İlkokul öğrencisi aniden yola fırladı: Yürekleri ağızlara getiren kaza kamerada

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İstanbul
Konya’nın Kulu ilçesinde N.Y.D. isimli şahsın kullandığı araç seyir halindeyken, 3. sınıf öğrencisi E.E.S., bir anda yola fırladı. Çocuk aracı fark etse de duramayarak, otomobilin sağ ayna kısmına çarparak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan çocuğu hastaneye kaldırırken, kaza anı ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.