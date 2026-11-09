TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gergin anlar: AK Parti ve YENİ partili vekiller tartıştı

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İstanbul
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçesini sunduğu sırada, AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ile YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu arasında tartışma yaşandı. Taraflar araya giren partililerce ayrılırken, gergin anlar kameralara yansıdı.