlerinde zam bekleniyor. Kurs ücreti, harç bedelleri ve sınav ücretleri olmak üzere farklı farklı kalemlerde yapılan ödemelerin hepsi ayrı ayrı yükselecek. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde sadece kurs ücretlerinin bile yüzde 50 oranında artması beklenirken, bu tablo ile 2027 yılı ehliyet alma bedelinin 50 bin TL’ye yaklaşması bekleniyor.

Ehliyet Kursları Dernek Başkanı Serkan Çabuş da sürücü kurslarının yeni yıl için öngördüğü zam oranlarına ilişkin yaptığı açıklamada fiyatlarda yüzde 30 ila 50 arasında artış beklendiğini belirtti. Çabuş, zam oranlarının aralık ayında netleşeceğini ve ocak ayında ilan edileceğini söyledi.

Ehliyet alacaklar dikkat! İşte yeni yılda ehliyet almanın maliyeti

SÜRÜCÜ KURSLARININ MALİYET HESAPLAMASINDA İNCE DETAYLAR

Ehliyet ücretlerindeki artış beklentisinde kursların işletme giderleri de etkili oluyor. Eğitimlerde kullanılan araçların trafikte sürekli dur-kalk yapması, ani hızlanma ve yavaşlamalara maruz kalması nedeniyle daha fazla yıprandığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra sürücü kurslarının otomobil ve motosikletlerini 12 yıllık sürenin sonunda yenilemesi gerekiyor.

Ehliyet Kursları Dernek Başkanı Serkan Çabuş, araçların yoğun kullanım nedeniyle yıprandığını ve yenileme maliyetlerinin kurslara ek yük getirdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bizim öğrencilerimiz trafikte düşük devirlerde, ani duruş kalkışlar yapan, sürekli aniden hızlanan, aniden yavaşlayan aslında biraz daha yıpranan araçlar oluyor bizim araçlarımız. Aynı şekilde 12 yıl süre sonunda da bu araçları yenilememiz gerekiyor bizim. Özellikle otomobillerle motosikletlerimizi bunlar da hepsi bir maliyet oluyor tabii sürücü kurslarına."

Ehliyet alacaklar dikkat! İşte yeni yılda ehliyet almanın maliyeti

DİREKSİYON EĞİTİMİ SÜRESİ ARTABİLİR

2026 yılının sonuna kadar ehliyet almak isteyen aday sürücüler, simülatör eğitiminin de dahil olduğu 34 saatlik teorik eğitimden geçiyor. Bu eğitime ek olarak 12 saat boyunca akan trafikte direksiyon dersi veriliyor. 2027 yılında ise eğitim sürelerinin artırılması ve trafikte gerçekleştirilen direksiyon derslerinin 20 saate çıkarılması bekleniyor.

Ehliyet alacaklar dikkat! İşte yeni yılda ehliyet almanın maliyeti

SINAV GÜZERGAHI VE SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK

Yeni dönemde sınav güzergahlarında da değişikliğe gidilmesi gündemde. Serbest güzergah uygulamasıyla birlikte aday sürücüler, önceden ezberledikleri dönüş ve park noktalarının dışına çıkarak farklı yönlerde araç kullanabilecek. Sınavın zorlaşmasıyla süresinin de yaklaşık bir saate yükselmesi bekleniyor.

Çabuş, yeni uygulamayla adayların ezberledikleri güzergahların dışına çıkacağını ve direksiyon eğitimlerinin artacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Serbest güzergah dönemi başlayacak. Öğrenci birazcık daha ezberin dışına çıkacak. Bu ne demek? Daha önce dönüş alacağı yerler, park yerleri belliydi ama artık serbest bir güzergahta farklı yönlere de gidebilecek öğrenci. Bunun sınavı da biraz daha zor olacağı için sınav süresi de yaklaşık bir saate çıkacak. Otomatikman direksiyon eğitimleri yükseldiği için de ona bağlı olarak da fiyatlarda bir artış söz konusu bekliyor."

Ehliyet alacaklar dikkat! İşte yeni yılda ehliyet almanın maliyeti

TABAN ÜCRET 20 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

2026 yılında sürücü kurslarında taban ücret 20 bin lira olarak belirlenmiş durumda. Bu ücretin içerisinde 12 saatlik akan trafikte trafik dersi, diğer adıyla direksiyon eğitimi de bulunuyor. Ancak bazı sürücü kursları, direksiyon derslerinin süresini 6 saate indirerek 20 bin liralık taban fiyatı 15 bin liraya veya daha düşük seviyelere çekiyor.

Bu uygulama sonucunda aday sürücüler, müfredatta öngörülenden daha az eğitim alarak ehliyet sahibi oluyor. Direksiyon başında daha az pratik yapan adaylar, daha az tecrübeyle trafiğe çıkmış oluyor.

Çabuş, ehliyet alacak adaylara yalnızca fiyat odaklı hareket etmemeleri ve direksiyon eğitimlerini aksatmamaları yönünde şu uyarıda bulundu:

"Ne kadar pratik yaparsanız trafiğe o kadar hazır halde çıkarsınız. Ehliyet alma sürecine girdiğinizde bunu göz önünde bulundurmanız lazım. Ders almaktan kaçınmayın, trafiğe daha hazır halde sınava girin."

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